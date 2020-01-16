Тайны закулисья президентского Послания

Почему Шапша сидел рядом с Собяниным, А Авдеева показывали дважды.



Пятнадцатого января в Москве президент России Владимир ПУТИН обратился с ежегодным Посланием к Федеральному собранию. Это мероприятие традиционно сопровождается обсуждением не только того, что было сказано главой государства, но и анализом видеоряда самой трансляции.

- Кто рядом с кем сидел? Кого показали крупным планом, а кого не заметили вовсе? Почему хмурился один губернатор и слишком честно смотрел на сцену другой? - все эти вопросы обсуждаются в кулуарах политического Олимпа с не меньшим ожесточением, чем предложение президента увеличить материнский капитал.

КТО С КЕМ СИДЕЛ И ПОЧЕМУ?

Необычно задорным и позитивным в 2020 году оказалось послание президента России Федеральному собранию. И пока одни жители Обнинска атаковали звонками местное отделение Пенсионного фонда, пытаясь выяснить, когда им можно прийти оформлять материнский капитал на первого ребенка, местный бомонд с остервенением обсуждал рассадку приглашенных.

Калужскую область на мероприятии представляли глава региона Анатолий АРТАМОНОВ, председатель областного парламента Виктор БАБУРИН, представитель в Совете Федерации ФС РФ от Законодательного собрания Калужской области Алексей АЛЕКСАНДРОВ, а также председатель региональной Общественной палаты Галина ДОНЧЕНКОВА и глава администрации города Обнинска Владислав ШАПША.

И прильнувшие к экранам телевизоров граждане отметили, что губернатора Калужской области почему-то не показали вовсе, а вот крупный план экс-градоначальника Александра АВДЕЕВА вывели на экраны даже два раза!

- Что бы это значило? - заволновались калужане.

Однако больше всего общественность обсуждала, кого с кем посадили. Сенсационное появление мэра Обнинска Владислава Шапши рядом с мэром Москвы Сергеем СОБЯНИНЫМ вызвало в наукограде настоящий фурор.

«Рядом, значит, вместе», - тут же процитировали известный рекламный постулат доморощенные политологи.

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РАССАДКА

Однако долго держать интригу не удалось. Все карты раскрыл уполномоченный по правам человека в Калужской области Юрий ЗЕЛЬНИКОВ. Оказалось, в зале было 1300 приглашенных, и места они занимали там, где захотели и смогли. В этом плане способность обнинского мэра занять наиболее выгодную позицию должна вселять в жителей наукограда определенный оптимизм. По крайней мере, отодвинуть «нашего» главу администрации просто так не удастся.

- Передо мной сидел руководитель Татарстана, рядом - знаменитый хоккейный вратарь Владислав ТРЕТЬЯК, слева - Крым, - сообщил Юрий Зельников своим подписчикам.

Соседом по ряду у Юрия Ивановича оказался известный врач Леонид РОШАЛЬ.

- Сфотографировались на память, - рассказывает в своем блоге калужский омбудсмен. - Я поблагодарил его: «Спасибо за Норд-Ост! Мы помним Ваше мужество!» Видно было, как он встрепенулся. Явно не ожидал.

ЛОКАЛЬНАЯ ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА

- На два ряда за мной в зале расположился последний председатель Правительства СССР Николай РЫЖКОВ. Неужто все приглашенные в сектор вип-зоны круче его по заслугам перед Отечеством? Трудно было пригласить? - возмутился Юрий Зельников.

Однако его мнение разделили немногие, высказав все претензии «плачущему коммунисту».

В общем, только начни обсуждать, кто достоин вип-зоны, а кто нет, как сразу же начинается локальная гражданская война.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭЛИТА В ОЧЕРЕДИ ЗА ПАЛЬТО

После мероприятия все присутствующие выстроились в длинные очереди в гардероб.

- В это не все поверят, но это факт! - делится своими впечатлениями Зельников. - Выслушав Послание Президента, все (почти все) участники мероприятия по его окончании чинно выстраиваются в общую очередь в гардеробную. Стоят депутаты Госдумы, министры, губернаторы, Герои России, стоит рядом сам БАСТРЫКИН. Короче, классический банный статус, где, как известно, нет генералов. В этом есть своя сермяжная правда. Подходя уже после длительного стояния к стойке (минут через двадцать), вижу, что в хвост нашей очереди встал Юрий БАШМЕТ. Растерянный такой весь. Ну, стоять ему еще полчаса. Как минимум. А где-нибудь в Ковент-Гардене его бы вывели под белы рученьки. На это безобразие я пойти никак не могу как любитель искусства. Машу ему рукой: «Юрий, идите сюда!».

- Мне? - удивился музыкант.

- «Вам! Вам!» - подходит смущенно. «Давайте Ваш номерок!» - подаю его номерок гардеробщице.

- Юрий, я из Калуги. Мы ждем Вас 20 января. С Хабенским давно выступаете? - спрашивает Зельников.

- Давно, - отвечает ошарашенный Башмет.

- Ну, и дивно, - радуется калужский омбудсмен, - я билеты на концерт уже купил. Ждем с нетерпением.

- А зачем же билеты? Должны же быть какие-то квоты для своих, - говорит музыкант.

- Да зачем? - смущается Зельников. - Я стараюсь не злоупотреблять. Позвольте представиться: я уполномоченный по правам человека в Калужской области. Кстати, меня тоже зовут Юрий.

- Тезка?

- Ага.

- До встречи в Калуге! - прощаются два Юрия и на прощание обнимаются.

АНАТОЛИЙ АРТАМОНОВ ГОТОВ ВЫПОЛНЯТЬ ПОСЛАНИЕ 2020

Губернатор Анатолий Артамонов акцентировал внимание на озвученных Владимиром Путиным предложениях по дальнейшему поддержанию демографической политики и укреплению семейных ценностей - увеличению материнского капитала, социальных выплат на детей, организации бесплатного питания школьников начальных классов.

Анатолий Дмитриевич считает, что заявленные меры помогут материально семьям с детьми. Благодаря материнскому капиталу многие смогут решить свои жилищные вопросы. Наряду с этим семьи с детьми с учетом действующих федеральных выплат будут получать ежемесячно финансовую поддержку на ребенка от рождения до 7 лет.

- Мы в Калужской области также приняли ряд решений, направленных на увеличение рождаемости, - сказал губернатор, - региональный материнский капитал при рождении третьего ребенка у нас вырос с 50 до 100 тысяч рублей. С 1 января 2020 года его действие распространяется не только на третьего ребенка, но и на четвертого и последующих детей. Выплата регионального материнского капитала в размере 50 тысяч рублей также производится и при рождении второго ребенка.

Мэр города Владислав Шапша:

- Это было очень сильное по эмоциональному заряду выступление главы государства. Большую часть его он посвятил социальным вопросам. Это то, чем мы ежедневно занимаемся на муниципальном уровне. Особое внимание - строительству детских садов и яслей. Президент ясно дал понять, что этим направлением нужно заниматься еще более активно. Цели, которые ставит государство, вполне понятны. Нет времени на раскачку: все планы, которые намечены на текущий год, необходимо выполнить.

Обнинск уже много лет реализует программу обеспечения школьников горячим питанием. Не все муниципалитеты в стране пока имеют такую возможность. Владимир Путин обратил особое внимание на реализацию этого проекта.

Значительное внимание было уделено реформированию первичного медицинского звена в здравоохранении. С июля в стране должна начаться модернизация поликлиники. Для нашего города работа КБ № 8 ФМБА России - это проблема номер один. Мы должны войти в этот проект, чтобы люди увидели уже в этом году результаты реализации задачи, которую поставил президент.

Депутат Госдумы Александр Авдеев:

- Год назад это было начало нового демографического и социального пакета мер и предложений, направленных на поддержку здравоохранения, образования и так далее. А вчера послание было почти полностью сосредоточено на социальной проблематике. Если в прошлом году речь шла о нацпроектах, некой такой «форме» - дорогах, больницах, инфраструктуре, детских садах и так далее, то в этом послании президента речь шла в первую очередь о человеке. О людях, о содержательной части. О том, как мы будем поддерживать учителей, кто будет преподавать, как мы будем строить отношения в Высшей школе, как мы будем поддерживать семьи с детьми.

- А вторая часть была связана с некими изменениями в Конституции, которые предполагают увеличение роли представительных органов власти в жизни страны, людей, вовлеченных в прямое принятие решений на местах. Увеличивается роль и сенаторов, и органов местного самоуправления, и парламента страны. Могу добавить, что партия «Единая Россия» - основная опорная сила для президента, потому она представлена во всех без исключения муниципалитетах страны. Задачи, которые поставил президент, - довести до логического завершения строительство дорог, ФАПов, яслей, детских садов и так далее. Партия как раз и есть та сила, которая может обеспечить проведение в жизнь поручений президента.

Рената БЕЛИЧ