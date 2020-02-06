ЦМИТ «Модель Спектр»: здесь воплощают идеи в жизнь

В 2013­м году в Обнинске на базе ООО «Модель Спектр» был основан Центр молодежного инновационного творчества. За это время ЦМИТ создал вокруг себя особую экосистему, в которой люди могут заниматься проектной деятельностью. Здесь они передают друг другу знания вне зависимости от возраста и социального статуса.

ЦМИТ - это центр притяжения и объединения людей, которые жаждут познавать новое, изобретать и созидать.

УЧЕНИКИ И МЕНТОРЫ

Центр молодежного инновационного творчества базируется на площадях ИАТЭ и занимает целый этаж. Здесь нет узких и душных кабинетов - все это открытое лабораторное пространство предназначено для науки и чистого творчества, где каждый может прикоснуться к уникальным изобретениям и реализовать свой интересный проект.

Главная задача для центра «Модель Спектр» - это раскрывать потенциал молодых людей в области технологического предпринимательства и изобретательства, формировать эффективные, конкурентоспособные команды для реализации проектов в различных сферах науки и техники. Здесь проводятся образовательные курсы, творческие, научные и технические проектные школы, также молодых людей подготавливают к конкурсам и олимпиадам.

Как рассказал нам руководитель ЦМИТ Александр ЛИШЕНКО, основной род деятельности - помощь молодым ребятам в сфере предпринимательства, запуск стартапов. Оснащение центра, его большая материальная база (ЧПУ, фрезерные и лазерные станки, 3D-принтеры и многое другое) позволяют начинающим ученым без проблем реализовать свои уникальные разработки. Неспроста и девиз ЦМИТ гласит: «Здесь воплощают идеи в жизнь!». А помогают юным новаторам менторы. Это могу быть взрослые люди, которые уже прошли свой путь в сфере стартапов и могут поделиться накопленным опытом. Или же люди-профи, компетентные специалисты, например, в 3D-моделировании или обучении работе на станках. Именно они помогают ребятам развивать свои навыки и достигать поставленных целей.

НЕ ПРОПУСТИТЕ ПРОЕКТНУЮ ШКОЛУ!

Двери ЦМИТа открылись для самых маленьких - на днях в инновационном центре прошла экскурсия для учащихся 4 класса школы № 13. Дети окунулись в мир виртуальной реальности, побывали в дебрях электроники и микросхем, попутешествовали в зарослях микрозелени, а наиболее отважные даже попробовали ее на вкус! Самое настоящее приключение в стенах центра не оставило ребят равнодушными и подарило уйму положительных эмоций!

По словам Александра, в 2019-м году центр «Модель Спектр» выиграл гранд Фонда содействия инновациям и в этом году за счет него планирует запустить большую проектную школу - «Техносфера».

- Она будет проходить в несколько этапов, - рассказывает Александр Лишенко. - Первый пройдет в конце марта-начале апреля. Ребятам будут читать лекции про экономику и профессии будущего, чтобы они понимали, в каком направлении им предстоит двигаться дальше. Второй этап - апрель-май - время отборочных туров, на них будут проходить так называемые мозговые штурмы, в ходе которых мы сможем выявить инициативных ребят с интересными проектами, которые в итоге и попадут в проектную школу.

В июне участники школы будут развивать свои проекты и работать над ними под присмотром и руководством менторов. Для каждой тематики - бизнес, техника, электроника, робототехника - он будет свой.

Также в конце июня пройдет «Хакатон» совместно с банком «Хоум Кредит».

По окончании ребята смогут подать свои проекты на гранты, чтобы дальше их развивать и совершенствовать.

МИКРОЗЕЛЕНЬ И КОМПЬЮТЕРНОЕ ЗРЕНИЕ

Предпринимательство - сложная и трудоемкая вещь, одним из самых сложных этапов которой является старт. Именно поэтому начинающему предпринимателю так необходима консультация людей, уже имеющих собственный бизнес и большой опыт в этом деле. В связи с этим недавно в «Точке кипения» прошло мероприятие, направленное на помощь молодым командам в разработке и реализации проектов. Были разобраны основные ошибки проектной деятельности, получены наиболее важные навыки: умение правильно выбирать цель и задачу проекта, определять его актуальность и оценивать риски, а также затронуты такие важные темы, как командообразование, финансовый и маркетинговый анализ и многое другое.

Итак, что же здесь такого интересного изобретают?

В стенах ЦМИТ, например, родилась автоматизированная установка для сити-ферм, которую изобрел Никита БЛИНОВ. Создание аппаратно-программного комплекса, автоматизирующего производство микрозелени, поможет создавать качественную продукцию вне зависимости от познаний человека в сельском хозяйстве. Для выращивания такой зелени используются только свет, орошение и создание благоприятных условий - никаких пестицидов и добавок! Да и растет она быстрее обычной - от семи до четырнадцати дней. К слову, в некоторых ресторанах Обнинска уже вовсю используют микрозелень.

Еще одна учащаяся Валентина ПЕТРЕНКО в конце прошлого года представила проект под названием «Разработка наземной станции позиционирования и навигации микродрона с применением компьютерного зрения». Суть ее работы в том, чтобы использовать в конструкции дронов вместо бортового компьютера наземную управляющую станцию. По словам Валентины, это решение позволяет уменьшить размер дрона, снизив вес с сотен до десятков грамм. Благодаря этому он становится безопасным и в то же время не носит на своем борту дорогостоящих компонентов, то есть в случае поломки его легко заменить без особых затрат. Еще одной сильной стороной данного продукта является то, что он не попадает под закон о регистрации БПЛА.

В Центре молодежного инновационного творчества всегда рады приветствовать инициативных ребят. Обучение здесь бесплатное. Кроме того, от желающих попасть в ряды инноваторов не потребуется каких-то жестких и нервных экзаменов. Достаточно проявить активность - обратиться в центр, представить небольшую презентацию своего проекта и рассказать о том, чем он будет полезен. Лаборатория открыта каждый день.

Римма СУББОТИНА

ЦМИТ «Модель спектр»: группа в «ВК» - https://vk.com/model_spectrum, телефон: 8 961 122 26 72

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