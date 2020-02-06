«Не для наших пенсий». Ярмарка от калужских фермеров стала не по карману старикам

В минувшие выходные в Обнинске в первый раз за этот год прошла выездная ярмарка товаров от калужских сельхозпроизводителей. Многие горожане ждали ее с нетерпением, однако даже среди преданных «постояльцев» базара нашлись те, кто разочаровался в некогда хорошем социальном проекте. Слишком уж дорогое нынче удовольствие - поддерживать отечественного производителя.

ИЗ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА - В БИЗНЕС?

Напомним, что традиционная ярмарка с участием фермеров и подсобных хозяйств со всей Калужской области проходит на улице Гурьянова уже не первый год. Изначально задумка была действительно классная - предполагалось, что здесь жители наукограда смогут покупать свежее мясо, рыбу, овощи и молочные продукты напрямую у поставщика, то есть без бешеной накрутки. И, как говорят постоянные покупатели, поначалу все действительно так и было - дешево и доступно. Однако сейчас многие жители Обнинска обратили внимание, что социальная направленность этого проекта куда-то пропала, дескать, цены здесь стали такие же, как в магазине, а то и выше. Так в чем тогда суть всех этих ярмарок? Стоит ли приглашать в город родных калужских фермеров, если те «впаривают» товары по таким же ценам, как и в супермаркетах?

В минувшую субботу мы решили прогуляться по рынку, узнать мнение обнинцев и собрать все плюсы и минусы выездного базара.

Контингент здесь довольно интересный - в основном это либо пенсионеры, либо солидные и состоятельные люди среднего возраста. В общем, те, кому небезразлично качество продуктов, и те, кто умеет считать свои деньги.

- Мясо очень дорогое, цены не для наших пенсий, - вздыхает проходящая мимо бабушка.

- А мне кажется, цены такие же, как и в любом магазине, - включилась в спор другая случайная прохожая.

- Если нет разницы, то почему вы пришли именно сюда? - поинтересовались мы.

- Для разнообразия. Сюда же привозят товары со всей области, выбор тут очень большой, - начала объяснять пожилая женщина, но, что-то увидев в толпе, бросает беседу и мчится к палатке.

Пытаемся понять - что случилось? Оборачиваемся и видим, как позади нас возле одной из торговых точек организуется очередь, да такая, что даже не видно, чем именно здесь торгуют.

- А что продают-то? - интересуемся у мужчины в «хвосте».

- Пока не знаю, но раз очередь есть - значит, что-то хорошее, - заявил мужчина и принял позу воина, готовившегося бросаться за добычей.

Из любопытства решили тоже вклиниться в эту вереницу, что поделать - советские инстинкты! Оказалось - продают творог, 250 рублей за кило.

- Не дорого ли? - спрашиваем у покупательницы перед нами, которая дотошно расспрашивает продавца о составе и жирности - явно эксперт.

- Да вы что, нет, конечно! Тут творог по 200-250, в магазине на «стольник» дороже как минимум, - уверяет она.

Ну и, коль мы выстояли очередь и добрались до продавца, тоже прикупили полкило домашнего творога и немного свежего сыра, вышло на 315 рублей. Расплачиваемся купюрой номиналом в 500 рублей, продавщица спрашивает, есть ли мелочь? Отвечаем, что нет. Женщина улыбается и дает сдачу 200 рублей. Скидочку сделала - приятно.

«ДА ВЕЗДЕ ВСЕ ДОРОГО!»

Кстати, насчет «бонусов». Как заверили продавцы, они всегда готовы делать скидку пенсионерам, так что обязательно торгуйтесь. Но, к сожалению, как мы заметили, обнинские старики - люди очень стеснительные и сами никогда не просят снизить цену.

- Я считаю, что рынок должен быть дешевле магазина, я называю его «мясной барахолкой», но здесь мясо намного дороже, чем в супермаркете, - признается пенсионер с сумкой-тележкой.

- Сало по 500 рублей - где такое видано?! - возмущается другая старушка.

- Ой, да везде все дорого, - резюмировала третья.

Но хитроумные продавцы как могут компенсируют высокие цены качеством своего товара. Например, на прилавках можно найти «сало для беззубых», которое «как масло тает во рту» - ну, разве не заманчивое предложение?

Люди среднего возраста и с достатком проблем в ярмарке не видят вообще - выбор огромный, а цены приемлемые.

- Разве в магазине найдешь свежего кролика, утку, гуся или закопченную тушку дикого кабанчика? Вон, на углу в клетке даже свежего кролика подают - хочешь, разводи, а хочешь - на ужин приготовь, - говорит гурман Алексей. - По ценам я точно могу сказать, что даже дешевле, чем в магазине.

Что касается «калужских производителей», то среди продавцов попадаются не только фермеры из нашего региона. Например, товарищ из Тулы, продающий соленья, - вообще местная знаменитость. Постоянные клиенты только и ждут, когда мужчина привезет свои фирменные соленые огурчики и капустку.

- Мы делаем заявку в администрацию города, там фермеров с качественной продукцией принимают без проблем. Лабораторные анализы, сертификаты - все есть, - уверяет туляк.

Но какая бы эйфория не наступила при виде всего этого гастрономического многообразия, иногда кое-что все-таки отрезвляет покупателей.

- Меня раздражает антисанитария. Купили сыворотку - а под открытой крышкой земля! Выкинули. Сало тоже (ольховское вроде) покупала, продавщица его голыми руками без пакета взяла, я отказалась от покупки. Сыр чечил пыталась купить, то же самое: продавщица голыми руками после денег и без перчаток или пакетика запихивала торчащий из пакета чечил внутрь. У белорусов творог купили и только дома обнаружили в нем какую-то дюралевую детальку как от бака. Больше не хожу. Лучше в магазине упакованное купить, - считает жительница города.

- Поначалу цены были умеренные, потом жадность взяла свое, стоят перекупщики - даже с Аксенова и те подтягиваются, продают молодильную картошку по 40 рублей. Сертификатов нет, клюкву продают вологодскую, только там ее не было - засуха в этом году, сертификат так и не показали, чья она. Ни камер, ни чека, - негодует еще один покупатель.

Чеков здесь действительно не выдают, да и по карте расплатиться нельзя - только наличка. Что же касается сертификатов и прочих разрешительных документов, то организацию ярмарки внимательно контролирует администрация города, которая и согласовывает каждого заезжего фермера. С расписанием следующих базаров можно также ознакомиться на сайте мэрии.

- Если деньги позволяют, сходите, но для нас дороговато, - подытожила пожилая покупательница.

Диана КОРШИКОВА

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