«Нас просто списали…»

88-летняя пенсионерка-инвалид рассказала, как в одиночку хоронила мужа.

В прошлом году мы рассказывали историю 88-летней пенсионерки на ходунках Анны Владимировны (имя изменено - прим. ред.), которая столкнулась с проблемой, когда на свой день рождения заказала себе межкомнатную дверь. Фирма, взяв деньги со старушки, долго тянула с доставкой и выполнила свои условия только поле того, как в дело вмешались журналисты.

Но сейчас беда, с которой один на один осталась пенсионерка, намного страшнее - она потеряла любимого мужа Бориса, в браке с которым прожила 63 года!..

Это история как напоминание всем нам о том, что нужно быть добрее и внимательнее друг к другу, в особенности - к самым близким, как бы банально это ни звучало.



«ПРО НАС ВСЕ ЗАБЫЛИ»

Напомним, что Анна Владимировна вместе со своим супругом были одними из первых специалистов, которых прислали для работы в ФЭИ.

- Муж закончил Ленинградский университет Жданова, после чего нас направили в Обнинск. На родном предприятии он проработал 53 года, трудился на вредном производстве, ездил в командировки, даже когда вышел на пенсию, продолжал работать, на отдых отправился только 11 лет назад. Мы были первооткрывателями, молодыми учеными... Но сейчас про нас все забыли, нас просто списали. Даже когда во всем городе отмечали 65-летие атомной энергетики, нас никто на торжества не позвал, - сетует пенсионерка.

Не так Анна Владимировна представляла себе старость. Как и любой человек, она мечтала встретить ее с детьми и внуками, окруженная вниманием и заботой. Только вот единственный сын - сам уже давно пенсионер, живет с семьей в Москве, испытывает проблемы во взаимоотношениях с супругой, поэтому своих хлопот хватает - не до родителей. Обижаться и наговаривать на близкого и родного человека Анна Владимировна не может, видимо, поэтому винит в своем одиночестве и бессилии предприятие, которому они с мужем некогда отдали полвека своей жизни.

Отметим, что в городе несколько крупных предприятий, созданных в середине прошлого века. За это время там работали десятки тысяч людей, после ухода на заслуженный отдых связи зачастую теряются, и по объективным причинам руководство просто не может знать и отслеживать судьбу каждого своего сотрудника. По возможности ветеранов, которые выходят на связь, приглашают на мероприятия, дарят подарки, но разыскивать каждого бывшего сотрудника, наверное, просто нереально. В любом случае, если верить поговорке, в старости стакан воды нам должны подносить не бывшие коллеги, а дети...

УГАС ЗА ПЯТЬ МИНУТ

- Боря умер у меня на руках - сердечная недостаточность, угас за пять минут... Я так плакала, не знала, что делать. Представляете - в 88 лет, на ходунках, в полном одиночестве столкнуться с такой бедой. Ни близких, ни друзей у нас тут нет. Те сотрудники, с которыми мы дружили семьями, давно на Кончаловке. Остались только две мои хорошие приятельницы - одна после операции на глаза, а вторая лежит после инфаркта.

В первые часы после потери мужа на помощь пришли совершенно посторонние люди - сотрудники муниципального предприятия «Бюро ритуальных услуг» - именно они оказали большую помощь в организации похорон любимого супруга.

- Их специалист приехал на дом, такой внимательный, тактичный, заботливый. Объяснил, какие документы нужно собрать, - там же целая куча справок и свидетельств. Когда приехала выбирать гроб, они увидели, что я не ходячая, и так мне помогли! Не знаю, откуда у меня взялись силы, но за полтора дня я организовала похороны - хотела мужа с достоинством проводить в последний путь, по всем традициям. Позвонила одному из его начальников в ФЭИ, спросила, придет ли кто-то на поминки и сколько человек. Он мне ответил, мол, человек 10-15. Я отдала 8500 рублей в столовой ДК ФЭИ, там девочки - такие молодцы, такой красивый стол накрыли, но на поминки пришли только пять человек. Остальные подошли к моргу, постояли недолго и ушли. Никто не помог сложить ходунки, взобраться по ступенькам в катафалк...

Помимо этого, как рассказывает Анна Владимировна, она написала письмо в адрес руководства в ФЭИ с просьбой оказать ей финансовую поддержку в похоронах, однако получила отказ ввиду непростой обстановки на предприятии.

- Да и бог с этими деньгами - можно же пожилому человеку помочь морально, поддержать. Мне было очень тяжело, я так плакала у гроба, упала, кричала: «Боренька, солнышко», - дрожащим голосом рассказывает пенсионерка. - Откуда у людей такая черствость? Я ребенок войны, жилось в те времена очень тяжело, но даже тогда мы друг другу помогали. Были сплоченные, дружные. Когда началась война, мне было 10 лет, нас сразу эвакуировали, а в 12 лет я уже помогала в тылу. В нашем Тимирязевском районе в Москве организовали госпиталь, и я - маленькая, худенькая - приносила и стирала бинты, дежурила по ночам. Старалась хоть чем-то помочь людям... Но что случилось с нами сейчас?

Как признается старушка, если раньше они с мужем как-то выживали на две пенсии, даже взрослому сыну помогали, то теперь ей прожить будет труднее. Но хуже всего не это, а невозможность добраться до могилы своего любимого супруга. На такси особо не наездишься, да и физически с больными ногами по Кончаловскому кладбищу не проберешься. Помощников нет, на сына можно не рассчитывать. Ради чего жила и работала всю жизнь - сама не поняла.

От редакции: знаем, что в городе есть волонтеры и просто добродушные, отзывчивые люди, готовые оказать помощь нашей героини. Так как женщина передвигается с трудом, без посторонней помощи она не может сделать уборку, хотя очень любит свою квартиру и заботится о порядке, ей трудно принять ванну и сделать покупки - раньше в магазин ходил муж. Желающие оказать помощь могут обратиться в редакцию по телефону: 8-906-784-81-61.

Уверены, что руководство ФЭИ также не останется в стороне и обратит внимание на эту ситуацию.



Диана КОРШИКОВА

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