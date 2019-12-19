«Я не я, и фирма - не моя»

Гендиректор мебельного салона подставила компаньоншу и «кинула» клиентов на деньги?



Вы заметили, как покупка мебели в какой-то момент перестала быть радостным событием? Сегодня вместо того, чтобы со спокойной душой обставлять новую квартиру, мысли новоселов зачастую заняты тем, как бы не нарваться на мошенников и быть уверенными в том, что при заказе кухонного гарнитура, тебе доставят его вовремя и в полной комплектации.

Увы, но в городе до сих пор происходят случаи, когда люди не могут вернуть деньги за недоставленную мебель, и даже если Фемида на их стороне, взыскать средства с недобросовестного поставщика не получается месяцами.

ЗАДОЛЖАЛА СВЫШЕ 600 000 РУБЛЕЙ!

Пока нам известно о двух пострадавших, чьи дела уже были рассмотрены в Обнинском городском суде. Оба - клиенты компании ООО «Мебельком». Одному из них контора задолжала свыше 600 тысяч рублей за недокомплект дорогостоящей мебели.

По словам юриста, к которому обратились обманутые покупатели, в салоне с покупателями работали две женщины. Одна из них заняла должность генерального директора, вторая стала коммерческим. При этом, параллельно с деятельностью в салоне, гендиректор, вероятно в тайне от компаньонки, открыла личное ИП.

Тем временем, «Мебельком» собрал с клиентов оплату и задолжал кругленькую сумму за аренду помещений. Арендодатель, не дождавшись своих денег, решил разобраться, в чем дело, однако директор юрлица сразу же обратилась в правоохранительные органы с заявлением, что ее подставили. Да и вообще, она никакого отношения к этой грязной истории не имеет. Дескать, виновата во всем коммерческий директор, которая якобы и забрала все деньги.

ОБЭП инициировал проверку и выяснил, что оказывается гендиректор каждый день регулярно ходила на работу по адресу нахождения мебельной конторы на Курчатова. Оперативники, разумеется, поинтересовались, почему дама говорит, что не вела там никаких дел, но при этом ежедневно посещала офис? Ответ был прост и гениален - она просто ходила поливать цветы.

ЗАБРАЛА И ДЕНЬГИ, И МЕБЕЛЬ?

Обманутый коммерческий директор при опросе ОБЭП заявила, что «гендир» ее подставила - фактически фирму организовала именно «подруга» и функционировала контора через нее. Более того, по версии бывшего коммерческого директора салона, хитроумная учредительница забрала весь остаток средств, и перевезла мебель.

В результате, директор ООО «Мебельком» уже как ИП открыла новый салон на Маркса, 78.

Когда же юрист, которого наняли обманутые клиенты, вместе с приставами пришел в новый магазин для проверки нахождения по этому адресу имущества «Мебельком», предпринимательница на голубом глазу заявила, что мебель поступила с фабрики, с которой она якобы сотрудничает (хотя по всем описаниям это был товар именно из компании «Мебельком»), и вообще она теперь ИП и ни о каких деньгах и обманутых клиентах ничего не знает.

Женщину не смущает ни решение суда, ни наличие исполнительного листа, в котором значится название фирмы, единственным учредителем и директором которой она является, ни даже проверки со стороны ОБЭП. Вероятно, дамочка изначально продумала эту «аферу» до мелочей, да так, чтоб к ней не подкопались - открыла ООО с маленьким уставным капиталом, с которого и списать-то ничего нельзя в случае задолженности, и для подстраховки завела ИП.

Как признаются юристы, «выбить» деньги даже имея на руках решение суда в этой ситуации достаточно сложно. Еще сложнее - запустить процедуру банкротства юрлица. Но без боя клиенты сдаваться все равно не намерены.

А пока же обнинцам, планирующим покупку мебели, рекомендуют тщательнее выбирать фирму, знакомиться с отзывами и не отдавать свои деньги кому попало.

Диана КОРШИКОВА

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