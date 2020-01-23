ФСБ выявила нарушения в работе ИП «Пасынков»

Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ по Калужской области провели проверку ИП «Пасынков С.Г.» по факту сбора, хранения и обработки персональных данных. В итоге Сергей Пасынков привлечен к ответственности за нарушения действующего законодательства по обработке персональных данных.

Кроме того, продолжается проверка компании и со стороны Роскомнадзора, ведомство продлило ее на 30 дней.

СБОР ДАННЫХ НЕЗАКОНЕН

Как мы уже сообщали, компания «Домофон» под управлением господина Пасынкова внедряет новые технологии и устанавливает современное оборудование на многоквартирные жилые дома в нашем городе. При выдаче ключей от новых домофонов в офисе требуют личные паспорта жителей и предоставляют один комплект ключей строго в одни руки. То есть вы не можете купить ключи для родных и друзей - с них также потребуют паспортные данные.

- Кто его уполномочил на такие действия? - задались тогда вопросом юристы. - Система ли это безопасности, если человек, который не имеет отношения к правоохранительным органам, наделен сведениями о передвижениях других людей?

На каких серверах хранятся личные данные жителей Обнинска и защищены ли они - так и остается загадкой.

Несмотря на то что ФСБ привлекла Пасынкова к ответственности за незаконный сбор личных данных, компания «Домофон» все еще продолжает навязывать горожанам установку нового оборудования. Так, например, согласно объявлению, 23 января жителям дома № 178 по улице Ленина будут выдаваться новые некопируемые ключи - и вновь исключительно при предъявлении паспорта!

Отметим, что документ ФСБ о привлечении Пасынкова к ответственности за незаконный сбор данных датируется 13 января, соответственно, Сергей Георгиевич наверняка извещен о нарушении. Но, видимо, его это не останавливает, и он продолжает сбор личной информации с жителей.

ЖИТЕЛИ ДАЮТ БОЙ

Впрочем, некоторые из них весьма успешно отбиваются от назойливого сервиса. Активнее всего свою гражданскую позицию в Обнинске отстаивают жители дома № 69 по проспекту Маркса - для общения с ведомствами и рассылок они даже создали специальную почту.

«По всему городу «Обнинск-Телеком» Пасынкова модернизирует блоки домофонов. Со слов сотрудников «Обнинск-Телеком», это делается для большей безопасности, чтобы кто попало не смог попасть в подъезд. После модернизации будет невозможно сделать копию ключа в мастерской по мелкому ремонту, а только у Пасынкова, предъявив документы на право собственности. Каждый ключ будет индивидуально закодирован и уникален. Размер ежемесячного платежа за домофон не изменится», - пишут жители.

При этом они уточняют, что в данной системе есть множество недостатков и неудобств.

- Будет невозможно сделать копию ключа рядом с домом в точке мелкого ремонта. Кроме того, чтобы его сделать, придется доказывать свое право с документами, а если их нет, то убеждать как-то иначе, сообщать личные данные и жизненную ситуацию, - говорят жильцы. - Ключи сделают бесплатно только для собственников, зарегистрированных и ряда других лиц - один раз. А в случае потери или когда собственников мало, а ключей надо много, их придется докупать по цене «Обнинск-Телеком» - 250 рублей.

Недовольны жители еще и тем, что купленные раньше старые ключи перестанут работать, к тому же затраты на них никто явно не компенсирует.

- Безопасность не повысится кардинально, поскольку всегда можно подождать, пока кто-то выйдет или войдет в подъезд, а также позвонить в любую квартиру и попросить открыть, - считают активисты. - Каждый вход по конкретному ключу будет зарегистрирован в журнале, история ваших входов будет известна посторонним. Но ведь существуют другие варианты решения проблемы ограничения доступа в подъезд - намного проще и без дополнительных затрат.

ЕСТЬ ВАРИАНТЫ ПОДЕШЕВЛЕ

Из самых очевидных вариантов - ничего не модернизируя, просто сменить код нынешних ключей. То есть оставить старые ключи, перекодировав их и домофон.

- Так можно делать раз в 3-5 лет, чтобы отсечь нежелательных гостей, - считают противники новой системы. - Можно перейти на вход по паролю - его меняют три раза в год. Эффект такой же, как от нынешней модернизации, при этом никаких дополнительных затрат. Также можно поставить видеонаблюдение - пожалуй, это будет самый серьезный шаг к безопасности.

Жители уверяют: дома №№ 69 и 53 будут отказываться от модернизации. Их примеру они предлагают последовать и другим неравнодушным к этой теме горожанам.

- Предлагаем каждому дому решить, нужна ли им такая услуга и дополнительное оборудование? - говорят активисты. - В случае бездействия модернизация будет выполнена в вашем доме по графику «Обнинск-Телеком». Если вас обслуживает «Домофон-Сервис» - тоже, по договоренности с Пасынковым. Для отказа от нововведений нужно обращаться в «Обнинск-Телеком» к Светлане Викторовне: 8-48439-4-99-88. Они предлагают первым шагом написать заявление от Совета дома, чтобы отложить запланированную модернизацию на определенное время. Вторым шагом предлагают написать заявления с отказом от собственников, с которыми заключены договора, и передать их в офис либо провести общедомовое голосование.

Римма СУББОТИНА

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