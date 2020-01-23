Две семьи из Малоярославца уже несколько лет воюют с местной судебной системой

Государство в государстве - именно так характеризуют соседний город Малоярославец герои двух сегодняшних историй. Эти люди обратились в нашу редакцию после выхода материала «Средневековое правосудие», в котором речь шла о том, что житель Малоярославца может получить 12 лет тюрьмы за обвинения в домогательствах - с одних только слов матери «потерпевшей» и без каких-либо доказательств.

По словам наших гостей, они тоже столкнулись с государственной машиной и беспределом, творящимся в районе, - ситуация накалена до предела и люди признаются, что готовы обращаться на федеральные каналы.

«ДАВИЛА НА ЖАЛОСТЬ»

Бытует мнение, что для Города воинской славы это далеко не единичный случай, когда судебная система дает сбой, решения принимаются с позиции кумовства и покровительства, а адвокаты и юристы лишь разводят руками. Например, наша героиня - вдова и пенсионерка - уже почти пять лет ведет бой за собственный дом, а пожилой инвалид второй год пытается призвать виновника аварии - местного риелтора - возместить ущерб за ремонт автомобиля. Более того, против слишком навязчивых и требовательных пострадавших в Малоярославце порой заводят ответные дела, например, за дачу ложных показаний!

Инвалид второй группы, пенсионер Владимир Иванович 10 мая 2018 ехал из Малоярославца в Обнинск на похороны своего товарища. На выезде из города, когда он пропускал пешехода, идущего по «зебре», в его любимую «Волгу» влетела «Мазда» с женщиной за рулем. Дамочка выскочила из машины, сильно извинялась и просила никуда не сообщать об аварии, дескать, она мать-одиночка, ей и так тяжело. В общем, автоледи вызвала сочувствие и чисто человеческую жалость. Кроме того, она обязалась отремонтировать машину и в течение месяца вернуть ее в первозданном виде, о чем собственноручно написала расписку.

Пожилой мужчина доверился незнакомке и передал ей ключи от помятой «Волги». Однако уже через две недели начали происходить какие-то странности. Женщина перестала брать трубки, а если до нее все-таки дозванивались, то заявляла, что машину из одного автосервиса перегнали в другой. В итоге, когда после ремонта «Волгу» все-таки пригнали, выглядела она не ахти - ее лишь слегка подрихтовали, поэтому такую работу хозяин автомобиля принимать отказался. Качественно восстанавливать машину автоледи не захотела, поэтому пенсионеру пришлось обратиться в суд.

ПРИСТАВЫ ИЗ 90 ТЫСЯЧ АРЕСТОВАЛИ ЛИШЬ 1500

- Но мы тогда не учли, что эта женщина - известный в городе риелтор, у нее много покровителей и связей, - рассказывает дочка Владимира Ивановича, которой пришлось вместе с пожилым отцом пройти все судебные тяжбы. - Это был какой-то кошмар. После того как отец отказался принимать машину, она приехала со своей «группой поддержки» в виде нескольких крупных мужчин, на отца оказывали давление, угрожали, ему стало плохо с сердцем. А на суде нам вообще буквально пришлось бегать вокруг здания - она приехала с какими-то молодыми людьми, которые нас окружали, морально прессинговали, а после заседания их машины сопровождали нас до тех пор, пока мы не выехали из города. В самом суде мы столкнулись с бездействием и хамством - я даже не могла на руки получить документы - их просто теряли. Несмотря на то что суд мы в итоге выиграли, по сей день отец не может получить компенсацию - из 90 000 рублей приставы арестовали только 1 500!

Как полагает потерпевшая сторона, изначально виновница аварии, видя, что врезалась в старую «Волгу», думала отделаться малой кровью - возместить тысяч 20, и хорош. Однако машина оказалась непростая, и «начинка» у нее была серьезная, не от классической «Волги». Дело в том, что данный автомобиль некогда был поставлен из Кремля со всеми вытекающими... Поэтому и ремонт его стоил намного дороже.

- Когда мы начали распутывать этот клубок, искать по автосервисам нашу машину и свидетелей аварии, на отца было написано заявление, что якобы мы угрожаем ей, разыскиваем и преследуем ее! - рассказывает дочка пострадавшего. - Причем по ее заявлению участковый нас нашел моментально, а по нашему решению суда ее до сих пор не могут обязать выплатить всю сумму. Нам практически прямым текстом сказали - вы просто не знаете, с кем вы связались - тут все друг другу братья-сестры-жены и мужья.



МОЖНО ЛИ ДОВЕРЯТЬ СОБСТВЕННОМУ ЗЯТЮ?

Разбирательство по делу другой нашей героини - вдовы и пенсионерки Ольги Анатольевны К. - длится уже лет пять и насчитывает свыше 2 тысяч страниц документов.

Ее история более сложная и запутанная, и все детали на страницах газеты не поместятся просто физически, но если вкратце - то женщина, по ее словам, лишилась половины своего дома по вине хитроумного зятя, а заодно «заработала» судимость за заведомо ложный донос - по крайней мере, так постановил Малоярославецкий суд.

А начиналось все очень мило. Одна из трех ее дочерей вышла замуж за некоего Павла К. Жили они в скромной комнате общежития. Теща проживала в своей квартире, оставшейся после смерти мужи. Родственники часто собирались вместе, жили дружно и благополучно.

Семья разрасталась, и у Павла с супругой родились трое детей, четвертый ребеночек был на подходе, поэтому было принято решение приобрести более просторное жилье за счет материнского капитала. Павел с супругой продали комнатку в общаге и попросились пожить в квартиру к Ольге Анатольевне, которая предоставила жилплощадь и прописала их у себя, дабы молодая семья имела регистрацию и могла беспрепятственно получить маткапитал.

Всей толпой ютиться в двухкомнатной квартире стало тесно, тем более что к пенсионерке часто приезжают другие дочери со своими супругами с ночевкой, поэтому женщина решает приобрести собственный дом и земельный участок.

А вот дальше начинаются странности.

Как уверяет сама Ольга Анатольевна, дом приобретался за ее деньги - почти 3 миллиона рублей от продажи квартиры, плюс 400 000 одолжил брат, а также добавлены кое-какие сбережения. Вместе с ней в новый дом заехала дочка с мужем Павлом и детьми. Все расписки и документы на землю и здание оформлены на пенсионерку.



«СОВЕСТЬ ОТСУТСТВУЕТ НАПРОЧЬ»

И тут стоит кое-что пояснить: зять Павел - это тот самый человек, чье фото в декабре появилось во многих малоярославецких пабликах, а также в сообществе «Калуга жесть». Мужчину разыскивают несколько женщин, предупреждающих остальных, что он мошенник, который втирается в доверие, разводит людей на деньги и кредиты.

«Совесть отсутствует напрочь, кинет как одинокую мать, так и мать с больным ребенком, пенсионера и вообще любого. Разобьет семью, не задумываясь о последствиях», - пишет автор.

«Обхаживал вместе со своей женой, давали приют в «своем» доме одиноким людям, прощупав слабые места, а потом выманивали деньги на операцию старшему сыну или просто деткам своим, выпячивая их вперед, чтобы попрошайничали. Жена с удовольствием подыгрывает мужу», - добавляет в комментариях еще одна девушка.

Однако в то время о темной стороне своего зятя Ольга Анатольевна не знала и полностью ему доверяла. Пользуясь расположением тещи, Павел с помощью своей знакомой юристки оформил доверенность и открыл на территории участка вагончик - бюро переводов, заверив родных, что все законно и никаких проблем не будет. Позже эта самая юристка стала требовать, чтобы Ольга Анатольевна переписала три сотки земли на нее, чтобы узаконить данную постройку, а то, мол, прокуратура интересуется. В этот момент пенсионерка, разумеется, поняла, что что-то тут нечисто, и отказалась «дарить» землю посторонней женщине.

Собственно, в этот момент и начинается дележка за дом. Как полагает пенсионерка, право на ее жилплощадь зятю нужно было для того, чтобы узаконить бюро, поэтому во что бы то ни стало ему нужно было доказать свою принадлежность к покупке недвижимости.

Павел с женой и детьми съезжают. Позже, в суде, он заявит, что жена родила четвертого ребенка, и поэтому Ольга Анатольевна якобы собственную дочь с супругом и маленькими детьми выгнала на улицу.

Также, по его словам, дом приобретался пополам - 2 миллиона передал он, а два - его теща.

При рассмотрении дела Павел и его супруга предоставили суду доказательства, подтверждающие, что у них были денежные средства для внесения своей доли в покупку дома. Речь идет о продаже квартиры, машины, также они якобы заняли 100 000 у риелтора (что уже довольно странно) и 200 000 рублей - у одной из дочерей Ольги Анатольевны, Татьяны.

- Но я им эти деньги не занимала! - уверяет Татьяна, поддерживающая в этом споре свою маму.

ВДОВУ ОСУДИЛИ ЗА ЛОЖНЫЙ ДОНОС

Также, как выяснила Ольга Анатольевна, машину они не продавали, а обменяли, по ее словам, чтобы это выяснить, достаточно сделать запрос в ГАИ. Кроме того, все расписки по передаче частей денег продавцу дома оформлены на нее. Неужели суд может отдать одну вторую дома, ссылаясь лишь на то, что якобы была какая-то устная договоренность?

Оказывается, может. Тем более что в ходе разбирательств была допрошена непосредственно сама хозяйка, которая подтвердила, что по вопросу продажи дома она общалась с Павлом, а про финансовое участие Ольги Анатольевны она вообще ничего не знала и деньги ей передавал Павел.

Суд этому верит, присуждает половину дома Павлу и его жене и обвиняет вдову в заведомо ложном доносе. Пенсионерке присуждают штраф в размере 150 000 рублей, однако его снимают ввиду истечения срока исковой давности.

У суда не вызывают никакого подозрения слова хозяйки дома, хотя этот же суд в 2012 году рассмотрел немало уголовных дел в отношении данной особы. Женщина была признана виновной по целому букету противоправных деяний - от мошенничества до дачи взятки (подробности можно почитать на сайте ведомства)! А в 2014-м году проходила по делу о невыплаченных кредитах. Однако ни ее личность, ни личность Павла, которого разыскивают оскорбленные женщины Малоярославца, никого не смущают, и суд остается полностью на их стороне.

- Как нам бороться и куда обращаться, если здесь все друг с другом связаны? У женщины-адвоката Павла муж работает в Судебной коллегии по уголовным делам Калужского областного суда. Хотя по закону супруги не могут вести деятельность в одном регионе. Мы по этому поводу тоже обращались, и, как говорят, адвокат состоит в коллегии адвокатов в Туле, однако деятельность свою ведет в Калужской области.

Ольга Анатольевна не теряет надежды вернуть свою половину дома, однако вериться в это уже с трудом. В ближайшее время ее ждет очередная апелляция, и если это не поможет, придется обращаться к федеральным телеканалам.

Диана КОРШИКОВА

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