«Фокусы - это для взрослых!»

Обнинский «Копперфильд» уверен, что в жизни есть место настоящим чудесам!

Мне 31, и вчера я визжала от восторга и хлопала в ладоши словно 5-летняя девочка, смотря фокусы, которые показывал обнинский иллюзионист Александр ЗЕМЧЕНКОВ. Этому парню 22 года, на нем простые джинсы и темно-синий свитер на пуговицах. И он волшебник. Правда! Мы пересеклись совершенно случайно и не планировали никакого интервью, я не готовилась к диалогу и вообще ничего не знала о мире иллюзионистов. Но то, что продемонстрировал Александр, поражает воображение, ломает представление о законах физики, заставляет поверить в чудеса, и ты невольно начинаешь задавать вопросы и проявлять любопытство - прям как наивный ребенок, удивленный тому, что «карандашик гнется».

Вот перед тобой монетка, а через секунду она испарилась. Вот ты вложил свое кольцо в руку мастера, а через мгновение - ты держишь его сам. И все это не по телевизору, не смонтировано - это прямо перед тобой, на расстоянии вытянутой руки.

- Да как же ты это делаешь?! Признавайся, у нас в России есть какой-то тайный институт фокусников, в котором обучают таким чудесам?

- Такого университета у нас нет, и вообще, по образованию я юрист. Но это так скучно...

- Как же ты решил стать иллюзионистом?

- Не поверишь, когда мне было лет 11, проснулся однажды утром, и будто щелкнуло - хочу стать волшебником. Даже не знаю почему, в роду не было ни артистов, ни циркачей. И как только эта мысль у меня мелькнула, сразу стали появляться возможности, вселенная будто подталкивала к этому занятию. Например, купил как-то обычный журнал, а там раз - и описание нескольких фокусов внутри. По телевизору как не переключишь канал - натыкаешься на передачи про разные трюки. А однажды, еще до того, как я захотел стать иллюзионистом, мама принесла с работы рулетик с игрушкой внутри - раньше такие продавались, что-то наподобие «Киндера». Там была серия игрушек из мультика «Ну, погоди», и я очень хотел, чтобы мне попался волк. Но мне достался другой персонаж - фокусник, который был в одной из серий. Он у меня до сих пор хранится как талисман.

- Я так понимаю, учиться магии ты решил самостоятельно, раз «Хогвардс» еще не построили?..

- Именно так. У меня в то время даже интернета не было, просто смотрел по телевизору передачи, успевал что-то записывать, а потом старался повторить. Покупал книги, изучал, но потом понял, что это слишком недосягаемо и очень сложно, к 13 годам у меня стал пропадать интерес, но вдруг выходит передача Ильи ЛАРИОНОВА «Школа волшебства». Ему тогда было примерно как мне сейчас. Высокий, в красивом фраке, смотришь на него и думаешь - да, вот это волшебник! Я хочу быть похожим на него! Именно он тогда показал, что фокусы могут быть доступными и не такими закрученными, как описывается в книгах. Он стал для меня примером, все, что он делал, вызывало бурный восторг. Он русский Дэвид Копперфильд. У него было какое-то особое чувство магии, вкуса и стиля, я очень мечтал попасть к нему в ученики и стал заниматься фокусами с новой силой.

- Пожалуйста, скажи, что однажды ты с ним все-таки познакомился!

- Когда появились соцсети, я трижды пытался это сделать, писал ему. Но он тогда был мегапопулярным, ему писали тысячи, и он сам не мог прочесть все сообщения, за него мне всегда отвечал администратор - мол, я передам... Прошло много лет, и в 2017 году я впервые поехал на конгресс Российской ассоциации иллюзионистов, где проходил Чемпионат страны по иллюзионным искусствам, который проводится свыше 30 лет, и тот год был юбилейным, туда съехались мастера со всей страны и из-за рубежа.

- Страшно, наверное, было парню из небольшого города оказаться в такой достопочтенной толпе?

- Не очень, тем более что именно тогда я услышал очень важные и правильные слова. Президент Ассоциации Екатерина МЕДВЕДЕВА, когда открывала конгресс, сказала, что задача этого клуба - объединять коллег для совместного развития и собирать «диких фокусников». Мне очень понравилась эта фраза, потому что именно так я себя тогда и ощущал - был отрезан от этого мира, и все приходилось постигать самому. А здесь собрались люди разного возраста из разных стран, но все мы шли одной дорогой, совершали одни и те же ошибки.

- Ты, наверное, сразу захотел официально присоединиться к этому клубу?

- Да, я хотел вступить в Ассоциацию, но для этого надо было доказать свое мастерство - пройти экзамен. Это можно было сделать, выступив перед членами клуба или поучаствовав в конкурсе. Выбрал второй вариант. У нас есть такой раздел - микромагия, когда мастер совершает манипуляции на расстоянии вытянутой руки, его можно потрогать, рассмотреть, это самый сложный формат, и я решил в нем продемонстрировать фокусы с монетками. Открываются кулисы - передо мной весь зал: сотни иллюзионистов, мэтры этой сферы и члены жюри. Но среди всех мой взгляд остановился только на двух. Один из них был Илья Ларионов, который тоже приехал на форум. Я впервые видел его вживую, он смотрел на меня и ждал чего-то особенного. И второй человек - Екатерина Медведева - просто она очень милая, и когда улыбается, все волнение пропадает. Смотрю на них и думаю, не дай бог сейчас опозориться, ведь этих людей нельзя обмануть, ты их должен удивить идеей или красивой работой.

Кончился номер, и зал зааплодировал. Но дело в том, что в момент фокуса я уронил одну монетку на пол, и она предательски звякнула. Думаю, все - пропал. Захожу в гримерку, а мне говорят, мол, слышишь, как тебе аплодируют, так еще никому не хлопали. Но я решил, что коллеги меня просто успокаивают, так как видели мой конфуз с монеткой, но позже выяснилось, что номер действительно всем понравился.

После конкурса началось живое общение - мы обсуждали, кому что запомнилось, какие номера были лучшие. До этого мое имя было никому не известно, но после номера сразу стало узнаваемым. Когда-то я мечтал попасть в ученики к Ларионову, но сейчас уже сам знал все секреты, и вот теперь, когда представилась возможность поговорить с кумиром детства, мне нечего было у него спросить...

Мы стояли в коридоре, общались с коллегами из других городов, и в этот момент Ларионов подошел ко мне сам. Говорит - слушай, ты просто молодец, у тебя волшебные ладони, это была настоящая магия, твой номер мне запомнился. В этот момент я чуть не разрыдался. Я получил признание человека, за которым следовал почти 10 лет. Для меня не было высшей наградой. К счастью, быстро нашлись правильные слова - я поблагодарил его и сказал, что именно благодаря ему я сейчас нахожусь на этом Конгрессе и фокусы стали частью моей жизни.

Сейчас мы с ним хорошо общаемся, дружим, делимся опытом, однажды он подошел и попросил научить его фокусу с кольцом.

- Хочешь сказать, чудеса случаются на самом деле? И в них нужно только верить?

- Обязательно!

- Даже взрослым?

- Особенно взрослым. Им, кстати, фокусы «заходят» лучше всего.

- И как же обнинцы реагируют, когда ты показываешь чудеса на свадьбах и корпоративах?

- Существует до пяти видов реакций, и все они по-разному называются. Бывает, что человек посмотрел и молчит. Неопытный фокусник может подумать, что этому зрителю просто не понравился номер, но на самом деле человек внутри себя просто застыл - он не может найти быстрого объяснения увиденному, он застопорился. Для него то, что не могло быть реальным, стало реальным. Однажды я показывал номер учительнице математики: один шарик кладу в руку, туда же - второй, а третий убираю в карман. Сколько шариков в руке? Она говорит - два, открываю - а там три. Женщина стала кричать, что это противоречит законам математики. Бывает, когда люди просто взвизгивают, но на пике - когда люди просто матерятся.

- Ты можешь показать фокус с любым предметом?

- В принципе, да, с монетами, кольцами, ручками - со всем, что попадается под руку. Мне нравится, когда люди сами предлагают какую-то свою личную вещь.

- Признавайся, в обычной жизни использовал свои трюки? Например, чтобы стащить какой-нибудь сувенирчик?

- Я - нет, но однажды на очередном Конгрессе у меня «украли» ручку. Это было восхитительно! Даже не заметил ее пропажи, пока фокусник сам не подошел и не вернул ее. А в карман еще и визитку свою подкинул!

- Как считаешь, людям нужны иллюзии?

- Расскажу тебе одну историю. Однажды я пришел к своим знакомым, у них в гостях была женщина, и меня попросили показать ей пару номеров. Тогда я был начинающим фокусником, сильно нервничал, руки дрожали, но кое-что смог изобразить. После этого женщина взглянула мне в глаза и сказала: «Саша, сейчас у меня очень тяжелый период, но, посмотрев на твои чудеса, я теперь верю, что в этой жизни все возможно и у меня все обязательно наладится!». Поэтому, да, нам всем нужно верить в чудеса!

Диана КОРШИКОВА

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