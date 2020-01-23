Спортшкола «Олимп» не имеет права обучать детей?

Некоторым может показаться, что наше издание предвзято относится к спорткомплексу «Олимп», учитывая количество статей на тему деятельности этого заведения. Но что мы можем поделать, если звонки в редакцию с жалобами на работу спортшколы поступают с пугающей регулярностью, и жители сами просят разобраться в очередной спорной ситуации!



«МНЕ ОТКАЗАЛИ В ВЫДАЧЕ СПРАВКИ ДЛЯ НАЛОГОВОЙ»

ВЫПЛАТА ПРЕДУСМОТРЕНА, ЕСЛИ РЕЧЬ ИДЕТ О ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЕ Несмотря на то, что получить возврат налога за обучение нельзя, можно попробовать вернуть затраченные деньги за лечение. В случае если вам, вашему ребенку или супругу назначено лечебное плавание или лечебная физкультура (посещение бассейна связано с медицинскими показателями), то у вас есть шанс оформить налоговый вычет за посещение бассейна как за медицинские услуги. Однако в этом случае у бассейна должна быть лицензия на осуществление медицинской деятельности. И для возврата налога за бассейн вы должны получить справку об оплате медуслуг. Впрочем, даже если не сработает и это, то, как анонсировалось ранее, в 2020-м году ситуация может измениться кардинально - законодатели планируют ввести в Налоговой кодекс поправки, позволяющие оформить вычет за спорт и фитнес, а в том числе, возмещение налога за бассейн.

Жительница города Татьяна, чей сын ходит в секцию плавания, на этой неделе позвонила в бухгалтерию «Олимпа» с просьбой предоставить ей справку для налоговой о возврате 13%.

- Настал январь, новый календарный год, и я стала со всех организаций собирать справки, чтобы вернуть 13% - со здравоохранения, обучения и так далее, - рассказывает женщина. Мой сын около года ходит в «Олимп». Я попросила выдать мне справку, в которой отражены ежемесячные платы за время обучения, также нужна была лицензия, договор и чеки - этот пакет документов подается в налоговую, где заполняется декларация о возврате. Однако мне отказали, заявив, что справку мне не выдадут, так как к них нет лицензии. Я очень удивилась - вроде бы крупная государственная организация, там тренируют детей, проводят соревнования, и все это без лицензии! А кто будет нести ответственность, если с ребенком что-то случится? После этого я обратилась в прокуратуру, и, как мне показалось, этим вопросом там очень заинтересовались. А если честно, то мой муж думает, что меня вообще обманули - просто не хотят возвращать деньги...

Ситуация действительно кажется странной, учитывая, что это государственное учреждение, по идее не должно быть проблем с возвратом налогового вычета. Давайте попробуем разобраться, в чем же дело.

ТРЕНИРОВКА = ОБУЧЕНИЕ?

Согласно закону, лицензированию подлежит исключительно образовательная деятельность.

- То есть если на базе бассейна осуществляют образовательные услуги - идет процесс именно обучения, то лицензия нужна. Если это простая организация посещения плавательного бассейна, по типу спортивного досуга и так далее, то это не лицензируемый вид деятельности, - поясняют юристы.

Как правило, к числу спортивных учреждений, подлежащих лицензированию, относятся детско-юношеские спортивные школы, училища олимпийского резерва, спортивно-технические школы - в общем, все те учреждения, которые реализуют программы дополнительного обучения.

Мы позвонили в «Олимп», и там совершенно четко заявили, что образовательную деятельность, оказывается, не ведут, и вообще, даже в названии у них этого слова нет.

А это, кстати, интересный момент. Если открыть устав данного заведения, то можно проследить за тем, как менялось его название. Сначала это было «Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Калужской области «Обнинская детско-юношеская спортивная школа»». Затем, в 2015 году, сохранив образовательные функции, изменили название на «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва «Олимп»». А уже в 2016-м вычеркнули слова «образовательное», «специализированная» и «дополнительного образования», оставив лишь - Государственное бюджетное учреждение Калужской области «Спортивная школа олимпийского резерва «Олимп»».

БОЛЬШЕ НЕ ОБУЧАЮТ

Грубо говоря, из названия исчезли все ключевые слова, необходимые для лицензирования секций. Более того, вы их не найдете и в самом Уставе - оттуда предусмотрительно вычеркнули все, что могло бы указывать на обучение.

Открываем пункт «Основные задачи организации». Читаем: популяризация и развитие в Калужской области культивируемых видов спорта; разработка и реализация программ спортивной подготовки; организация и проведение тренировочных мероприятий; реализация мер по предотвращению потребления допинга; создание условий для проведения спортивных мероприятий; внедрение новейших методик физической подготовки лиц, проходящих спортивную подготовку.

В общем, все что угодно, но не обучение. Хотя если вы называете себя «школой», пусть и спортивной, то это уже по идее подразумевает все компоненты, свойственные образовательному процессу. Разве ваши тренеры не обучают? У вас даже на сайте в объявлении сказано, что «проводится прием документов в группы начальной подготовки по плаванию». То есть по факту детей тренируют с нуля. Если это не обучение, то что это?

«Государственные и муниципальные учреждения физкультуры и спорта призваны развивать различные виды спорта среди населения, укреплять здоровье и иммунитет нации. Можно сказать, что детско-юношеские спортивные школы, училища олимпийского резерва, кружки и секции спортивной направленности выполняют образовательные и воспитательные задачи. Поэтому данная деятельность, как и образовательная, подлежит лицензированию и аккредитации. Спортивные учреждения также выдают документы, подтверждающие квалификацию спортсменов, предоставляют различные услуги, например, по организации кружков и секций, следовательно, потребитель должен быть уверен в качестве получаемых услуг, которое подтверждает лицензия», - растолковывают юридические справочники.

«МЫ ПОМЕНЯЛИ ГОСЗАДАНИЕ»

ВАДИМ ДЕНЬГИН: «ЕСЛИ ВЫПЛАТА НЕОБХОДИМА, ТО ЕЕ НУЖНО ПРЕДУСМОТРЕТЬ» Как пояснил депутат Госдумы Вадим ДЕНЬГИН, предметно данный вопрос пока не обсуждался, однако все идет к тому, что данная идея действительно будет воплощена в жизнь. - Я думаю, что в связи с изменениями в Конституции, в дальнейшем будет активно предлагаться социальная повестка. Если данная выплата необходима, то ее нужно предусмотреть - вносить изменения и следить за исполнением инициативы. Я могу взять на контроль этот вопрос, чтобы понять, в какую сторону нужно двигаться. Социальная направленность после Послания президента очевидна. Но главное, чтобы все, что сказал глава государства, исполняли в регионах, потому что в большинстве случаев чиновники мало взаимодействуют с гражданами. А потом оказывается, что у нас огромное количество всевозможных выплат и льгот, о которых в бытность вице-премьером говорил Силуанов - их чуть ли не сотни, а они никто не знает. Чиновники должны проводить разъяснительную работу.

Однако в Министерстве спорта Калужской области заверяют, что никаких нарушений нет. По словам заместителя министра - начальника Управления развития спортивной инфраструктуры Майи БОДЕНКОВОЙ, деятельность «Олимпа» не является образовательной деятельностью, следовательно, она не лицензируется.

- Здесь речь идет о спортивной подготовке, - подчеркнула Майя Анатольевна. - Программы, которые мы изначально реализовывали, как раз были программами дополнительного образования, и это подлежало лицензированию.

- Почему же все изменилось?

- Мы поменяли госзадание, перешли на программу спортподготовки, которая направлена именно на подготовку спортсменов. Здесь другие правоустанавливающие документы, другие программы, этапы и цели.

По словам Майи Боденковой, образование ушло в предпрофессиональную сферу, то есть детей готовят к будущей профессиональной деятельности - работе тренером или инструктором, например.

- Образовательные программы развивают способности детей для их будущей профориентации, - говорит замминистра.

А разве не это ли нужно юному спортсмену - понять, что он в будущем, например, хочет быть пловцом, хоккеистом или фигуристом? Но, получается, что в «Олимпе» такой образовательной программы нет?

- Получается, что пару лет назад со сменой названия в спортшколе должна была измениться и система тренировок. Почему же этого никто не заметил?

- Родители не являются тренерами или педагогами, они привозят и увозят ребенка на занятия, поэтому вряд ли могли бы что-то заметить, но суть работы изменилась, программы разные, они совершенствуются, технологии уходят вперед, - заявила Боденкова.

Но, по крайней мере, мы знаем одну «технологию», которая точно не ушла вперед, а скорее наоборот - отправила родителей в «каменный век» - невозможность получить налоговый вычет.

Диана КОРШИКОВА

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