В Васильках очередной скандал

Почему на самом деле активисты хотят «отжать» частную землю?



Эта история на первый взгляд может показаться частной, однако столкнуться с подобной ситуацией может любой, кто приобрел недвижимость в каком-нибудь коттеджном поселке Калужской области - благо у нас их предостаточно. Хорошо, если соседям удается решать коммунальные вопросы цивилизованно и без скандалов, но что бывает, когда обе стороны не могут услышать друг друга и каждый преследует личные цели?..

Жителей самопровозглашенного поселка Васильки в деревне Кабицыно лихорадит с прошлого года. Два противоборствующих лагеря все еще не могут понять, кто должен обслуживать их дорожную инфраструктуру - собственник или муниципалитет. На минувших выходных в Доме культуры совхоза Боровский прошел сход жителей, на котором собравшиеся попытались выяснить, кто в этой ситуации прав, а кто - ведет двойную игру...

БОГАТАЯ ФАНТАЗИЯ

Напомним суть вопроса. Инициативная группа граждан выступила с предложением забрать дороги у хозяина земли и передать их на обслуживание муниципалитету. Главный инициатор Дмитрий ТЕРЕЩЕНКО мотивирует это благими, но сугубо гипотетическими намерениями, дескать, вдруг мы - жители - начнем делать отсыпку, а собственник приедет и перекроет дорогу? Более того, местная пресса, вставшая на сторону активистов, в подтверждение этих слов даже запечатлела на камеру проезд, закрытый шлагбаумом.

Другая же часть жителей заступается за собственника и заявляет, что он ничего никогда не перекрывал, всегда открыт для диалога и люди готовы и дальше платить мзду в 1 тысячу рублей в месяц за содержание дорог и вывоз мусора. По их мнению, отдельные жители просто не хотят платить эти деньги, поэтому надеются, что муниципалитет возьмет эту финансовую ношу на себя.

На субботнем же сходе дали высказаться всем, в результате чего наружу вылезли весьма интересные детали. И если бы здесь присутствовали непосвященные в данную тему люди, то их взгляды наверняка бы менялись в течение всего собрания. На первых порах безусловную симпатию бы получил Дмитрий Терещенко - эдакий Робин Гуд, который считает, что собственник не справляется со своим участком, поэтому богатого землевладельца надо вынудить передать дороги муниципалитету (ведь в этом случае не нужно платить). Да и аргументы у него вроде бы есть - на улице Земляничной, например, якобы нет пожарного проезда, да и вообще в поселок всего один въезд.

- Представим, что на дороге что-то произошло - упали деревья, кто это все будет убирать? - задался вопросом Терещенко.

- Через час это все уже будет расчищено, - парировала женщина из третьего ряда.

- Да за час дом сгорит, - продолжал рисовать выдуманные картины Армагеддона Дмитрий Терещенко.

«С КОНСТРУКТИВОМ НИКТО НЕ ОБРАЩАЛСЯ!»

Впрочем, страшилки были прерваны представителем застройщика, юристом Олесей АНТОНОВОЙ, которая призывала опираться на факты и реальность.

- Ваши выводы о невозможности специальными службами использовать проезд в том виде, в котором он есть, это ваше личное мнение, или подкрепляются, например, справкой от МЧС и медслужбы? Или вы за них так решили? - поинтересовалась Олеся Викторовна.

Документов у Терещенко не нашлось.

- Я тоже проживаю в этом поселке и несколько раз вызывала скорую. И я вам скажу, что такого быстрого подъезда, как в Васильки, нет даже в Обнинске, - успокоила разбушевавшуюся фантазию активиста одна из жительниц.

Тем не менее Терещенко не сдавался и доложил присутствующим, что активная группа граждан по поводу дороги уже обратилась в прокуратуру и администрацию. Только вот он умолчал, что к самому собственнику дорог никто не приходил.

- Ни одно из лиц, которое здесь присутствует, с конструктивными предложениями к собственнику в части установления сервитута или по другим вопросам не обращалось, - заявила юрист. - Никаких предложений о том, что люди хотят и на каких условиях, не поступало. Почему вы потрудились написать во все инстанции, но не удосужились обратиться к собственнику?

- Потому что он не желает общаться и на телефон не отвечает, - замялся Терещенко.

- На раздраженные звонки без конструктива вам никто отвечать не обязан. Вы написали в администрацию заявление, и не одно, также письменно могли бы обратиться и к собственнику, но не сделали этого. Поэтому разговоры о том, что он на что-то не отвечает, направлены на создание у общества определенного негативного мнения...

Олеся Антонова заявила присутствующим, что владелец земли готов общаться и обсуждать любые темы, и именно поэтому она в качестве его представителя сейчас находится здесь. Подтвердили ее слова и другие жители, которые уже обращались к хозяину участков общего пользования со своими вопросами, и тот никому ни в чем не отказал. Просто нужно понять и внятно сформулировать, чего хотят сами люди.

- Мы хотим понять, что вообще происходит, - заявил мужчина из зала.

А происходило следующее: вместо того чтобы решить вопрос мирно и контактировать непосредственно с хозяином земли, инициативная группа граждан пошла в обход.

«КОНКРЕТИЗИРОВАТЬ НЕ БУДУ»

Казалось бы, просто получите сервитут и пользуйтесь дорогой бесплатно и бессрочно. Но те хотят откровенно «отжать» землю у ее законного владельца, причем без его участия, и передать ее городу.

- Дорога в частной собственности, что хочу, то и творю, - настаивал Терещенко.

- В чем это выражается? - перебила представитель, пытаясь получить хоть какие-то реальные факты беспредела.

- Плюем на Генплан, на ПЗЗ, на строительный кодекс, - продолжал эмоционировать активист, - люди покупают участки, их вводят с заблуждение.

- Кто вводит? Какие застройщики?

- Я конкретизировать не буду, это займет много времени.

- Так тут как раз конкретика нужна...

В общем гуле продолжать спор было бесполезно, и тогда слово взяла еще один представитель собственника, но уже другого участка земли. Напомним, что территория поселка находится в границах муниципального образования, но не является муниципальным имуществом - землями владеют несколько разных персон.

- Что касается участков, то я вас поздравляю - участок 24-17, примыкающий к основной дороге, - на нем стоит бессрочный бесплатный сервитут - для вас, - заявила представитель и пофамильно назвала счастливчиков, - Терещенко сейчас вам вещал о том, что у него единственный проезд. Я вас уверяю, если вы обратитесь в суд, то вам скажут, что одного проезда достаточно.

Более того, с ее слов, собственник дороги шлагбаумом не перекрывал - это было сделано, возможно, специально для фото в газете, чтобы у оппонентов был повод заявить, что их притесняют. На самом же деле дорога всегда открыта, и после инцидента с фото владелец самолично спилил шлагбаум, дабы избежать последующих информационных вбросов.

Более того, у жителей, которые так боятся, что какой-нибудь «земельный магнат» перекроет путь и затребует деньги за проезд по его участку, есть еще три альтернативных объездных пути! Также доступ к участкам возможен через известные в народе «зеленые ворота» - получите сервитут и перемещайтесь на здоровье.

- Но кто эти дороги будет обслуживать, посыпать? Если создавать ТСЖ, то деньги будут скидывать, и уходить они будут направо-налево, - опять начал пугать страшилками Терещенко.

- Да почему уходить-то они будут? - негодовали жители, настроенные на то, чтобы создать товарищество и самостоятельно обслуживать свои территории. - Так сами возьмите и возглавьте ТСЖ, раз переживаете за деньги.

Если господин Терещенко и переживает за финансы, то, скорее всего, только за свои, точнее - своего дяди, на которого в Васильках оформлены сразу три участка. У самого Терещенко, кстати, по его же словам, никакой недвижимости в Васильках нет! Но ему это нисколько не мешает устраивать провокации, сталкивать жителей лбами и терроризировать население в общих чатах. К слову, после встречи в ДК, где он потерпел фиаско, данный товарищ продолжил атаковать жителей призывами не создавать ТСН, иначе они «своими же руками уменьшат стоимость своей земли», и вообще, все это «отмывание денег». Кстати, насчет них. В разговоре с нашим корреспондентом Дмитрий честно признался - ни он, ни его дядя ни разу (!!!) не платили ту самую 1000 рублей в месяц с одного участка! При этом у гражданина хватало наглости требовать от некогда существующей УК отчет о проделанной работе и с высоких трибун заявлять, что дороги не подсыпаются. А с какой стати именно вам, господин Терещенко, кто-то должен за «спасибо» их подсыпать, если вы даже ни разу не платили за их обслуживание?! Это все равно что не платить за отопление, но требовать дома горячие батареи.

В ВАСИЛЬКАХ СВОЯ АТМОСФЕРА

Но вернемся к собранию. Как уверяют ответственные «васильковцы», больше половины их соседей не платят взносы, но, несмотря на это, собственник дорог всегда исправно их содержит, подсыпает и убирает, проезды открыты круглосуточно. Чего же им еще надо?

- Мне надо, чтоб я спал спокойно, - заявил мужичок из зала, и эта фраза, пожалуй, лучше всего демонстрирует общее содержание требований сторонников Терещенко.

Тем не менее он настаивает: дескать, участки приобретались в черте населенного пункта, а значит, муниципалитет сам должен их содержать и асфальтировать. Странная логика - вроде бы очевидно, что поселок находится явно не в центре мегаполиса, а на окраине (читай - в деревне). Как правило, покупая такой участок под строительство, человек прекрасно осознает, что в нагрузку к нему он получит дополнительные траты на содержание всех сопутствующих «прелестей» деревенской жизни. Ведь если объективно - кроме него по этой дороге ездить никто не будет, так почему же на роскошный проезд к частному домовладению должен разбазариваться местный бюджет? Если не готов к таким условиям и хочется ровного асфальта и газа под боком - покупай квартиру в центре города. Разве не так?

В сельхозе «Боровский» есть 52,2 километра муниципальных дорог, которые стоят в реестре, а всего дорожной инфраструктуры порядка около ста километров. То есть примерно 40 с лишним «км» проходит по поселкам, которые находятся в границах населенного пункта. Так вот, сельская администрация получает субсидию только на те 52 километра. Остальные же дороги граждане, выбирая способ управления (УК, ТСН и так далее), самостоятельно их обслуживают. Почему вдруг Васильки решили стать «особенными» и считают, что проезд к их частным домам должен обеспечивать город, - загадка.

В конце встречи стороны вроде бы пришли к выводу, что решать вопрос надо цивилизованно и в первую очередь совместно с собственником дорог. Однако тем же вечером поле боя переместилось в интернет-пространство. Мы же продолжим следить за развитием событий.

Диана КОРШИКОВА

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