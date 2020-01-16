Последняя капля. Проблемы с водой в Молодежном будут решать глобально

На минувших выходных в поселке Молодежный в деревне Кабицыно вновь произошла серьезная коммунальная авария - люди остались без воды. Проблема скважин и не справляющихся с работой насосов не нова - перебои здесь случаются давно и регулярно, даже в канун Нового года водоснабжение «хромало». Такие банальные житейские хлопоты, как мытье посуды или купание маленького ребенка, превращаются в настоящую пытку с применением тазиков, ковшиков и закупкой воды в магазине.

Но очередная авария на водопроводе стала для жителей, простите за каламбур, последней каплей...

«ЭТО НЕЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ!»

По словам собственников квартир дома № 1 в микрорайоне Молодежный, проблемы начались еще в сентябре, до этого была хотя бы тонкая струйка, а осенью краны будто кто-то осушил. Воду включали буквально на несколько часов. И как только она появлялась, жители, разумеется, в спешке пытались набрать ее с запасом, из-за чего резервуары опустошались еще быстрее, и коммунальщикам приходилось вновь на несколько часов отключать подачу ресурса.

- Бывает, что течет только холодная или только горячая вода, - говорит жительница Ольга, - в Новый год тоже воды не было, 31-го отключили и давали только пару раз. Воды нет стабильно каждый день. У меня двое детей - три и полгода - я даже бутылочки для кормления нормально помыть не могу, приходится набирать в тазик, мыть сначала все в мыльной воде, а потом споласкивать из ковшика.

По словам девушки, ее семья два месяца назад была вынуждена съехать из квартиры и временно поселиться у свекрови.

- Получается, что, имея собственное жилье, мы не можем в нем жить, - переживает молодая мама.

Напряжение достигло такого уровня, что в понедельник сюда лично приехал глава администрации Боровского района Николай КАЛИНИЧЕВ, который встретился с жителями и пообщался с представителями управляющий компании ЖКУ «Кабицыно». - То, что сейчас творится, - издевательство над людьми! - заявил глава. - Мы можем объявить чрезвычайную ситуацию, чтобы на объекте дежурили сотрудники МЧС, - если ситуация не изменится, другого выхода у нас не будет. Это нечеловеческие условия.

ПРОБЛЕМНЫЕ СЕТИ ПЕРЕДАДУТ КАЛУЖСКОМУ ВОДОКАНАЛУ

Напомним, что возглавляющий группу компаний «ЧИП», в состав которой входит и ЖКУ «Кабицыно», Евгений ХАЛЕЦКИЙ еще в сентябре говорил о том, что в Молодежном был принят ряд мер, чтобы наладить работу водоснабжения. Коммунальщики заменили несколько глубинных насосов, промыли скважины, сделали профилактику станции, которая подает воду из бочек. Помимо этого, на котельной восстановили работу циркуляционных насосов, изменили подачу воды котла, промыли теплообменники, которые 5 лет не промывались и были забиты. Также решался вопрос о том, что делать с теми домами, где неправильно спроектированы трубы горячей воды и отопления, для улучшения качества поставки ресурсов.

Однако, несмотря на все приложенные усилия, самостоятельно решить эту проблему УК не может при всем желании - не позволяют тариф и собираемость. А финансовые вложения на дополнительные скважины и накопительные емкости непосильны даже для самой успешной обслуживающей организации. Поэтому в заложниках ситуации оказались как жители, так и коммунальщики.

- Выходят из строя глубинные насосы, недавно чистили скважины и меняли два насоса, которые забились грязью, - под строгим взглядом толпы пытался объясниться гендиректор «ЖКУ Кабицыно» Дмитрий ВАЛЯЕВ.

По его словам, основная проблема в том, что насосы не могут достать объем воды из 100-метровой скважины. Нужно достать насос, удостовериться, что сломался именно он. И если так, то один у компании есть в запасе, и еще один уже заказали.

Буквально на следующий же день после собрания УК «Кабицыно» приняла срочные меры - в скважину был опущен новый насос, и уже к вечеру вода в домах подавалась в обычном режиме.

Несмотря на то что управляющая компания своими силами старается решить проблему и организует подвоз воды в случае отключения, все прекрасно понимают, что это временные меры и решать проблему нужно глобально. В связи с этим уже несколько месяцев велись переговоры по поводу передачи многострадальных коммуникаций в ведение более крупной и финансово обеспеченной структуры - «Калугаоблводоканал».

- На этой неделе прошла встреча в Калуге с представителями «Калугаоблводоканала», также присутствовал замглавы по ЖКХ Боровского района и глава совхоза Боровский Антон МАСНЯК, и мы - от компании «ЖКУ Кабицыно», - прокомментировал Евгений Халецкий, - на данный момент намечена дорожная карта, ориентировочно в течение двух месяцев мы заключим договор с водоканалом, и он начнет обслуживать Молодежный. Параллельно будем решать технические, юридические и финансовые вопросы. Предполагается, что в течение года водоканал сможет решить проблему с водой кардинально - будут работать дополнительные скважины и емкости.

Диана КОРШИКОВА

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