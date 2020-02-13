Жители Старого города просят не сносить жуткое аварийное здание ради нового детсада

На этой неделе в нашу редакцию поступило сразу несколько звонков от жителей Старого города, и вопреки ожиданиям люди жаловались не на запах очистных (а это буквально топ среди всех претензий), а на то, что эта историческая часть наукограда, по мнению старожилов, теряет свою главную изюминку - уникальную архитектуру и богатый лесной массив.

РОДОМ ИЗ 60-Х

Юрий Александрович Н. переживает за судьбу бывшего детсада, а до недавнего времени Музея кукол на Пирогова, 12. Музей переехал в новое помещение, а разваливающееся жутковатое здание экспертиза признала аварийным - его снесут и построят на этом месте новый детский сад на 120 мест. При этом он будет идентичен тому, что построили рядышком на Пирогова, 14, - выдержан в цветах и стилистике Старого города. Однако некоторые пожилые жители не рады такой перспективе и уверяют, что старинное здание следует сохранить и реконструировать.

В середине 60-х Юрий Александрович и сам, будучи мальчиком, воспитывался в этом детсаду и до сих пор с теплотой вспоминает те годы.

- Какие шикарные там проводили утренники. А какой праздник был, когда Гагарин полетел! На Новый год нам давали конфеты, печенье. На обед - вкусную селедку, мясо. Помню, как именно там я впервые увидел машинку на управлении, представляете - и это в 60-е годы! Вечером нам показывали диафильмы, дети плакали, когда родители приходили их забирать, - так тут было здорово! - ностальгирует пенсионер.

Как уверяет мужчина, здание, в котором прошло его детство, вполне можно сохранить.

- По моим наблюдениям, у него нормальная крыша, но стены действительно пришли в неприглядное состояние, окна повыбивали, срезали металлические пожарные лестницы на второй этаж, - говорит Юрий Александрович. - Я знаю, что проводилась экспертиза, которая признала объект аварийным. Но у меня создалось впечатление, что это было сделано нарочно. Здание построено позже ДК ФЭИ, получается, что и его с таким же успехом можно признать аварийным...

Видимо, мужчина не учитывает тот факт, что сохранность архитектурного объекта зависит не только от «года выпуска», но и от его правильной эксплуатации, проводимого ремонта и так далее. К сожалению, здание Музея кукол было не в самом лучшем состоянии даже десять лет назад.

- Там просто нужно сделать ремонт - восстановить крыльцо с колоннами, поменять полы, сантехнику, вставить окна и положить новую крышу из металлочерепицы - и будет конфетка, - настаивает пенсионер. - Пусть там будет не 120 детей, а 70, но мы сохраним здание! Ведь речь идет о фасаде в стиле сталинского ампира.

- К сожалению, сейчас это здание выглядит в стиле деревянной развалюхи, - вынужден констатировать очевидный факт мэр города Владислав ШАПША. - В стиле сталинского ампира у нас есть дома в Старом городе. Брусчатый садик с прогнившим перекрытием к этому никакого отношения не имеет. Мы прислушиваемся только к тем экспертам, которые уполномочены принимать соответствующие решения о непригодности здания, имеют образование и квалификацию.

Также градоначальник напомнил, что, согласно экспертизе, здание не подлежит восстановлению, в нем разрушено все вплоть до фундамента!

- Я понимаю, что многие пожилые люди переживают из-за того, что Старый город так или иначе меняется, но это нормальный процесс, - считает молодая мама Алена. - Мы с мужем и ребенком живем на Комсомольской, и я очень рада, что здесь появляются новые дома и районы, строятся детские сады. И если честно, мне бы было страшно отдавать дочку в такое древнее здание, даже если бы его реконструировали - там старая, пугающая энергетика. Мне было жутко, когда я однажды посетила там Музей кукол... Считаю, что правильнее будет построить новый современный детский сад для большего количества детей, чем тратить деньги на восстановление старого здания, которое не сможет вместить всех желающих.

НЕ ХОТИМ АТТРАКЦИОНЫ - ХОТИМ ОРЕШНИК!

Но переживают старожилы не только по поводу строений - не по вкусу им и «осовременивание» парка в Старом городе.

Местные активисты всполошились из-за опроса в социальных сетях по поводу того - нужно ли здесь сделать всесезонный каток? Чтобы не зависеть от погоды и иметь возможность погонять на коньках с осени по весну на искусственном льду. В этом году, например, существующий каток из-за аномально теплой и бесснежной зимы удалось залить лишь на минувших выходных.

- А у экологов мнение кто-нибудь спрашивал? - интересуется позвонившая в редакцию женщина. - Нас возмущает, что сейчас идет активная вырубка середины парка. Вокруг катка все огорожено, было вырублено 10 вековых деревьев, а сейчас уничтожили весь орешник. Вырубка подлеска означает, что через несколько лет весь лес исчезнет. Парк - это не аттракционы, это зеленая часть города, это его легкие!

- Так на каток, наверное, ваши же дети и внуки ходят кататься? Разве это плохо? - поинтересовались мы.

- Аттракционы - это коммерция! Сколько денег на него потратит город?! Вы лучше эти деньги не на дурацкий лед тратьте, а на посадку деревьев! Я хочу, чтобы мои дети и внуки дышали чистым воздухом и гуляли по лесу! Мы будем обращаться в прокуратуру! - пригрозила женщина.

- А я не соглашусь: хочешь свежего воздуха и прогулок по лесу - езжай в деревню! - считает другая наша читательница Марина. - Я живу в современном городе и хочу, чтобы здесь были развлечения, катки, аттракционы. И в детском парке для них самое место!

Как бы там ни было, мы позвонили в парк и поинтересовались - действительно ли там собираются варварски истреблять всю зелень?

- Впервые об этом слышу, - призналась директор учреждения Жанна ДАВЫДОВА. - Ничего не вырубается. Каток был построен еще три года назад, борта стоят, и никакой новой территории ему не нужно. Я даже не помню, когда у нас в последний раз что-то вырубали... Возможно, прошлой зимой мы удаляли аварийные деревья, которые вот-вот упадут на голову. Но в этом случае на каждое из них мы получаем разрешение от администрации. Недавно к нам приезжали эксперты, изучали состояние деревьев, особенно тех, на которых закрепился веревочный парк. Они их измеряли, прослушивали, простукивали. Возможно, жители увидели этот процесс и испугались.

«ЛЕГКИЕ ГОРОДА» ВЗАМЕН НА КАТОК?

По ее словам, вырубка - это, в принципе, хлопотный и дорогостоящий процесс, ведь каждое дерево нужно срубить, вывезти, утилизировать. Поэтому если кто-то думает, что в парке только и ждут, чтобы в щепки разнести «легкие города», то это заблуждение.

Что же касается всесезонного катка, то, как заверила Жанна Владимировна, под него дополнительно ничего вырубаться не будет.

- Этот каток будет на месте существующего, - поясняет Давыдова. - Так как в этом году с погодой были проблемы, решено было на следующий год сделать всесезонный каток. Для этого закупаются специальные трубы и хладогенное оборудование. Трубы кладутся под лед, и благодаря им он может работать вне зависимости от погоды. Проводить и финансировать все эти работы будет инвестор, который содержит аттракционы.

Как вспоминает Жанна Давыдова, лет пять-шесть назад, когда появилась идея построить на этом месте каток, жители тоже возмущались и требовали вместо этого посадить деревья.

- Но это было невозможно - данная местность была заболочена. Мы ее осушили, насыпали песка - в него деревья не сажают. Поэтому мы сделали каток, - поясняет Жанна Владимировна.

При том она отметила, что вырубка орешника действительно была - лет восемь назад, когда город активно занялся благоустройством парка.

- Он был весь в зарослях, заросший, и тогда мы действительно прореживали орешник, вырубали старые поросли. Орешник через определенное время должен обновляться, иначе он превращается в дерево и перестает приносить плоды, которыми питаются белки, - поясняет Давыдова.

Собственно, на сегодняшний день от живущих в парке белок жалобы на недостаток корма не поступают.

За новыми же посадками и состоянием зеленых насаждений в парке следит лесник. Если же у жителей все еще остались вопросы по поводу деревьев, то, как заверила Жанна Владимировна, она всегда готова на них ответить - стоит лишь обратиться в парк.

Диана КОРШИКОВА

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