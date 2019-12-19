В рабстве у коммунальщиков

Жители квартала «Олимп» готовы на все лишь бы УК оставила их в покое.



Обнинск в последние годы охватила небывалая волна строительства, наукоград растет, развивается и хорошеет с каждый днем. Например, вдоль ноовго участка проспекта Ленина появился современный UP-квартал «Олимп» -успешный проект ФСК «Лидер» с симпатичными многоэтажками. Однако мало кто знает, что за красивыми фасадами скрывается совсем некрасивая история противостояния местных жителей со своей управляющей компанией.

Люди доведены до отчаяния и признаются, что готовы перекрыть проспект Ленина, если в ближайшее время навязчивая УК не оставит их в покое и не даст им возможность самим принимать решения по их дому.

ОБНИНСКАЯ УК ИЗ КИПРА?

История, о которой мы сейчас расскажем, касается многих новоселов не только в Обнинске, но в целом по стране, так как напрямую связана с нынешними тенденциями в области строительства и управления домами.

Суть такова, что, сдавая дом в эксплуатацию, застройщик заинтересован в том, чтобы в качестве обслуживающей организации туда пришла, скажем так, дружественная ему фирма. Особенно на это «налегают» те строительные компании, которые знают, что у дома есть серьезные «косяки», которые они обязаны устранить в рамках гарантийного ремонта. Разумеется, вливать миллионы в переделку застройщику неохота, поэтому на время, пока не истечет гарантийный срок, ему дешевле внедрить в дом аффилированную УК, которая будет сдерживать жителей и «прикрывать» ошибки и недочеты, допущенные при возведении здания.

Такая ситуация произошла в ЖК «Олимп» - дома № 221 и № 223. ООО «УК Сервис-24» пытается «затянуть» на эти два дома ООО «Управляющую компанию», учредителем которой является юрлицо с единственным учредителем - компанией с Кипра (со всеми вытекающими отсюда экономическими рисками). В обеих компаниях фигурируют один и тот же руководитель - Владимир Петрович ДЕМЧЕНКО. Собственно, его подпись в листовках, которые рассылаются жителям, выглядит именно так: «Директор ООО «УК», управляющий ЖК «Олимп», ООО «УК «Сервис-24» Демченко В.П.». И понимайте, как хотите - что это за УК и почему их две?

Ну, хорошо, давайте для начала подробнее узнаем об ООО «Управляющая компания». На портале официальной картотеки «Мой арбитр» данная организация упоминается неприлично часто - арбитраж буквально забит делами и судебными исками в отношении этой компании, так что качество ее работы, в принципе, уже можно поставить под сомнение.

БЕЗ ПИНКА ПРОБЛЕМЫ НЕ РЕШАЮТСЯ?

Итак, ничего не подозревающие жители избрали своей управляющей организацией упомянутую «УК Сервис-24». Только вот сервиса они так и не дождались.

Как рассказала нам инициативная группа жителей дома № 223, у обслуживающей организации был целый год на то, чтобы исправить выявленные в ходе эксплуатации новостройки недочеты, но никто этой работой так и не занялся. Были устранены в основном лишь мелкие дефекты - и то благодаря «пинку» от ГЖИ.

- Мы доведены до отчаяния и уже готовы перекрыть проспект Ленина, чтобы на нашу проблему, наконец, обратили внимание, - признаются активисты дома. - Мы ощущаем безысходность от того, что УК всячески пытается закрепиться на нашем доме и блокирует попытки выбрать другую обслуживающую организацию.

По словам жителей, их возмущает то, что компания завуалировала все инженерные и конструктивные ошибки, допущенные при строительстве.

- У нас нарушена система вентиляции. Канализационные стояки проходят через вентиляционный канал, где установлены вентиляторы - фаны. Труба заканчивается на техэтаже. Получается, что фаны стоят как бутафория, а подключения к трубе канализации нет. Смежно с ней находится вентиляционная шахта. Поэтому мы не исключаем, что вонь в подъездах, лифтовых холлах и на этажах может быть вызвана этим дефектом, - считают люди. - Другой яркий пример. Наш дом оснащен системой пожарной сигнализации. Но при приемке квартир в офисе УК «Сервис-24» собственникам не выдали автономные датчики противопожарной сигнализации, которые полагались по проекту. Они лежали там в коробочках, но даже по запросам нам их никто не выдавал,

Ко всему прочему соседи жалуются и на необходимость долгое время сливать воду, пока из-под крана не пойдет горячая, ввиду тупикового водоснабжения - отсутствует циркуляция горячей воды, нет «обратки».

- Со стороны «УК Сервис-24» нет никакой реакции на ряд мероприятий, которые она должна была выполнить по договору: возвести поручни при спуске в техподполье, оградить площадку под ТБО и установить контейнеры. Поручни, правда, недавно появились, но опять же после направленного заявления в ГЖИ, - рассказывают представители актива. - Мы не видим, что УК готова взаимодействовать с застройщиком. Полагаем, что данная «карманная» обслуживающая организация хочет просто переложить финансовое бремя на жителей после того, как закончится гарантийный срок.

ВСЕ СРЕДСТВА ХОРОШИ...

И это лишь малая часть претензий к застройщику и УК, и их можно было бы легко решить, если бы жителям просто дали возможность выбрать другую ответственную организацию, которая будет выполнять работы по обслуживанию дома и требовать от строителей устранения дефектов. Однако «Сервис-24» отдавать дома не намерен и не гнушается ничем, даже подделкой подписей!

Жители дома № 221 по проспекту Ленина уверяют, что понятия не имеют, кто и как за них расписался в протоколе общего собрания. Летом активисты даже обратились в полицию, где в объяснениях десятки жильцов четко изложили, что в период с ноября 2018 года по февраль 2019-го не принимали никакого участия в очно-заочных голосованиях и не выбирали «УК Сервис-24» своей обслуживающей организацией. «Подпись в бюллетене решений общего собрания сделана не мной, а неизвестным лицом», - говорится в каждом из объяснений.

Попытки привлечь к управлению другие УК пресекаются резко и оперативно. Для этого управляющей компании достаточно иметь в распоряжении пару-тройку преданных жителей и местных старушек, которые не прочь получить прибавку к пенсии, - они вам и инициаторы собраний, и убедительные агитаторы, и расклейщики объявлений, и бодрые защитники. С точки зрения законодательства, эти милые соседи - полноправные собственники жилья, которые наделены правом инициировать собрания, поэтому никаких претензий к ним вроде как и нет.

«ПРОСТО ДАЙТЕ НАМ УЙТИ В ДРУГУЮ УК!»

Тем не менее большинство жителей дома № 223 все еще пытаются выйти из «коммунального рабства», поэтому обратились в другую управляющую компанию с просьбой рассмотреть возможность взять их под свое крыло, для чего инициировали общее собрание собственников. Узнав об этом, в ЖК «Олимп» в срочном порядке объявили новое собрание, по сути, переголосование. «Спасибо» за это можно сказать тем самым инициативным соседям.

Сам же господин Демченко быстро направил жителям письма, в которых сообщил, что «нас втягивают в грязную компанию по переводу дома в управление другой УК», и вообще, за дело взялись юристы конкурирующих фирм, да и инициатор перевода якобы провокатор. При этом никаких весомых доводов для того, чтобы остаться в «Сервис-24», Демченко так и не привел.

Люди в свою очередь признаются, что очень устали, и просят «детище Кипра» оставить их в покое.

- Мы хотим сами решать, кто будет следить за порядком в нашем доме. Мы купили здесь квартиры, это наша собственность, почему мы не имеем права выбрать ту организацию, которой доверяем? Мы не хотим ждать, пока закончится гарантийный срок и все строительные недочеты мы будем вынуждены устранять за свой счет, - говорят активисты.

Эта война длится уже давно, письма, запросы и жалобы направлены во многие профильные структуры. Но мы с вами прекрасно понимаем, что помимо сухих ответов и редких «набегов» со стороны Госжилинспекции, есть еще и политическая воля - та самая жесткая рука, которая должна стукнуть по столу и сказать, что пора уже прекратить юлить и «насиловать» жителей. У нас в городе такая рука есть.

Диана КОРШИКОВА

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