Разврат на глазах у детей

В «Экодолье» жители борются с соседкой, открывшей хостел в таунхаусе.



С 1 октября этого года в России вступил в силу закон, запрещающий размещать хостелы в жилых домах. Несмотря на то что данный указ подписал лично президент, обнинских предпринимателей это ничуть не смущает, и они продолжают работать в привычном режиме. Более того, некоторые не стесняются открывать сомнительные ночлежки в элитных семейных районах, где и взрослым, и детям приходится регулярно наблюдать пикантные, а порой и извращенные сцены с участием гостей.

«ЭТО НЕ ГОСТИНИЦА - ЭТО ПРИТОН!»

В июле такие апартаменты открылись в жилом многоквартирном таунхаусе на улице Космонавта Леонова в Экодолье. Это тихий, спокойный, семейный район, где соседи мирно общаются, дружат, и никто никому не строит козни. За исключением хозяйки одного из блоков таунхауса. На протяжении полутора лет дамочка делала ремонт в своей квартире, точнее, даже не ремонт, а реконструкцию. По словам соседей, уставших от шума и грязи во время работ, строители буквально сносили стены и полностью переделывали планировку - было это согласовано с кем-то или нет, неизвестно. Собственно, они и сами тогда не подозревали, к чему здесь проводятся такие масштабные преображения. Но летом узнали.

Несмотря на то что внешне со стороны улицы в переоборудованной трехэтажной квартире ничто не выдает гостиничное заведение (даже таблички и названия нет), соседи сразу поняли, что здесь происходит.

- Каждый день в наш двор начали приезжать машины, причем из разных регионов (в подтверждение этого жители предоставили фото автомобилей, сделанные в разные дни - прим. ред.). Мы полезли на сайт по поиску и бронированию отелей и увидели, что здесь посуточно сдаются апартаменты. Сначала был второй этаж, потом она открыла третий, и вот недавно заработал первый. Причем для гостей здесь организовали зону барбекю с газовыми баллонами, которые могут рвануть в любое время, - рассказывает молодая мама Наталья.

По словам жителей, шумоизоляция для подобного заведения здесь явно неподходящая.

- Ахи, вздохи, стоны, пьяные возгласы, смех - это мы вынуждены слушать регулярно! У моего ребенка спальня буквально через стенку. Хорошо, он пока маленький и не понимает. Однажды девушка так кричала, что мы подумали, что ее насилуют. Это не гостиница - мы называем это притоном, - говорит возмущенный отец.

ПЬЯНЫЕ ГОСТИ И КРИКИ ВСЮ НОЧЬ

Контингент отдыхающих тоже настораживает. Влюбленные парочки - это, пожалуй, наименьшее из зол.

- Однажды приехал парень, судя по всему, от кого-то скрывался - сидел тихо как мышка, ему только еду сюда подвозили, - рассказывают соседи. - В другой раз поселились три мужика, а вечером им привезли молодого парня. Утром один из мужчин его тепло проводил и похлопал по спине... Но самый вопиющий случай был, когда прямо в окне молодая пара занималась любовью - за этим весь двор мог наблюдать, даже дети. Гости посреди ночи выходят на крыльцо покурить, стоят, матерятся, орут, часто находятся в алкогольном опьянении. У нас дети раньше гуляли до вечера, а сейчас страшно отпускать - кто его знает, что в голове у этих людей.

По словам соседей, призвать к порядку хозяйку у них не получается по той простой причине, что ей все равно.

- Мы ее предупредили: если это безобразие будет продолжаться и дальше, обратимся в прокуратуру, на что она нам сказала, мол, обращайтесь куда хотите, - рассказывает еще одна жительница.

Более того, по словам жителей, мадам до того обнаглела, что в угоду гостям готова терроризировать семейных людей. Например, если кто-то поставит машину так, что гостям будет неудобно парковаться рядом со входом в мотель, она вмиг приезжает и начинает названивать или ломиться в квартиры, чтобы выяснить, кто посмел доставить дискомфорт постояльцам.

При этом во дворе нет персональных машино-мест, каждый паркуется, где ему удобно. Однако в объявлении на «Букинге» хозяйка уточнила: «Парковка бесплатная, частная! (предварительный заказ не требуется)». В общем, все удобства для гостей и никаких - для детей и родителей. Правда, не так давно здесь все-таки начались работы по прокладке шумоизоляции. Но опять же это никак не связано с заботой о соседях - на этот раз недовольны были именно клиенты, которым жители устроили прослушивание громких музыкальных композиций через сабвуфер.

КАК ДОЛЖЕН РАБОТАТЬ НОВЫЙ ЗАКОН?

Мэр города Владислав ШАПША: - Нарушать закон ни в коем случае нельзя. Тем более что он принимался именно исходя из того, что подобного рода учреждения в жилых домах создают большие проблемы для соседей. Думаю, полиция быстро примет меры. Обязательно разберемся.

А пока «экодольцы» только удивляются - как такое может быть: вроде закон уже принят, так почему же он не работает?

- Скорее всего, в Обнинске с принятием поправок в Жилищный кодекс официально пока еще никто не жаловался на работу хостелов, поэтому никто не знает, как реагировать и что делать, - размышляют жители, которые, впрочем, уже написали заявление в прокуратуру и местному участковому. От себя добавим, что не помешает обратиться еще и в налоговую, узнать - платит ли женщина «дань» за получение прибыли.

На сегодняшний день единственный законный способ открыть хостел в жилом доме - это перевести жилую недвижимость в коммерческую. Однако и это сделать довольно трудно, так как законодатель предъявляет серьезные требования.

Например, помещение необходимо оснастить необходимым оборудованием - системой звукоизоляции номеров, средствами противопожарной безопасности, сигнализацией, сейфами и так далее.

Помимо этого, перевод квартиры в нежилое помещение реален лишь в том случае, если она расположена на первом этаже многоквартирного дома. Или же выше первого, но площади, расположенные непосредственно под квартирой, переводимой в нежилое помещение, не являются жилыми. Также у апартаментов должен быть отдельный вход.

Обнинские юристы признаются - так как закон принят всего два месяца назад, сталкиваться с ним еще не приходилось. Тем не менее контроль за соблюдением требований законодательства в этой сфере возложен на Роспотребнадзор.

Поэтому если функционирование «мотеля» ухудшает условия проживания жителей, они могут обратиться с письменной жалобой или через электронный портал для обращений граждан на официальный сайт Управления Роспотребнадзора по Калужской области. Его сотрудники должны провести соответствующую проверку. При подтверждении фактов нарушений материалы будут направлены в суд для приостановления или запрета деятельности хостела.

Диана КОРШИКОВА

Другие статьи из рубрики «Ну и ну!»