«УК Сервис-24» под Новый год решила окончательно «закошмарить» жителей!

Неделю назад мы рассказывали о том, что жители ЖК «Олимп» (дома №№ 221 и 223) пытаются поменять управляющую компанию «УК Сервис-24» на любую другую, где руководство будет более адекватным и порядочным. Однако представители «Сервиса» ни в какую не хотят отдавать своих жителей и продолжают держать их в «коммунальном рабстве». Более того, в канун Нового года УК набралась наглости и призвала людей прийти на собрание!

А ДАВАЙТЕ СОЗОВЕМ СОБРАНИЕ 30 ДЕКАБРЯ!

Напомним, ООО «УК Сервис-24» пытается «затянуть» на упомянутые два дома ООО «Управляющую компанию», учредителем которой является юрлицо с единственным учредителем - компанией с Кипра. В обеих компаниях фигурируют один и тот же руководитель - Владимир ДЕМЧЕНКО. Жителей не устраивает работа «Сервиса-24», который покрывает «косяки» застройщика, поэтому они уже несколько месяцев пытаются сменить обслуживающую организацию.

Однако господин Демченко вцепился в жителей мертвой хваткой и совершенно безобразным путем пытается предотвратить их уход в другую УК. Люди тем временем сами нашли подходящую обслуживающую организацию и запланировали провести общее собрание, чтобы, как полагается - с голосованием и под протокол, передать управление домом ей. Перед этим жители пригласили представителей этой УК в дом, дабы специалисты оценили масштабы работ, да и в целом ознакомились с состоянием жилфонда. Однако Демченко физически не впустил «конкурентов» на осмотр дома - заблокировал доступ.

Жители в шоке от происходящего, но окончательно их «добило» новое объявление - руководитель УК просит людей прийти на общее собрание, которое (только вдумайтесь) он назначил на вечер 30 декабря! Видимо, Демченко считает, что людям просто нечем заняться в последние дни 2019-го и им не нужно готовиться к праздникам. И ладно если бы была серьезная причина для «схода» в неуместное время, но Владимир Петрович отрывает людей от дел, чтобы поднять очередной безумный вопрос - на этот раз о расторжении договора с новой УК, которого еще даже нет!

- Может, уже хватит вклиниваться в нашу жизнь?! Можно мы как-нибудь без Демченко решим свои вопросы и сами изберем подходящую нам УК?! - возмущаются жители, уставшие от «закидонов» руководителя «Сервиса-24».

РЕШИЛИ ОБОЙТИ ЖИЛИЩНЫЙ КОДЕКС?

Однако помимо эмоциональной, есть еще и правовая сторона вопроса. Как нам рассказала юрист Олеся АНТОНОВА, в Жилищном кодексе есть статья 193, касающаяся лицензионных требований к УК. Она гласит буквально следующее:

«Лицензионными требованиями являются: 1) регистрация лицензиата, соискателя лицензии в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя на территории Российской Федерации. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные на территориях иностранных государств, к осуществлению деятельности по управлению многоквартирными домами не допускаются».

Но, как мы помним, ноги «УК СЕРВИС-24» растут из заморских краев, а именно -из Кипра. Однако хитроумные предприниматели, видимо, нашли способ обойти этот барьер. Например, берут кипрский офшор, который учреждает ООО, и эта ООО (играющая роль прокладки) в свою очередь учреждает ООО «Управляющая компания». Последняя получает дивиденды и передает их ООО-прокладке, а та в свою очередь - кипрской конторе. В учредителях нет физлиц, так что в случае чего - некому предъявлять претензии и некого призывать к уголовной ответственности. Очень удобно, не находите?

И все же интересно, что по этому поводу думает, например, прокуратура? Не противоречит ли подобная схема Жилищному кодексу?

Диана КОРШИКОВА

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