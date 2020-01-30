Будут ли обслуживать ребенка, не «прикрепленного» к поликлинике?

Пока весь мир предпринимает беспрецедентные меры по предотвращению нового коронавируса, обнинские родители вынуждены томиться в очередях для того, чтобы «прикрепить ребенка к поликлинике». Родителям, дети которых посещали это медицинское учреждение в 80-е и 90-е годы прошлого века, сложно даже представить, что приходится терпеть папам и мамам 21-го века.



ЗАВИДУЙТЕ ТОМУ, ЧТО ВЫ НАЗЫВАЕТЕ «СОВКОМ»!

Лет 30 назад ни одному обнинскому врачу и родителю и в голову бы не пришло отказать в приеме маленькому пациенту. И совершенно не важно было, прописан он в Обнинске или нет, не говоря уж о какой-то приписке к поликлинике. Как только маму выписывали из роддома, буквально на следующий день к ней приходили врач или медсестра. И прописка не играла никакой роли.

Истерили по поводу прописки исключительно члены административной комиссии, а врачи не просто не обращали внимание на штамп в паспорте родителей, но еще и никогда не сообщали о «нелегально проживающих на их территориях детях». Впрочем, от них и не требовали исполнения обязанностей паспортного контроля и миграционной службы.

После аварии в Чернобыле, когда жители пострадавших районов вынуждены были скитаться по стране без прописки и нормального жилья, именно самоотверженная позиция обнинских докторов помогла выжить тем детишкам, которым сейчас чуть больше 30 лет.

Для многих родителей качество медицинской помощи было определяющим фактором при выборе места жительства. И даже в кошмарном сне никому не мог привидеться список документов, которые сегодня, во время повальной цифровизации требуют от родителей наукограда.

ГДЕ БОЛЬНИЦА БУДЕТ ХРАНИТЬ КОПИИ ПАСПОРТОВ РОДИТЕЛЕЙ?

Где-то вводится режим одного окна, но к детишкам эти нововведения не относятся. Судя по объявлению, для того, чтобы приписать ребенка к поликлинике, нужно предоставить 9 документов! Заявление в письменном виде, копию свидетельства о рождении, паспорт по достижении 14 лет, копию паспорта законного представителя, копия медицинского полиса с двух сторон. Судя по всему, дефицита бумаги в стране нет, деревья рубить под горы бумаг чиновникам не жалко. Зачем делать копии всех страниц паспорта? И кто в поликлинике отвечает за сохранение личных данных? Есть спецсейф, где будут храниться копии паспортов? Помнится, работодателей штрафовали за то, что они трудовые книжки хранили в сейфе, который не был вмурован в стену. А медучреждения закон о личных данных не касается?

КТО-НИБУДЬ ВИДЕЛ ДОКУМЕНТ «ПОСТОЯННАЯ ПРОПИСКА» ИЛИ «ФАКТИЧЕСКОЕ ПРОЖИВАНИЕ РЕБЕНКА»?

А далее два совсем странных пункта:

1) копия постоянной прописки («не временной!» - строго предупреждают авторы объявления);

2) Далее дословная цитата: «копия регистрации по месту жительства (если есть) или иной документ, подтверждающий фактическое проживание ребенка в городе Обнинске».

О чем речь? Почему это два РАЗНЫХ документа? И, главное, конкретно, как они называются? Нет такого документа «постоянная прописка ребенка (не временная)»! Не говоря уж о документе «Фактическое проживание ребенка в Обнинске»!

Будут ли являться документом заверенные у нотариуса свидетельства соседей? Если нет, тогда нельзя ли изъясняться более внятно? Если требуется копия страницы паспорта родителя с регистрацией или выписка из домовой книги, нельзя ли так и написать? Что это за намеки? Составители перечня не знают, как называются документы?

Кто вообще позволил требовать этот полуграмотный список?

А зачем медикам СНИЛС несовершеннолетнего пациента?

ОЧЕРЕДИ, КОТОРЫЕ «СОВКУ» И НЕ СНИЛИСЬ

Вместо того, чтобы поднимать экономику и заниматься реальными делами родители ксерят горы бумаг и стоят в очередях. А медучреждение не может найти человека, который будет работать в удобное для людей время, а не 4 часа в разгар рабочего дня.

Не удивительно, что очереди на запись превратились в то, что родители обозначили как «вакханалию».

Отзывы стоящих в этой очереди:

«В день прикрепляют 25 детей. Людей очень много. Поэтому в кабинете 100 приём идет по записи.

Чтобы записаться, надо прийти рано, часов в 8 утра, отстоять очередь на запись до 11 часов, записаться и только после этого прийти с готовыми документами уже ко времени по записи с 11 до 15 часов. Заявление можно скачать на сайте КБ-8, а можно взять в кабинете 100. Организация процесса как всегда «на высоте»».

- Почему так? - интересуется наша читательница Евгения. - Нельзя ли организовать процесс нормально? И к кому обратиться, чтоб прекратить сию «вакханалию»? Помогите, пожалуйста, решить проблему с прикреплением к детской поликлинике.

- Может быть есть способ увеличить сроки прикрепления до 2021 года? - интересуются смирившиеся со всем граждане.



МИХАИЛ СЕРГЕЕВ: «ПРИКРЕПЛЕНИЕ ПРОДЛИТСЯ ВЕСЬ ГОД»



- Как быть родителям - работающим, с грудничками, с детьми инвалидами, самим инвалидам (либо с травмами)? - ужасаются жители наукограда, столкнувшиеся с этой проблемой.

- Вчера в очереди женщина стояла, у нее ребенок инвалид, ей рецепт на лекарства не выписывали без печати о прикреплении, - делятся кошмарами жители наукограда.

Ответить на вопросы мы попросили и. о. главврача Михаила СЕРГЕЕВА. - Раньше прикрепление пациентов к поликлинике было автоматическим, но теперь, в связи с изменением законодательства, нужно согласие родителей. В настоящее время мы увеличиваем число сотрудников, чтобы убрать очереди на прикрепление, - говорит Михаил Александрович. - Но горожане могут не волноваться: бежать сломя голову и срочно оформлять документы не надо. Сделать это можно будет в течение года, медицинская помощь будет оказываться всем. А вот со списком необходимых документов мы обязательно поработаем. Спасибо за сигнал.

Рената БЕЛИЧ