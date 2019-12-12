Архитекторы и предприниматели обсудили дизайн-код Обнинска

Интереснейшее мероприятие на этой неделе прошло в «Точке кипения», там в рамках круглого стола обсудили вопросы дизайн-кода Обнинска. Смысл его был в том, чтобы совместными усилиями сотрудников администрации, дизайнеров, архитекторов и предпринимателей привести к единому стилю фасады зданий и рекламные вывески, а также избавить город от разношёрстных пестрящих информационных табличек.

Дискуссия получилась неожиданно жаркой.

ЧТО ТАКОЕ ДИЗАЙН-КОД

Перед собравшимися выступил графический дизайнер Дамир САЛАХОВ, который в двух словах объяснил, что такое дизайн-код и рассказал об опыте городов, где он уже применяется и развивается.

- Главная задача дизайн-кода - сделать город привлекательным для жителей, гостей и инвесторов. Дизайн-код может быть крупным документом, который описывает развитие города в целом, его микрорайонов, улиц, объясняет, как поступать с фасадами зданий и исторической застройкой, какими должны быть рекламные вывески и как вообще город должен выглядеть.

Как считает дизайнер, если у города нет четких правил по размещению - начинается хаос. В качестве примера он привел торговый центр «Фортуна», хотя сам он его называет «Северянка» - потому что именно эта гигантская вывеска первая бросается в глаза.

- Ввиду отсутствия норм и правил, здание потерялось и утонуло в рекламе, - говорит Дамир. - Эта проблема свойственна любому городу России - начинается хаотичная борьба, каждый пытается сделать вывеску крупнее и ярче, в результате плохо становится всем - и городу, и его жителям. Облик Обнинска - наша главная ценность, мы хотим видеть его красивым и чествовать себя комфортно. Поэтому необходимо вводить правила. А пока это выглядит так, как если бы каждый из нас начал одновременно говорить - в общем шуме в итоге не слышно никого. Так же и с вывесками.

НЕ ПУТАЙТЕ ВЫВЕСКУ С РЕКЛАМОЙ!

По мнению дизайнера, как правило, предприниматели считают, что чем больше у них денег, тем большую вывеску им следует сделать. В качестве неудачного примера он привел магазин «Летуаль» на проспекте Маркса, светящаяся вывеска которой закрывает весь фасад. При этом рядышком есть более удачный вариант - магазин Benetton.

- Вывеска выполнена тонко и аккуратно. Вероятно, у магазина есть свои корпоративные правила и они им следуют, это очень хорошо, - говорит Дамир. - Часто возникает еще одна проблема - собственник хочет увеличить свое присутствие и поэтому начинает заклеивать еще и окна и двери. Многие путают вывеску с рекламой, здесь нет знака равенства! Например, аптека на улице Маркса - вся обклеена. Видимо, собственник считает, что раз это его окна, то с ними можно делать всё, что угодно. В цивилизованном мире это не работает. К облику города надо относиться с заботой и уважением.

Существует несколько правил, которых стоит придерживаться собственникам. Во-первых, нужно снизить активность вывесок. Во-вторых, использовать объемные буквы; ограничить размеры вывесок; очищать витрины и окна, и так далее. И, разумеется, не стоит брать дурной пример с популярных сетевых магазинов, которые любят наглухо закрывать фасад.





А КАК У ДРУГИХ?

Те же города, которые уже применили дизайн-код, на себе испытали облегчение и появление «воздуха» на улицах. В Челябинске, например, владельцам офисов и магазинов даются нормативы, которые четко регламентируют, где и как должна располагаться вывеска, какой у нее должен быть размер. В Москве делают акцент на кронштейнах, а также дают рекомендации по дизайну внутри самих площадей, чтобы все было выдержано в одном стиле. А вот в Саратове дизайн-код позволяет размещать на витринах и стеклах рекламу, но она должна занимать не более 30% и это должен быть трафарет, а не стикер, заклеивающий окно.

- Дизайн-код работает, давайте и мы будем работать в этом направлении, - подытожил Дамир.

Председатель комитета по контролю в сфере рекламы и организации дорожного движения администрации Оксана ГРИЦУК обратила внимание собравшихся на то, что в городе уже существуют правила благоустройства и сейчас в мэрии планируют добавить туда графические иллюстрации, чтобы было нагляднее.

Кроме того, начальник отдела территориального планирования и градостроительного зонирования Анна РАДОВИЧ, отметила, что есть ряд нюансов, с которыми при составлении дизайн-кода придется считаться. Например, то, что Обнинск состоит из архитектуры разных времен. В старом городе преобладает классический сталинизм, в центре - привычные советские многоэтажки, в конце проспекта Ленина - современные жилые комплексы. Также по ее мнению, дизайн-код не может ограничиваться одними лишь вывесками - это комплекс всех элементов благоустройства, в том числе, малых архитектурных форм, скамеек и даже озеленения.

БОЛЬШЕ ДЕНЕГ - ЛУЧШЕ ВЫВЕСКА?

А вот присутствующие на мероприятии предприниматели к нововведениям отнеслись без особого энтузиазма. Директор студии «Автограф» на улице Лейпунского Евгений ИСАКОВ, выслушав доклад о всех плюсах появления дизайн-кода, заявил, что обсуждать, дескать, здесь нечего - как в мэрии скажут, так всем и придётся выполнять. Бизнесмену в свою очередь напомнили, что власти как раз пытаются решить этот вопрос коллективно, чтобы и предпринимателей не обидеть, но и город избавить от аляпистости.

А вот известный бизнесмен Михаил ПАХОМЧИК заявил прямо - качество оформления вывески зависит не от дизайнера или желаний чиновников. Это определяется финансовыми возможностями самого бизнесмена. По его мнению, та же упомянутая «Фортуна» не сможет выглядеть хорошо просто потому, что состоятельные арендаторы туда не сядут. В то же время жилой комплекс «Циолковский» не сможет выглядеть плохо, ибо его арендаторы наверняка обладают не только деньгами, но и хорошим вкусом.

Другие присутствующие посчитали, что данный вопрос вообще стоит адресовать дизайнерам, к которым обращаются клиенты с просьбой придумать логотип и вывеску.

Очевидным стало одно - вопрос дизайн-кода актуальный и за два часа беседы в нем нельзя поставить точку. По счастью, жители и бизнесмены в Обнинске - активные, а значит рано или поздно они все-таки придут к единому мнению. Глядишь, и «Фортуна» заиграет новыми красками.

Диана КОРШИКОВА

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