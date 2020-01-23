Почему главы муниципалитетов отодвигают даты своих отчетов?

Традиционно каждый февраль во всех районах Калужской области проходят отчеты глав муниципальных образований перед населением. Предварительно руководители отчитываются и перед местными депутатами. На исходе январь, а население так пока и не услышало никаких официальных дат. В чем же дело? Чего ждут руководители и почему отодвигают мероприятие «на попозже»?..

ТЯНУТ КОТА ЗА ХВОСТ

По сложившейся традиции, на каждый подобный отчет перед жителями приезжает губернатор - пожурить или похвалить, в зависимости от показателей и цифр. Но в этом году доклад о деятельности за прошлый год - это нечто большее. По сути, его можно считать стартом большой предвыборной кампании.

По нашим данным, обнинский градоначальник Владислав ШАПША отчитается перед депутатами Горсобрания примерно в середине февраля, из чего можно сделать вывод, что перед главой региона и жителями наукограда он выступит не раньше марта.

Глава Малоярославецкого района Вячеслав ПАРФЕНОВ заявил, что планирует представить свой ежегодный доклад лишь в конце апреля. По его словам, данная установка пришла из администрации губернатора Калужской области. Дескать, 2020-й - год выборов, а значит, время наступает ответственное и тяжелое. Отчеты хотят посетить многие специалисты региональных министерств и ведомств. Поэтому и даты выбираются с учетом того, чтобы всем заинтересованным лицам было максимально удобно.

Но у экспертов есть и другое мнение по поводу оттягивания дат. Вся эта неопределенность очень напоминает ситуацию в высшем эшелоне региональной власти. Судьбу губернатора обсуждают сейчас как областные Телеграм-каналы, так и федеральные СМИ. Уйдет ли в ближайшее время Анатолий АРТАМОНОВ в отставку, предоставив свое кресло Владимиру МАЗУРУ? Или он планирует баллотироваться на новый срок? Не исключено, что некоторые главы районов находятся в таком же подвешенном состоянии и просто не знают, перед кем им придется отчитываться, поэтому и тянут «кота за хвост», как можно дальше отодвигая дату встречи с населением. Ведь зачем спешить и отчитываться прямо сейчас, если можно подождать и озвучить важные цифры и показатели уже перед возможным будущим руководителем региона?



РЕГИОН ЗАТАИЛ ДЫХАНИЕ

Политическая обстановка меняется каждый день и складывается весьма любопытно и неоднозначно. В начале недели, например, общественность обсуждала тот факт, что при формировании нового состава правительства, которое после Послания президента ушло в отставку, в нем не досчитались выходца из Калужской области Максима АКИМОВА, который ранее занимал пост вице-премьера по транспорту и связи, а также курировал нацпрограмму «Цифровая экономика». Но уже в среду федеральные СМИ сообщили, что Акимову поступило предложение возглавить «Почту России», и он его якобы принял.

Стоит отметить, что это не единственное заманчивое предложение, которое в эти дни поступило бывшему вице-премьеру. Ряд изданий, со ссылкой на источники, близкие к правительству, сообщали, что Акимову также было предложено возглавить Калужскую область, однако он отказался.

Сейчас весь регион затаил дыхание и ждет - будут все-таки изменения в составе руководства области, или нет? Предполагается, что нынешний губернатор Анатолий АРТАМОНОВ может уйти в отставку с последующим выдвижением в сенаторы. В подтверждение этого сценария выступает тот факт, что на днях сенатор от Калужской области Юрий ВОЛКОВ досрочно покинул свой пост в Совете Федерации, тем самым освобождая место для другого представителя от нашего региона.

Помимо этого, на политической арене ярче заиграла фигура Владимира Мазура, которого некоторые откровенно называют будущим преемником Артамонова. И тот факт, что главы муниципальных районов отодвинули даты своих отчетов перед населением, лишь добавляет интриги.

Прогнозировать же итог этих политических игрищ эксперты и политологи пока не берутся.

Диана КОРШИКОВА