Обнинск VS Пасынков. Домофонному монополисту объявили войну

На этой неделе в Обнинске состоялось общегородское обсуждение вопросов относительно деятельности компании «Домофон» под руководством небезызвестного предпринимателя Сергея ПАСЫНКОВА.

Инициаторами данного мероприятия была группа активных жителей, деректоров УК и юристов при поддержке газеты «Неделя Обнинска», которая опубликовала несколько журналистских расследований и подробно освещала последние новости, связанные с заменой домофонного оборудования. Собрались участники с конкретной целью - составить список вопросов, собрать воедино все истории борьбы с обнинским «монополистом» и передать эту информацию в высшие надзорные ведомства. Короче говоря, жителей достали самоуправство и безнаказанность «Домофона», и сейчас они намерены поставить точку в отношениях с ИП «Пасынков».

ПЕРЕШЕЛ ВСЕ ГРАНИЦЫ

Участие в мероприятии приняли активисты, председатели многоквартирных домов и руководители управляющих компаний - все те, кто так или иначе вынужден отбиваться от навязчивого домофонного сервиса

Напомним, что противостояние наукоградцев с предпринимателем длится не первый год, однако на этот раз, как считают жители, Пасынков перешел все границы - с лета в Обнинске он начал производить замену домофонного оборудования на новую систему с выдачей ключей строго по паспорту. Людей вынуждают представлять в офис персональные данные в обмен на так называемые некопируемые ключи. Несогласным же просто блокируют двери в собственные подъезды и квартиры! Мнение и разрешение жителей на установку нового и неизвестного оборудования господин Пасынков не спрашивает - просто устанавливает свое «изобретение» на чужие домовладения и требует от людей деньги за содержание его же имущества!

Круглый стол начался, пожалуй, с самой яркой и показательной истории самоуправства и беспредела со стороны «Домофона». Как рассказала председатель дома № 14 по улице Аксенова Валентина КРАСИЛЬНИКОВА, сейчас жители столкнулись с настоящим произволом, а в подтверждение своих слов она предъявила пакет документов с отписками из разных профильных ведомств, которые почему-то встают на сторону обнинского монополиста и, несмотря на многочисленные обращения жильцов Аксенова, 14, никак не реагируют на ситуацию.

Как пояснила Валентина Петровна, 20 лет они жили и не знали проблем с входным оборудованием - платили, как и другие горожане, свои 64 рубля в месяц за домофон и ни о чем не задумывались. Однако осенью люди заметили, что при входе в подъезд кто-то установил новую «коробку» с зеленым огоньком - та самая современная система АПК «Скаут» - сервис по контролю доступа. А рядом - объявление о том, что такого-то числа сотрудник «Домофона» у данного дома будет раздавать ключи, которые могут получить собственники квартир, предъявив паспорт. Ни слова о том - почему и на каком основании устанавливают «Скаут»? Что это за система и насколько она безопасна? А также - на каких серверах будут храниться персональные данные людей? Будут ли они защищены от взлома?

- То есть пришел Пасынков и без решения общего собрания установил свое оборудование, демонтировав наш старый домофон, - возмущается пенсионерка. - В 2000 году я сама ходила и собирала деньги на этот домофон, записывала, кто сколько сдал в тетрадочку, - она у меня до сих пор сохранилась. Также мы сами скидывались и меняли доводчик на входной двери. Это наше общедомовое имущество, за которое мы сами заплатили! Но, оказывается, кто-то может вот так прийти, снять его и установить свое, заблокировав людям доступ в жилье. Те, кто не поменяли ключи, не могли попасть в квартиры - старенькая бабушка два часа сидела на лавочке, плакала, дети пришли со школы и не смогли попасть домой. Мужчины были готовы вытащить из автомобилей монтировку и снести дверь. Это разве нормально?!

ОБНИНЦЫ БОЛЬШЕ НЕ ХОТЯТ ПЛАТИТЬ ЗА ВОЗДУХ

По словам председателя, актив дома направил в компанию письмо, в котором попросил «придержать коней» и дать людям возможность провести голосование и изучить данную систему, чтобы понять - нужна она им или нет? Однако вместо этого Пасынков встретился с местными бабушками и, надавив на то, что цена в квитке не изменится, убедил в необходимости «Скаута».

Как подтвердили некоторые представители УК, зачастую жителям действительно неохота вдаваться в подробности, воевать за «какие-то 64 рубля» и судиться - проще заплатить и ни о чем не думать. Собственно, этим доверием и безынициативностью Пасынков пользовался все эти годы, порой даже, как поговаривают, сталкивая лбами жителей и УК. Так, например, в одном из объявлений от «Домофона» было сказано, что, дескать, если жильцы все-таки добьются передачи запорного оборудования в общую домовую собственность, то платить придется уже не 64 рубля, а, например, 120 - только теперь эту сумму никто не увидит и не узнает, так как УК «спрячет» ее в строку за «текущий ремонт».

На некоторую часть горожан эти страшилки действуют весьма неплохо, однако более принципиальные жители не согласны платить за воздух.

По словам председателя ТСЖ дома № 7 по улице Гагарина Дмитрия СКИТАЧА, возглавив совет дома, он обратил внимание, что в год жители платят порядка 50 000 рублей за один только домофон. При этом максимум, что делала компания Пасынкова за это время, - меняла пару лампочек возле подъезда.

- Мы провели общее собрание и решили, что отказываемся платить за обслуживание, так как за установленное оборудование мы уже платили, когда строился дом. Это не оборудование Пасынкова. Поэтому в протоколе, который мы направили в компанию, указали, что готовы платить только за разовые ремонтные работы по заявкам жильцов, - рассказывает Дмитрий Скиртач. - После этого компания, как нам показалось, стала вставлять палки в колеса, неожиданно участились поломки домофона... Также мы заметили, что наша УК, куда поступают заявки, затягивает ремонт. Мы к ней обратились за разъяснениями и выяснили, что, оказывается, Пасынков выставил УК следующие требования по нашему дому: сначала нужно составить письменную заявку, в течение семи дней он даст на нее ответ, предоставит смету, обслуживающая организация должна ее будет оплатить, и только после этого его сотрудники приедут и будут устранять поломку. Это может занять 10-12 дней. То есть, если поломка серьезная и люди не могут попасть в подъезд, специалистов придется ждать столько времени!

В итоге ТСЖ отказалось вообще от услуг Пасынкова и наняло другого подрядчика, который сначала ремонтирует, а уже потом морочится со сметой и оплатой - идеально. Но так бывает не всегда, по словам активистов, многие приглашенные подрядчики просто не могут обслуживать оборудование ИП «Пасынкова», так как оно заточено сугубо под свое программное обеспечение. И это тоже большая проблема.

Впрочем, от несговорчивого «Домофона» страдают как люди, так и организации - те самые управляющие компании. Например, в жилфонде новой УК «ГРАД», по словам директора Евгении МАСЛОВОЙ, вообще сложилась уникальная ситуация. Из-за неразберихи с принадлежностью домофонов три подъезда одного дома выбрали разные пути его обслуживания. Один из подъездов продолжает платить Пасынкову, второй выбрал другого подрядчика, а жители третьего, видимо, так запутались, что вообще отказались от любого из домофонов. Теперь в УК думают - как бы привести все это дело к общему знаменателю и хоть какому-то порядку.

Столкнулась с принципиальностью «Домофона» и еще одна УК - «ЧИП», чей руководитель Евгений ХАЛЕЦКИЙ также присутствовал на собрании. Он-то прекрасно помнит, во что вылилась попытка дома на Энгельса, 20 установить собственный домофон. Напомним, что УК предложила жителям установить современное и надежное оборудование (без паспортных данных!) за счет средств текущего ремонта. То есть жителям больше не придется платить ежемесячную абонентскую плату в 64 рубля. Так вот, прибыв на место, Сергей Георгиевич наотрез отказался демонтировать свое оборудование и попытался максимально осложнить жизнь собственникам. Дескать, если хотите, чтобы я его убрал, - будьте добры предоставьте письменные обращения от каждой квартиры этой многоэтажки.

ЗАКОН УЖЕ ДАВНО ПОСТАВИЛ ТОЧКУ

Что самое печальное, по мнению председателей домов, так это то, что многие УК вместо того, чтобы бороться за людей, сами подталкивают к тому, чтобы смириться с ситуацией и признать правоту Пасынкова. Что тут говорить, если даже многочисленные ответы ГЖИ и других профильных ведомств никак не влияют на ситуацию и лишь рекомендуют жителям принять домофоны в общедомовую собственность.

Юрист Олеся АНТОНОВА назвала это юридической коллизией.

- На самом деле, закон уже давно поставил точку в этом вопросе, - заявила Антонова. - Есть 491 постановление правительства РФ, есть 170 постановление Госстроя. Каждое из них содержит указание на то, что автоматические запирающие устройства входных дверей являются общедомовым имуществом. Эти постановления публикуются не просто так. Допустим, пришла в дом новая УК, она физически не может вписать в перечень общедомового имущества каждый гвоздь или деталь инженерных систем. Поэтому Минстрой, Минэкономразвития и другие профильные ведомства уже давно дали свои разъяснения по этому поводу. Решать вопрос о включении в состав общедомового имущества домофона - все равно что голосовать за включение в состав дома, например, крыши. Если есть общее имущество - домофон, то обслуживать его должна УК. Кроме того, даже решение собственников о том, что оборудование должно обслуживаться подрядчиком, по сути, является незаконным.

Это заявление воодушевило присутствующих, и, кажется, теперь появился новый повод обратиться в прокуратуру.

Также собравшиеся попытались найти логику в ценообразовании стоимости ключей - почему новый комплект стоит именно 250 рублей? И откуда, извините, взялась ежемесячная сумма в 64 рубля? Ведь Жилищный кодекс говорит о том, что стоимость предоставляемых услуг должна рассчитываться в соответствии с площадью квартиры. Но во вселенной Пасынкова почему-то за домофон должны платить одинаково как жители многоэтажки с несколькими подъездами и огромной проходимостью, так и жители пятиэтажки, где поток людей значительно меньше, а значит, и ломаться оборудование будет реже.

Теперь же искать логику в действиях компании «Домофон» будут уже другие, более серьезные ведомства, куда после совещания отправится пакет документов, подготовленный на этом собрании.

Диана КОРШИКОВА

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