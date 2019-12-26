Невероятная история о том, как спасали собаку Бэллу от ее хозяина

Начало этой истории абсолютно не предполагало счастливого финала: еще в полдень 25 декабря казалось, что ничего нельзя изменить в жизни несчастной собаки Бэллы. Однако уже к вечеру все изменилось, к радости многих неравнодушных людей, принимавших участие в этой рождественской переделке, и тех, кто следил за судьбой животного по публикациям на сайте Obninsk.name.

«ЩАС ТЕБЯ ТУТ ЗАКОПАЮ!»

О том, что по дому № 15 на улице Красных Зорь регулярно разносятся душераздирающие собачьи визги, в соцсетях сообщили обнинские зоозащитники. Однако вечером во вторник плач животного был настолько громким, что люди поняли - принимать меры по спасению нужно прямо сейчас.

- От плача и воя собаки сотрясается весь дом, - говорят жители.

Люди, принявшие близко к сердцу историю несчастного животного, предлагали поехать и забрать пса у изувера. Однако соседи предупредили, что все не так просто.

- Братья, один из которых недавно был осужден за то, что кого-то пырнул ножом, держат в страхе весь дом и окрестные территории, - сообщили граждане.

Обнинский двор на Красных Зорь окружен со всех сторон домами. И жильцы из своих окон могут наблюдать за тем, как хозяин собаки Денис пинает ногой в тяжелом сапоге несчастного пса. Подойти к буйному соседу люди боятся, поэтому и попросили о помощи.

Однажды гуляющая со своей собачкой женщина увидела, как молодой человек закапывает прямо во дворе труп какого-то животного. Оторопевшая женщина остановилась.

- Чего смотришь? Щас тебя тут же закопаю, - рыкнул мужчина.

Понятно, что вступать в дискуссию с подобным гражданином желающих не находилось. Это уже не первая собака, которая появляется в этой семье. До этого был лабрадор. Общение сурового хозяина с той собакой тоже проходило в режиме, который приводил в ужас соседей. По двору поползли слухи, один страшнее другого. Некоторые граждане подозревали даже сексуальные отношения с четвероногим.

ЛАБРАДОРА ВЫМЕНЯЛИ НА ТЕЛЕВИЗОР

Наблюдать историю общения лабрадора и его хозяина пришлось недолго.

- Кто-то выменял несчастного пса на телевизор, - рассказывают соседи. - Он был весь в характерных гематомах.

Но тишина в доме стояла недолго: братья обзавелись новым животным.

Во вторник вечером зоозащитники позвонили в «112», но, не особо надеясь на компетентные органы, объявили общий сбор, опасаясь, что собаку просто порежут.

В соцсетях появился призыв: «Обнинск! Очень нужна помощь на завтра!!! Поступила проверенная информация, что на улице Красных Зорь, 15 двое мужчин издеваются, бьют и насилуют щенка. Завтра поедем вызволять, также будем вызывать полицию! Нам очень нужны мужчины, там два неадекватных человека издеваются над щенком».

Во вторник вечером многие люди засыпали с тяжелым сердцем от собственного бессилия повлиять на ситуацию.

ЛУЖА КРОВИ В ПОДЪЕЗДЕ

В среду утром в гости к подозреваемым в издевательстве над животным приехали полицейские. Зоозащитниц Ольгу и Олесю стражи порядка с собой не взяли, оставили ждать в дежурной части. Женщины подождали, а потом поехали в гости к братьям сами.

Они успели к шапочному разбору, дежурный участковый уже уезжал, но сообщил, что с собакой все в порядке, царапины на морде от укуса другого пса, а хозяин даже к ветеринару песика сводил.

Мы решили лично убедиться в том, что все вокруг клевещут на хозяина собаки, и отправились вместе с Олесей и Ольгой в нехорошую квартиру.

- Мы пойдем одни, без мужчин? - поинтересовалась Ольга.

- Зачем нам мужчины?

- Страшно. Говорят, они невменяемые, еще кинутся.

- Но мы же просто поговорить идем.

Код от двери подсказали соседи. В подъезде на полу стояли лужи свежей крови, происхождение которой нам неизвестно.

Хозяин собаки Денис не то чтобы очень охотно, но вышел поговорить о судьбе своей питомицы Бэллы. И, нужно отдать ему должное, на людей не кидался, не угрожал, камеру из рук не выхватывал и даже не матерился, что не всегда можно наблюдать от людей, считающих себя адекватными.

«Я ЕЕ ЛЮБЛЮ!»

Однако нас интересовало не то, как относится молодой человек к людям, а то, как он общается со своей собакой.

- Я Бэллу не бью, я ее люблю, она меня тоже и даже спит со мной, - возмущенно прокричал Денис, резко хватая за шкирку собаку. Пес жалобно заскулил и прильнул к хозяину. - Морда у него в зеленке, потому что ее чужая собака покусала.

Удивительно, но своим друзьям по двору Денис говорил совершенно другое, хвалясь тем, как ... свою собаку. Поскольку вместо глагола мужчина употреблял нелитературное слово, значение его обозначить четко, возможности нет. Но окружающие поняли его как издевательство.

- Может, у вас еды не хватает для него и вам помощь нужна? - спросили женщины.

- Ничего мне не надо, у нее все есть, - заверил Денис.

- Она у вас похудела совсем, - возразила Ольга. - Если собака вам не нужна и вы с ней не справляетесь, отдайте ее нам.

Однако подобные предложения Денис категорически отверг. Заверив, что животных он любит, дескать, у него и черепаха есть, живет за холодильником.

«МЫ НИЧЕГО НЕ СЛЫШИМ!»

Полюбопытствовать, что происходит на лестничной клетке, высунулась из своей квартиры соседка:

- Кто здесь курит? - сурово спросила женщина.

Денис демонстративно бросил непогашенный окурок вниз, на площадку третьего этажа.

- Я курю! - сообщил молодой человек.

Делать замечания Денису в планы пожилой дамы явно не входило.

- Скажите, какой я хороший сосед! - предложил хозяин Бэллы и пожаловался на гостей. - Они у меня собаку отобрать хотят.

- Твою собаку? Как это так? - поддержала возмущение парня соседка.

- Вы слышали, как собака вчера лаяла? - спрашиваем женщину.

- Нет, мы ничего не слышали!

Дрожащая от страха Бэлла в это время сидела на полу подъезда и с надеждой смотрела на людей. Но законов, по которым люди могут помочь Бэлле, нет.

«Грядущий год явно будет не годом собаки, - такими словами заканчивалась заметка о том, как прошли переговоры с подозреваемым в жестоком обращении с животным. - Где-то принимаются какие-то законы об ужесточении правил содержания животных, но поможет ли это несчастным друзьям тех, кого по недоразумению называют человеком?»

СОБАКУ БЭЛЛУ ЗАБРАЛИ У ХОЗЯИНА, ВЗЛОМАВ ДВЕРЬ КВАРТИРЫ

Однако вечером того же дня все чудесным образом изменилось. Весь день неравнодушные люди думали о том, как изъять пса у хозяина. И уже казалось, что придется собачке мучиться до самой смерти, которая явно маячила на горизонте. Но помощь подоспела из Москвы. Ребята из группы «Хелп» приехали, чтобы помочь песику. Но разговаривать с ними Денис не стал.

Произошедшее далее иначе как рождественским чудом все участники этой истории не называют.

- После семи часов вечера в нехорошей квартире послышался какой-то странный звук, то ли взрыв, то ли выстрел, и в подъезде резко запахло газом. Тут уж не до реверансов перед страшными владельцами собаки Бэллы, пришлось вызывать газовую службу и пожарных.

Жители окрестных домов такого скопления машин из экстренных служб не видели в своем дворе никогда.

По свидетельству очевидцев, поскольку дверь в квартиру не открывали, пришлось обеспечить свободный проход в жилье без помощи хозяев. Мало ли, может, людям плохо? Тут-то собачке и свезло, она попала в руки зоозащитников. И из нехорошей квартиры отправилась прямиком к известному в городе ветеринару Василию КОЖЕМЯКО.

Василий Михайлович заверил, что песика никто не насиловал, а вот версию Дениса о том, что пса покусала неизвестная собака, не подтвердил: порезы на морде сложно перепутать с укусами. Вызывает опасение и сохранность глаза. Но прогноз неплохой, нужен уход и лечение.

Поиск дома для Бэллы занял буквально несколько часов.

На ночь собака отправилась к адвокату Наталье. Там ее приветливо приняли все обитатели: и дети, и хозяева, и другие домашние питомцы.

- Собака ласковая, неконфликтная, очень любит детей, но к туалету совершенно не приучена, но это исправимо, - заверила Наталья.

В ближайшее время Бэлла отправится в свой новый дом. А ведь еще днем никто и не ожидал, что собаке удастся помочь.

Газовые службы никаких повреждений не обнаружили, а хозяина собаки доставили в полицию для объяснений.

Как сообщили обнинские стражи порядка, по результатам заявления о жестоком обращении с животным проводится проверка.

Рената БЕЛИЧ