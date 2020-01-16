Обнинская прокуратура подвела итоги года

Двенадцатого января работники прокуратуры отметили свой профессиональный праздник и подвели итоги работы за прошедшие 12 месяцев. Все это время они активно выявляли нарушения в сфере здравоохранения, образования, долевого строительства и ЖКХ. Подробнее расскажем в этом материале.





РВАНЫЕ МАТЫ И ОБЛУПИВШИЕСЯ СТЕНЫ

Так, за 2019 год благодаря сотрудникам надзорного органа в Обнинске была погашена задолженность по зарплате перед 713 работникам на общую сумму свыше 44 миллионов рублей. По результатам проверок были возбуждены уголовные дела в отношении ряда компаний - ООО «Мастерстрой», «Технолига», АО «МСУ-35 Промэлектромонтаж».

Помимо этого, в прошлом году обнинская прокуратура выявляла нарушения трудового законодательства - работодатели ненадлежащим образом заключали трудовые отношения, не проводили инструктаж, а при увольнении работникам не выплачивали вовремя зарплату и компенсации за неиспользованный отпуск и так далее.

В течение года сотрудники ведомства успешно выявляли нарушения и в сфере исполнения законодательства о несовершеннолетних. В частности, в образовательном блоке. В некоторых школах наукограда, например, у детей был неограниченный доступ к интернет-сайтам, явно не связанным с учебным процессом. Помимо этого, при проверке готовности школ к новому учебному году прокуратура выявила два заведения, в которых не был завершен ремонт, к тому же на занятиях физкультурой использовались рваные маты.

Недочеты были найдены и в детских садах. Так, например, сотрудники ведомства выявили проблемы с питанием малышей - отсутствовали сопроводительные документы на продукты, одновременно использовался инвентарь для сырой и готовой продукции, а уборка пищеблоков проводилась некачественно.

Недовольны проверяющие были и «внешними данными» помещений - кое-где было нарушено гигиеническое покрытие пола, стен, потолка, кабинеты не проветривались, а окнам требовалась замена.

ПОДРОСТКАМ ЗАКРЫЛИ ПРОХОД К ЗАБРОШКАМ

Не все гладко было и с частными заведениями дополнительного образования, которые вообще оказывали услуги, игнорируя правила пожарной безопасности.

«Подкачали» и некоторые городские спортивные площадки - где-то не было баскетбольных колец или сеток, а где-то были повреждены покрытие и борта.

В течение прошедших 12 месяцев сотрудники прокуратуры активно проверяли и спортивные учреждения, увы, но и там не все идеально. Например, большинство юных спортсменов не прошли углубленное медицинское обследование, а материальная база учреждений не соответствовала санитарным нормам, плюс также были проблемы с пожарной безопасностью.

Под зоркий глаз сотрудников ведомства попали и заброшенные здания, которые облюбовали подростки. Свободный проход был закрыт - территории огородили заборами, а окна и двери заколотили.

Своеобразный топ нарушений можно составить и в сфере здравоохранения. Возглавила его строчка «отсутствие необходимых врачебных кадров», на втором месте - «несоблюдение стандартов в части оснащения кабинетов». Также в течение года были зафиксированы нарушения сроков записи на прием к специалистам. Были проблемы с обеспечением пациентов лекарствами и сроками их хранения. Помимо этого, сотрудники прокуратуры отметили ненадлежащее ведение медицинской документации и не самое блестящее санитарно-техническое состояние помещений больницы.

ЗАСТРОЙЩИКОВ ВЗЯЛИ ПОД КОНТРОЛЬ

Отдельное внимание в минувшем году было уделено исполнению законов в сфере долевого строительства.

- Для строительства компанией ООО «Комфортный город» 6-секционнного жилого дома № 1 переменной этажности со встроенными помещениями и подземной парковкой были привлечены денежные средства 33 физических лиц в общем размере свыше 150 миллионов рублей. Вместе с тем в предусмотренный договорами срок строительство не завершено, жилые помещения участникам долевого строительства не переданы, - говорят в прокуратуре.

Застройщик несколько раз переносил сроки сдачи дома. Что примечательно, разрешение на строительство должно было истечь 31 декабря 2019 года, и на момент проверки прокуратурой оно не было продлено.

- Это ставит под угрозу завершение строительства в целом. Объект отнесен к числу проблемных, - отмечают в надзорном ведомстве.

Претензии были и к другому застройщику - ООО «ПИК-Запад». В домах данной компании эвакуационные выходы не соответствовали качеству, безопасности и проектной документации, также были нарушены строительные нормы в части высоты ступенек и ограждения на лестничных маршах.

В ПРИОРИТЕТЕ - НАЦПРОЕКТЫ

Разумеется, не обошлось без проблем и в сфере ЖКХ - особенно это касается качества капитального ремонта жилых домов. Во-первых, места проведения работ зачастую не были огорожены. Во-вторых, из-за того что некоторые подрядчики халтурили во время ремонта кровли, во многих обнинских многоэтажках случались серьезные затопления - вспомнить хотя бы ужас, который творился на Ленина, 99. По всем этим фактам прокуратура провела проверки и привлекла виновных к ответственности.

Впрочем, под раздачу попали не только частные конторы подрядчиков, но и городские структуры. Так, например, сотрудники ведомства выявили нарушения в подготовке объектов ЖКХ к отопительному сезону. Также на контроле остаются работа городских очистных и их ремонт.

Кстати, о них. Прокуратура выявила нарушения в деятельности «МП «Водоканал», поскольку неустановленным лицом был произведен сброс нечистот именно из канализационного коллектора водоканала в реку Протву.

- Во всех выявленных случаях вносились меры прокурорского реагирования, по результатам которых виновные лица привлекались к ответственности, - подчеркивают в прокуратуре.

В 2020-м году сотрудники надзорного ведомства запланировали провести новые проверки в сфере организации питания детей, и что особенно важно - рейды, направленные на борьбу с распространением снюса. Также на контроле остается исполнение законодательства в сфере приоритетных нацпроектов - образование, безопасность дорог, экология и здравоохранение.

Диана КОРШИКОВА

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