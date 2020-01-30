Семь депутатов Горсобрания понесли наказание за свои ошибки

По закону о противодействии коррупции депутаты Горсобрания обязаны каждый год отчитываться перед народом о доходах, расходах, об имуществе и о доходах имущественного характера.

Однако в нынешнем году что-то явно не задалось! Из 30 народных избранников 7 не справились с оформлением мудреного документа.

НАКАТИЛО?

Что стряслось? Документы стали непосильны для заполнения? Можно было бы предположить, что депутаты в силу каких-то своих особенностей не в состоянии справиться со сложным делом или им вообще не до такой ерунды как отчет перед избирателями. Например, Вера ПЛАШКЕВИЧ на вопрос, почему она не справилась с заполнением декларации о доходах так и сказала: «У меня совершенно нет времени даже разговаривать».

Несмотря на то, что депутат Плашкевич давно работает и живет не в Обнинске, у нее нашлось время посетить прокуратуру и объяснить свои странности и проблемы.

КАК ВЫ МОГЛИ, АЛЕКСАНДР СУХАРЕВ?

Возможно, врач по запарке разучилась заполнять декларацию о доходах, но что тогда стряслось с остальными шестью депутатами. Людьми, безусловно, уважаемыми и грамотными?

Все знают, что тот же директор гимназии Александр СУХАРЕВ известен в городе как предельно грамотный руководитель, умеющий отлично работать с документами. И демонстрировал он это неоднократно. Как же получилось, что даже он не справился с простенькой задачкой? Годами справлялся и вдруг такое...

МЕРА ОТВЕТСТВЕННОСТИ: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!



Любопытным феноменом заинтересовалась прокуратура города Обнинска, а материалы проверки направила в областное ведомство для решения вопроса о применении мер прокурорского реагирования.

После этого материалы были направлены в адрес губернатора Калужской области Анатолия АРТАМОНОВА для проверки достоверности и полноты предоставленных депутатами сведений. Данные подтвердились, и информация губернатора была направлена для рассмотрение и принятия мер ответственности в Обнинское горсобрание.

По результатам заседания комиссии по соблюдению требований к должностному поведению лиц, замещающих муниципальные должности Обнинского горсобрания, и урегулированию конфликта интересов органу местного самоуправления рекомендовано применить к каждому депутату меру ответственности в виде предупреждения.

Что говорит закон: ФЗ № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». К депутату, представившему недостоверные сведения о своих доходах, грозит: 1) предупреждение; 2) освобождение депутата, члена выборного органа местного самоуправления от должности в представительном органе муниципального образования, выборном органе местного самоуправления с лишением права занимать должности в представительном органе муниципального образования, выборном органе местного самоуправления до прекращения срока его полномочий; 3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий; 4) запрет занимать должности в представительном органе муниципального образования, выборном органе местного самоуправления до прекращения срока его полномочий; 5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий.

ТЕ, ИМЯ КОТОРЫХ НЕ НАЗЫВАЕТСЯ

21 января обнинские депутаты собрались для того, чтобы вынести (или воздержаться, или вообще не вынести) предупреждение 7 депутатам, не справившимся с заполнением декларации.

Как должен обсуждаться вопрос о порицании? Как минимум, собравшимся должны сообщить фамилии тех, кого собираются порицать. Однако нынешний созыв горсобрания проявил чудеса толерантности и исхитрился проголосовать за порицание, не назвав при этом ни одной фамилии тех, кого они порицают.

Даже когда педагоги в гимназии, которую возглавляет опростоволосившийся с декларацией Александр Егорович, грозят пальцем ученику за невыученный урок, учителя как минимум смотрят на того, кому предназначается гневный монолог!

Но депутаты, вероятно, существа гораздо более нежные, чем подростки, поэтому называть вслух их фамилии в момент порицания сочли, видимо неделикатным.

Однако проголосовать-то за порицание было нужно, с губернатором и прокуратурой не шутят.

Фамилии проштрафившихся называть не решились, объяснив непонятливым, что это, якобы, противоречит закону о персональных данных!

ОБНИНСКИЕ ДЕПУТАТЫ ТАК ЖЕ ВПЕЧАТЛИТЕЛЬНЫ, КАК АФРОАМЕРИКАНЦЫ?

Нет, мы, конечно, слыхали, что в американских школах педагогам запрещено вызывать к доске афроамериканцев, потому как те, якобы, очень стесняются и испытывают моральные страдания.

В Обнинске, судя по всему, в роли закомплексованных негров выступают муниципальные депутаты, страдающие от того, что не в состоянии заполнить декларацию о доходах.

И что интересно, принимающие решение о порицании депутаты как-то и без фамилий обошлись. А семь опростоволосившихся народных избранников тоже принимали участие в голосовании против себя.

Будем надеяться, что вставшие на дорогу коррупции депутаты прочувствовали свою вину, и, главное, как они проголосовали? Решились ли наказать себя любимых или нет? Непростое решение, вынести себе жесткое порицание или простить любимого себя.

НИ ОДИН ДЕПУТАТ НЕ РАЗНЕРВНИЧАЛСЯ

Но несмотря на явное подсуживание себе и своим коллегам, порицание получили все провинившиеся. Хотя директор школы №4 и депутат Владимир СВЕТЛАКОВ явно собирался простить своего коллегу директора гимназии Александра Сухарева. А вот прощать других, не сумевших заполнить документ, почему-то не захотел.

Впрочем, коллеги-депутаты дружно решили, что злого умысла в ошибке не было и никому не принесла вреда халатно заполненная декларация.

Так мы далеко уйдем, дорогие педагоги! Ваши ученики, когда к двум прибавляют два и получают три тоже, знаете, делают это без злого умысла. А вы почему-то норовите ему принародно двойку поставить, да еще родителям наябедничать. Но депутаты у нас гораздо чувствительнее, чем школьники, их всенародно порицать нельзя.

В приятной и благостной обстановке Горсобрания ни один депутат не пострадал и даже не разнервничался. Требования прокуратуры и губернатора удовлетворены. А имена не названы.

В западной культуре есть такая развлекаловка: выходит солидный и уважаемый мужчина и заявляет: «Я гей!».

Может и нашим семи депутатам выйти к народу и честно сказать: «А я не смог заполнить декларацию!»?

И пусть уж граждане сами решают: стоит ли им выбирать себе таких представителей во власть.

Есть мнение

ДЕПУТАТЫ ПАРАЛИЗОВАНЫ СТРАХОМ?

Житель города Александр СМИРНОВ:

- Если наши депутаты, тем более от образования, не смогли совладать с такой элементарной вещью как заполнение декларации о налогах, то как им можно доверить создание законов? Мне кажется, это серьезный показатель - если человек не способен аккуратно, грамотно и четко выполнять свои функции в таких мелочах, то и по жизни у него бардак. Может, случайные ошибки в документах и не считаются серьёзным нарушением, но зато очень хорошо характеризуют отношение человека к своему делу.

Что касается голосования, так это вообще нонсенс. Как должен относиться к себе депутат, который наказывает себя, не считая себя виновным? Может их страх парализовал? Не с этих ли «колосков» начинаются большие проблемы в обществе? Если они не в состоянии отстоять свои интересы, свою правду, то как они могут кого то представлять?

В КУЛУАРАХ ГОРСОБРАНИЯ ОБСУЖДАЮТ ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Депутаты, не замеченные в нарушениях, кулуарно продолжают обсуждать ситуацию и не могут понять - почему их коллеги, не считающие себя виноватыми, проголосовали за наказание в виде предупреждения? Народные избранники ведь наверняка должны понимать, что предупреждение - это предусмотренная законом о местном самоуправлении мера ответственности - то есть санкция, наказание. Следующая ступень - освобождение от должности. То есть выносить самим себе нарушение чревато тем, что в следующий раз тебя просто «попросят» - зачем же было так рисковать? Могли бы вообще не голосовать за это решение - хоть какая-то логика бы была.

Рената БЕЛИЧ

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