«Цирк и сборище покемонов»

Реконструкторы раскритиковали жителей Малоярославца за любительскую военную сценку.



Еще недавно вся страна обсуждала скандал в ряду профессиональных реконструкторов, когда один из самых известных «Наполеонов» Олег СОКОЛОВ зверски расчленил свою студентку-сожительницу. В образе французского императора убийца появлялся и на «полях сражений» в Малоярославце - его жесткость, фанатичная требовательность к деталям и жуткое перевоплощение в исторического персонажа до сих пор вселяют ужас в особо впечатлительных зрителей.

И не успели жители города воинской славы «отойти» от этого потрясения, как очередные профессиональные реконструкторы вновь ошарашили общественность своими заявлениями...

ХОТЕЛИ ПРИОБЩИТЬ К ИСТОРИИ...

В конце января состоялась реконструкция эпизодов освобождения города Малоярославца от немецко-фашистских захватчиков. Инициатива по этому небольшому спектаклю принадлежит нескольким активистам, радеющим за историю родного края. Была среди организаторов и представительница из Обнинска Александра ЖУЧКОВА. Собственно, изначально никто и не претендовал на безукоризненную детализацию, историческую точность и реквизит, подобранный до нитки и булавки.

- У нас была задача - приобщить жителей города и детей к этому мероприятию в качестве участников, чтобы каждый мог проникнуться историей, стать частью этого представления, - рассказывает девушка.

Организаторы обратились в малоярославецкий отдел культуры и рассказали о своей задумке. Там идею одобрили и помогли чем смогли - дали разрешение на проведение мероприятия, предоставили звуковую аппаратуру и пиротехнику. Желающие присоединились к массовке, играющей мирных жителей. В городском клубе раздобыли костюм коммуниста, остальные наряды собирали и шили своими силами. К историческому представлению решили присоединиться и детишки из Спас-Загорья, которые с горящими глазами ожидали своего выхода и тоже искали соответствующие костюмы.

- Если под советских воинов еще можно было как-то нарядиться, то с немецкой формой вышли проблемы, - вспоминает Александра. - Когда мы правили сценарий, то в последний момент решили ввести еще одного героя - немца, который меня «убивал». Он был на первом плане, поэтому ему нужен был хороший костюм. Я по своим каналам попросила привезти из «Гарнизона-А» один комплект немецкой формы, нам его предоставили бесплатно. Хотя сам костюм стоит порядка 150 тысяч рублей, его аренда в сутки составляет от 5 до 10 тысяч рублей.

Также на просьбу о помощи откликнулось несколько представителей от разных исторических клубов, которые по своей инициативе приехали поддержать любителей.

Остальные мужчины сами сколотили домики, вручную смастерили воинские атрибуты и сделали нужные надписи на немецком, но в итоге все прошло просто отлично! В городских группах в соцсетях появились сотни комментариев от благодарных зрителей, которым очень понравилась задумка, они оценили душевность, с которой подошли организаторы к этой идее, а также признались, что с трепетом наблюдали за героями и теперь «знают, что такое ужасы войны».

НАРОДНЫЙ СПЕКТАКЛЬ - ЭТО «ДНИЩЕ»?

Однако довольны представлением оказались не все. Форум военно-исторических реконструкторов опубликовал у себя видео и фото с места событий, сопроводив это нелестными комментариями. Сообщество профессионалов заявило, что «это днище», что «лучше не делать совсем, чем так», «без слез на это смотреть невозможно», «похабщина», «бабуины».

На форуме взрослые бравые дядьки в военной форме, блюстители истории и высоконравственные вояки заявили организаторам буквально следующее: «Не можешь с***ь - не мучай ж***!», после чего детально описали, в чем же нагрешили любители:

- гражданские в дубленках и с карманами на молниях;

- коммунист крестик снять забыл;

- один раненый на обороне ГОРСОВЕТА - с СКС (которого еще не выпустили) и без патронов 7.62х39 (которых еще не изобрели)

и многое-многое другое, чего простому зрителю не понять.

С подобными заявлениями реконструкторы вышли за рамки своего форума и отправились в малоярославецкие группы, где весьма грубо высказали свое мнение. «Цирк и сборище покемонов», - подытожили профи.

- Они докопались до слова «реконструкция». Ну вот, скажите, как это еще назвать - реконструкция, театральная постановка, сценка? - рассуждает Александра. - Нам это было не принципиально, мы лишь хотели показать нашим соотечественникам, как Малоярославец освобождали от оккупантов, не вдаваясь в терминологию. Нам надо было, чтобы зрители поняли, какие зверства здесь происходили во времена войны. Моя бабушка - из деревни Михеева, под Детчино. В ее доме располагался один из немецких штабов, ей тогда было семь лет. Она помнит, как однажды пришел партизан и сказал ее маме - бегите, забирайте детей, сейчас здесь будет бой. Она все это видела. Сценка с расстрелом отставшего бойца была поставлена по ее рассказу. Вы бы видели глаза зрителей, какая стояла тишина, когда мы показывали подобные сцены. Я считаю, что мы свою задачу выполнили - вызвали эмоции у людей и дали понять, что война - это страшно.

Профессионалы же попросили не прикрываться эмоциями и тем, что это была театральная сценка. И вообще, дескать, скоро 75-летие Победы - неужто такой кошмар и непрофессионализм любители и дальше будут демонстрировать?

- Знаете, я только недавно прочитала все эти ужасные комментарии со стороны реконструкторов и хочу предложить нашим властям вообще больше не приглашать этих людей на городские мероприятия, если они позволяют себе подобным образом высказываться о жителях и их способностях, - говорит малоярославецкая пенсионерка Ирина Викторовна. - Лучше мы сами своими силами проведем реконструкцию или как это можно назвать, чем свяжемся с этими фанатиками. Вы или форму защитника отечества снимите, или воздержитесь от хамства...

Диана КОРШИКОВА

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