Шантаж или необходимость

Пенсионерка вымогает у перевозчика деньги за травму, которой не было?

В редакцию довольно часто обращаются жители города, рассказывающие ужасные, на первый взгляд, истории. Поневоле людям начинаешь сочувствовать и мысленно ругать виновных в их проблемах. Но зачастую случается и так, что, выслушав вторую и третью стороны, ситуация видится иначе.

Вот об одной такой истории мы сегодня вам и расскажем.

«ПЕРЕДО МНОЙ НИКТО НЕ ИЗВИНИЛСЯ!»

Пенсионерка Валентина Петровна С. обратилась к журналистам с довольно популярной темой - транспортные перевозки. И вот что с ней произошло.

Четырнадцатого января женщина ехала по своим делам на маршрутке № 3. Бабушка попросила водителя, чтобы он выдал ей билет.

- Дело в том, что однажды я ехала в маршрутке, заплатила за проезд, но потом водитель ко мне привязался - якобы я не заплатила. Тогда я сказала, что с этого дня теперь всегда буду требовать у водителей билет, - пояснила бабушка, - вот и в этот раз попросила. Водитель его дал, но там не были указаны инициалы хозяина маршрута. Поэтому я потребовала дать мне другой билет с данными перевозчика.

- А зачем вам его данные?

- Ну, чтобы, если что-то случится, или если я получу травму, то могла бы это потом доказать, - ответила пенсионерка.

По иронии судьбы, когда водитель протянул ей другой рулон с билетами и бабушка его взяла, маршрутчик нажал на газ и женщина, пошатнувшись, со всей силы ударилась головой о кабину. По крайней мере, именно так она нам рассказала.

Как уверяет пенсионерка, на какое-то мгновение ее рассудок помутился и она даже не сразу опомнилась, где находится, но потом пришла в себя и доехала до своей остановки.

- Голова кружилась, но не настолько, чтобы волноваться. Однако чуть позже, дома, я поняла, что что-то не то - стало плохо, и меня доставили в приемный покой. Там меня осмотрели врач-травматолог и невропатолог, написали заключение, что это сотрясение, прописали мне уколы. Я потратила на них почти 3 тысячи рублей и хочу, чтобы мне эти деньги возместили. Но за две недели со дня происшествия со мной никто не связался - ни водитель, ни перевозчик передо мной не извинились, - говорит бабушка, - у меня пенсия 8 000, откуда я возьму деньги, чтобы покрыть все расходы из-за этой травмы? Сколько можно нас калечить! У меня до сих пор головные боли, и подташнивает.

«ДА ЕЕ ВСЕ МАРШРУТЧИКИ ЗНАЮТ!»

Искать правосудия женщина отправилась в администрацию, там, с ее слов, сотрудники связались с перевозчиком третьего маршрута ИП «Новиков», и тот якобы нашел свидетеля, который заявил, что никакого удара не было - Валентина Петровна принимала билет сидя. В связи с этим пенсионерка уверена, что против нее зреет вселенский заговор, а перевозчик и чиновники просто сговорились.

При этом никаких подтверждающих документов о своем диагнозе сотрудникам Управления потребительского рынка, транспорта и связи женщина не предоставила. Более того, работники управления связались с полицией и договорились о том, что в назначенный день Валентина Петровна придет писать заявление, однако бабушка этого почему-то не сделала.

- Да ее все маршрутчики знают, - устало вздыхает владелец маршрута № 3 Андрей НОВИКОВ, - она постоянно вступает в конфликт с водителями из 14, 13, 2 и 3 маршрутов, говорит, что всех заставит платить. То ей билет не понравился, то она сотрясение получила. Никакого сотрясения не было, и тому есть свидетели. Я лично провел расследование, вызвал водителей. Все на нее пожаловались, уже даже брать ее не хотят, потому что выносит мозг. Однажды зашла, передала 20 вместо 22, так с ней никто даже спорить не стал - не хотят вступать в конфликт. Женщина просто хочет, чтобы ей платили деньги. К сожалению, встречаются иногда такие пассажиры.

По словам Андрея Викторовича, в его практике были случаи, когда люди получали травмы. Однажды, например, женщина упала и повредила колено - страховая компания без проблем все выплатила, и ни у кого не было ни к кому претензий. Но бывает и иначе.

- На пригороде у меня был случай: водитель высадил людей, и одна бабушка стала обходить автобус. Шофер начал разворачиваться и не заметил ее - толкнул, и та упала. Он к ней сразу подбежал, спросил, все ли с ней в порядке, она сказала, что да. Но он предложил довезти ее до приемного покоя. Там врач ее осмотрел и сказал, что переломов нет, все в порядке. Но позже дети ее надоумили, и она обратилась в суд, чтобы возместить моральный ущерб - хоть переломов и не было, но были ушибы. Я сразу сказал водителю - ты зачем покинул место ДТП, ведь это запрещено, тебя могут лишить прав. Так и произошло... Поэтому я всегда призываю водителей к жесткой дисциплине, к порядку. Если случилось ЧП - с этим должна разбираться страховая.

СТРАХОВКА ВСЕ ПОКРОЕТ

По словам Новикова, весь его транспорт и все пассажирские места застрахованы, как того требует закон, поэтому пассажиры могут быть уверены, что в случае травмы они получат положенную им компенсацию за лечение.

Кстати, здесь есть некоторые нюансы, о которых стоит помнить. Например, если пассажир получил травму во время движения или на выходе из транспортного средства (допустим, поскользнулся и упал), то это расценивается как ДТП. Если же человек получил травму при посадке, то это несчастный случай, за который водитель ответственности не несет.

- Иной раз у кого-то в салоне что-то разливается, и водитель этого не замечает. А потом на это место садится, например, женщина в дорогом пальто - такие случаи также оплачиваются, - поясняет Новиков.

Собственно, при расследовании страховой компанией все эти нюансы как раз и учитываются. И если Валентина Петровна туда обратилась, то получила бы ответы на все свои вопросы.

Но женщина отправилась в мэрию. По словам начальника Управления потребительского рынка Анны ЕРЕМИНОЙ, сотрудники детально ознакомились с фактами, указанными во внутреннем расследовании транспортной компании. Заявительнице разъяснили, что необходимо делать в этой ситуации. Во-первых, она может обратиться в полицию, но женщина это делать отказалась. Также она вправе обратиться к страховщикам - порядок действий указан в федеральном законе «Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров метрополитеном».

Помимо этого, сотрудники мэрии направили запрос в управление государственного автодорожного надзора - именно этот орган отвечает за контроль и наличие страховки у перевозчиков. Это сделано для того, чтобы официально подтвердить наличие или отсутствие страховки у ИП «Новиков». Потому что если ее не окажется, то тут ему будут грозить уже совсем другие штрафы и наказания. Также Анна Еремина рекомендует в случаях, когда пассажир действительно получает травмы в транспорте, вызывать скорую и фиксировать ДТП.

А вот Андрей Новиков напоследок нам заявил, что если от данной особы ему поступит хотя бы еще одна подобная претензия, то он сам будет вынужден обратиться в прокуратуру.

- С этим человеком нужно что-то делать, сколько можно шантажировать водителей! - возмущается перевозчик.

Диана КОРШИКОВА

В день сдачи номера в печать, стало известно, что сотрудники управления потребрынка подготовили для заявительницы развернутый ответ, в котором помимо прочего указали телефоны страховой компании, по которым она может проконсультироваться и узнать алгоритм действий. Также, как нас заверила Анна Еремина, в связи с этой ситуацией, управление в ближайшее время проверит наличие страховки у всех перевозчиков города, а для жителей дополнит и актуализирует информацию на сайте.

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