В Обнинске заработал третий многофункциональный центр!

2020-й год для Обнинска начался весьма позитивно - десятого января в городе состоялось долгожданное открытие третьего по счету многофункционального центра «Мои документы». Заработал МФЦ на улице Усачева, 5 и в самое первое рабочее утро уже принял с десяток клиентов.

КОМФОРТ В ШАГОВОЙ ДОСТУПНОСТИ

Напомним, что ранее открытие офиса было запланировано на конец декабря, однако власти города решили перенести дату - не открывать учреждение в спешке и с мелкими недоработками, а довести дело до ума, устранить «шероховатости» и представить горожанам уже готовый к бою полноценный МФЦ.

Как отметил заместитель губернатора Калужской области Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ, присутствующий на церемонии, офис заработал в совершенно новом здании, а значит, у жителей наукограда будут более комфортные условия для получения государственных и муниципальных услуг.

- Отрадно, что здание построено в самом центре нового и быстрорастущего микрорайона Обнинска, - подчеркнул Дмитрий Олегович. - Важно, что теперь в городе есть три центра, и все они очень грамотно расположены - на территориях, которые захватывают отдельно стоящие микрорайоны, это удобно как жителям, которые могут получить услуги в шаговой доступности, так и бизнесу. В новом центре для предпринимателей создан отдельный офис, где субъекты малого и среднего бизнеса могут получить консультации и отдельные виды услуг.

По словам управделами мэрии Карины БАШКАТОВОЙ, МФЦ на улице Усачева станет новой точкой притяжения для жителей микрорайонов Солнечной долины и Циолковкого, который сейчас активно заселяется. Помимо этого, на подходе и ЖК «Парковый центр», жителям которого также будет удобно пользоваться услугами офиса «Мои документы».

НЕ ХВАТАЕТ ТОЛЬКО ОСТАНОВКИ...

А вот представитель организации, которая помогла открыть многофункциональный центр, Александр СИЛУЯНОВ был скромен и краток, поэтому в приветственном слове обратился к обнинским чиновникам с пожеланием поскорее запустить городской маршрут по улице Усачевой. Это позволит обеспечить поток посетителей в МФЦ и создать комфортные условия для тех клиентов, которые будут добираться до офиса на общественном транспорте. Тем более, что остановка буквально в нескольких метрах от здания уже установлена, остается лишь пустить городской маршрут.

После торжественных речей начальник МФЦ Светлана ГРИГОРЕНКО провела небольшую экскурсию и рассказала о том, какие функции будет выполнять данный центр.

Напомним, что на Усачева, 5 открылись семь окон приёма, два окна выдачи, три окна бизнес-зоны. Здесь граждане смогут получить 184 услуги, из которых 40 - федеральных, 57 - региональных (в том числе 30 по переданным госполномочиям), 14 - муниципальных, 73 дополнительные услуги (включая платные), а также восемь услуг АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства».

Первых клиентов на ресепшене приветствовали милые девушки-консультантки, которые при необходимости могут направить вас в нужное окошко, ответить на вопросы и дать ценные советы на случай, если вы запутались и не знаете, куда и как подавать необходимые документы.

Для удобства гостей в холе установлены сидения, так что вам точно не придется ожидать своей очереди стоя. Продуман и «лайфхак» для клиентов с детьми - пока взрослые решают свои вопросы, малыши могут резвиться в детской комнате с игрушками и мини-мольбертом для рисования.

Сейчас в Обнинске функционирует еще два других центра: на проспекте Маркса, 130 (10 окон), и на проспекте Ленина, 72 (5 окон). За 11 месяцев прошлого года в них было оказано порядка 110 тысяч услуг. В любом филиале МФЦ Калужской области можно оформить паспорт гражданина РФ и «загранник», получить услуги Фонда социального страхования, Пенсионного фонда, Росреестра, МВД, 30 услуг социального блока, зарегистрироваться на едином портале государственных услуг и получить услуги в электронном виде.

Диана КОРШИКОВА

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