Когда очень хочется халявы...

Жители частных коттеджей считают, что им должны чистить дороги бесплатно?

В соцсетях разгорелся скандал - в поселке Кабицыно (Васильки) жители потребовали от застройщика, которому принадлежит земля под коттеджами, передать инфраструктуру и дороги муниципалитету. Владелец же участка негодует - почему вдруг он должен «дарить» свое имущество местным властям или кому бы то ни было еще?

В чем суть претензии и что движет жителями на самом деле, разбирался наш корреспондент.

ПОД БЛАГОРОДНЫМ ПРЕДЛОГОМ...

Пост о «страданиях» жителей Васильков был предложен активистами практически во все паблики Обнинска и Боровского района, породив массу споров и комментариев. Суть его в следующем. Лет пять назад хитрые застройщики придумали махинацию с поселками, которые когда-то создавались на месте бывших полей из состава земель сельхозназначения.

«Большой исходный земельный участок делился на участки под коттеджи, коммуникации и дороги в коттеджном поселке. При этом земельные участки, выделенные под дороги в коттеджных поселках, оставались в собственности застройщика, управляющих компаний или их учредителей», - говорится в посте.

Далее автор предупреждает, что такое явление грозит жителям серьезными проблемами. Дескать, вам продают ИЖС участок под видом самого обыкновенного поселкового участка, на котором вы сможете построить дом и спокойно подключить коммуникации по государственным программам. Но ввиду того, что дороги в поселке остаются в частной собственности, подъезда к вашему же участку у вас может и не быть. Мол, собственник может творить там, что ему взбредет, захочет - вообще перекроет дорогу и запретит вам находиться на его земле.

«В чем его заинтересованность? В том, чтобы учредить на территории поселка свою компанию, которая будет в дальнейшем оказывать жителям коммунальные услуги, то есть проводить электроэнергию, газ, уборку территории, ремонт и очистку дорог, вывоз ТБО», - пишет автор.

А дальше и вовсе пугает тем, что собственник-беспредельщик при желании может не дать разрешение провести газ по госпрограмме и сам предложит эту услугу, но уже втридорога. В общем, жители Васильков при таком раскладе могут оказаться в рабстве у хозяина земель, а значит, нужно срочно выходить с инициативой о передаче инфраструктуры муниципалитету.

ПРОБОЛТАЛИСЬ

Страшилка сработала на отлично - хайп в соцсетях поднялся невероятный, только вот сами жители Васильков не считают, что им грозит какая-то реальная опасность, и утверждают, что соседи по участкам, заявляя подобные требования, заботятся вовсе не о проведении газа...

Чтобы разобраться в ситуации, на минувших выходных жители поселка провели информационную встречу, на которую пригласили юристов, чтобы те дали разъяснение, как им быть в такой ситуации. Правда вот сочувствия они так и не дождались. Дело в том, что в подобных случаях, когда коттеджи строятся на земле одного собственника, есть два варианта развития событий. В первом - хозяин начинает выколачивать деньги за проезд по его дорогам. Во втором - заинтересованные лица просто идут в суд и устанавливают сервитут.

Также в этом мог бы помочь тот факт, что, согласно законодательству, сейчас запрещается в землях СНТ взимать плату за проезд. Однако у данной территории нет вообще никакого статуса - это не СНТ, не ТОС и не ТСН.

Собственник земель самолично отсыпал дороги - по подрядным документам это составило порядка 18 миллионов рублей. И при этом он никак не воспрепятствует людям и не запрещает ими пользоваться - это подтвердили сами жители, присутствующие на собрании. Хоть сейчас любой может сесть в машину и спокойно там проехать. Другой вопрос - за этими дорогами нужно следить: зимой чистить, а летом подсыпать щебень. Выезд спецтехники в зимний период - от 3,5 тысяч рублей в час.

НЕ ЗА ДЕНЬГИ, А ЗА «СПАСИБО»

В ходе собрания особо активные граждане все-таки проболтались: они просто не хотят следить за своим имуществом и скидываться на уборку транспортных артерий. Поэтому пусть дороги заберет себе Боровский район, и муниципальные коммунальщики сами их чистят - за бесплатно.

Юристы в свою очередь удивляются - с чего вдруг люди решили, что совхоз Боровский будет делать это за «спасибо»? Дело в том, что нынешнее законодательство

разрешает муниципалитету, в соответствии с правилами землепользования и застройки, перекладывать обязанности по содержанию территорий на жителей. То есть, если будет воля муниципалитета, люди сами будут платить за уборочный трактор.

Что примечательно, большая часть жителей Васильков с этим даже не спорит и готова оплачивать эту услугу, однако ряд активистов настроен революционно и открыто призывает к тому, чтобы «отжать» земли у собственника и передать их муниципалам.

- На каком основании это можно сделать? Ни на каком, - однозначно заявляют юристы. - Нет такого закона, который бы в данном случае позволил отобрать или заставить подарить муниципалитету или государству территорию, принадлежащую частному лицу. Тем более что собственник никак не воспрепятствует нахождению на ней других людей.

Поэтому, о какой бы халяве, прикрытой благими намерениями, не мечтали активисты, шансов на передачу земли у них нет. Реальность такова, что для нормального функционирования дороги им придется за ней следить, если не хотят зимой погрязнуть в сугробах.

Для этого, как считают юристы, им необходимо создать товарищество собственников недвижимости и уже самостоятельно решать финансовые вопросы по содержанию дорог, которыми они пользуются.

Диана КОРШИКОВА

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