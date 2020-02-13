Готов ли Обнинск к встрече с гриппом?

Появление коронавируса заставило многих россиян более тщательно соблюдать правила профилактики гриппа. Многие граждане только теперь научились мыть руки, придя с улицы, а некоторые работодатели наконец поняли, что чихающий и кашляющий сотрудник должен сидеть дома, а не разносить заразу.

В общем, из-за гуляющего где-то коронавируса привычные штаммы гриппа оказались в сложной ситуации: раньше-то многие граждане даже прививку делать отказывались, а нынче сметают маски с прилавков аптек в мгновение ока.

Вопрос, готов ли Обнинск к встрече с гриппом, становится все более актуальным.

«БОЛЬНО УМНЫЕ ПАЦИЕНТЫ СТАЛИ»

- Готовы ли наши медики к встрече с гриппом? - спросили мы людей, скопившихся у окна регистратуры в поликлинике.

- Извините, конечно, но лично у меня нет ощущения, что готовы, - считает 30-летняя пациентка. - Я кашляю уже 2 недели. Спросила врача, не стоит ли мне сделать рентген, мало ли что. Мне ответили: «Больно умные все стали!». Я уж не спрашиваю, слышали ли обнинские медики про гуляющую по городу пневмонию. Интересно, почему умные пациенты вызывают такой негатив?

А вот мама 5-летнего малыша, температура которого зависла около 39 градусов, удивлена тому, что педиатр вообще не приходит по вызову.

Как нам объяснил и. о. главврача Михаил СЕРГЕЕВ, в случаях, когда педиатров не хватает, нужно вызывать скорую.

- У нас в Обнинске только два бокса выделено для больных коронавирусом! - паникуют особо впечатлительные граждане.

- А что нам больницу строить, как в Китае? - отвечают более спокойные горожане.

В ОБНИНСКЕ БОЛЕН ГРИППОМ ТОЛЬКО 1 ЧЕЛОВЕК?

По данным Роспотребнадзора, ситуация с гриппом и ОРВИ на 6 неделе 2020 года на территории Калужской области остается на уровне сезонной заболеваемости и зарегистрированы лишь единичные случаи заболеваемости. Всего в Калужской области зарегистрировано 7295 случаев острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) и 44 - гриппа (предыдущая неделя - 6338 случаев респираторных инфекций и 20 - гриппа).

Единичные случаи гриппа зарегистрированы в двух муниципалитетах области: Мосальский район - трое взрослых, и в Обнинске - один ребенок.

- Вы считаете, что жители наукограда должны верить, что у них единственный человек заболел гриппом? - возмущаются наши читатели, ознакомившись с данными официальных отчетов. - Лучше скажите, сколько человек было проверено!

ЕСТЬ ЛИ АДЕКВАТНАЯ КАРТИНА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ГРИППОМ?

По данным аккредитованного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области», с 1 сентября 2019 года был исследован материал от 637 больных различными респираторными инфекциями. «Вирусы гриппа обнаружены в 60 пробах, в том числе: грипп А (Н1N1 - pdm) - 30, грипп В - 29, грипп А (Н3N1) - 1».

Получается, что за последнюю неделю в области зарегистрировано 7295, а на анализ взяли пробы только у 637 человек, и это не за неделю, а за осень 2019 и зиму 2020. В этой ситуации говорить о какой-то вменяемой картине заболеваемости гриппом не приходится.

Реальны только цифры госпитализации больных с симптомами гриппа и ОРВИ в медицинские организации региона. По данным областного специализированного центра инфекционных заболеваний и СПИД, с диагнозом ОРВИ в стационары было госпитализировано 132 больных (предыдущая неделя - 122).

ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ГРИППОМ ИЛИ КОРОНАВИРУСОМ

Коронавируса в Калужской области не обнаружено.

Тем не менее ГОЧС распространил памятку, в которой рассказал, как себя вести в случае заболевания гриппом и коронавирусной инфекцией. «Оставайтесь дома и срочно обращайтесь к врачу!» - советуют спасатели.

Симптомы: высокая температура, озноб, головная боль, боли в мышцах, кашель, в некоторых случаях тошнота, рвота и диарея.

Осложнение от коронавируса: лидирует вирусная пневмония. Ее распространение идет быстрыми темпами, в течение 24 часов развивается дыхательная недостаточность, требующая немедленной респираторной поддержки с механической вентиляцией легких.

ЧТО МЫ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ О ГРИППЕ

В 2020 году граждане всего мира озадачились тем, чтобы не заразиться коронавирусом. Однако новая модификация гриппа пока далеко, а рядом с нами есть масса других вирусов, близкого контакта с которыми лучше избегать.

В группу ОРВИ входят: грипп, риновирусная, респираторно-синцитиальная, аденовирусная инфекции и другие острые воспалительные заболевания органов дыхания. ОРВИ опасны развитием осложнений (риниты, синуситы, отиты, пневмонии, менингиты).

Некоторые граждане уверяют, что особо опасны осложнения после заболевания гриппом, однако менингит, отит и прочие неприятные болезни тоже небезопасны. Поэтому есть смысл знать врагов в лицо, соблюдать хотя бы элементарные правила гигиены (и делать это не только в разгар эпидемии).

Систематически проводимые исследования показали, что в крупных городах заболевания гриппом А и В наблюдаются круглый год, хотя летом они составляют незначительный процент от общего числа ОРЗ.

САМЫЙ БУЙНЫЙ ВИРУС А

Осенью и зимой количество заболевших гриппом значительно возрастает. Пандемию гриппа, как правило, провоцирует вирус типа А, который является причиной развития наиболее тяжелой формы заболевания. Эпидемии местного характера может вызывать вирус типа В. В редких случаях обнаруживается вирус типа С, он провоцирует грипп легкой формы. Инкубационный период гриппа весьма недолгий и составляет от нескольких часов до трех суток.

Ранее считалось, что антитела сохраняются в крови не более года. Однако сейчас установлено, что антитела, выработанные в ответ на первое в жизни человека заболевание гриппом, сохраняются до глубокой старости. При этом количество первородных антител будет всегда больше, чем антител к любой другой разновидности гриппа, с которой встречался человек в последующие годы.

КОМУ НУЖНА МАСКА?

Возбудитель инфекции передается при чихании и кашле. Инфекция распространяется на расстояние до 3,5 метров. Уже попавший в воздух возбудитель маска отфильтровать неспособна - для этого ее поры слишком велики. Поэтому носить ее здоровым людям в профилактических целях бессмысленно.

Однако есть смысл носить маску больному, которого невозможно изолировать. Маску менять нужно каждые 2-3 часа.

Еще один путь распространения гриппа - контактный. Чихающий больной прикрывает рот ладонью, оставшиеся на руках капли слизи, слюны вместе с содержащимися в них вирусными частицами, сохраняющимися активными на коже до 15 часов, попадают на любые предметы, которых касается заболевший.

Поручни в общественном транспорте, ручки корзин и тележек в супермаркетах, деньги, дверные ручки в офисе - вот где живет вирус гриппа во время эпидемии, сохраняя вирулентность до двух суток. С этих предметов частички биологических жидкостей вместе с источником инфекции переносятся на кожу других людей, которым достаточно почесать нос, потереть глаза, съесть что-нибудь руками (хлеб, печенье и т. п.), чтобы инфекция попала на слизистые оболочки дыхательных путей и начала развиваться.

Чтобы уберечься от контактного пути передачи возбудителя, рекомендуется не только мыть руки, но и использовать антисептические салфетки или гели в течение дня.

ВИРУС ГРИППА ЛЮБИТ ХОЛОД И СУХОСТЬ

Сколько держится вирус гриппа в квартире? Несколько часов при температуре 22 градуса. Но в холодильнике, где обычно поддерживается температура около +4 градусов, может сохранять жизнеспособность в течение недели.

Вирус гриппа любит холод, поэтому не нужно хранить в холодильнике недоеденную больным пищу.

Устойчивость возбудителя увеличивается по мере снижения влажности воздуха. В высушенном виде он может сохраняться несколько суток. Вот почему воздух в помещении, в котором находится больной, необходимо увлажнять: можно включить увлажнители, развесить на батареях мокрые простыни, махровые полотенца или просто расставить сосуды с водой.

Помещение нужно проветривать каждые два-три часа. Вот только чуть приоткрытая форточка или режим «зимнего проветривания» не поможет. Форточку нужно держать открытой настежь в течение получаса. Только такое проветривание позволяет уменьшить концентрацию инфекционного агента в воздухе на 80-90%.

Возбудитель чувствителен к действию дезинфекционных растворов, поэтому необходимо дважды в день делать влажную уборку с их использованием. А вот пылесосить не рекомендуется: фильтры, используемые в пылесосе, не задерживают вирусы, и воздушная струя рассеивает инфекцию в воздухе.

ГДЕ И СКОЛЬКО ЖИВЕТ ВИРУС

На посуде инфекционный агент живет до 10 дней. На ткани: полотенца, носовые платки - до 11 суток.

Больному необходимо иметь отдельную посуду. Мыть ее также нужно отдельно. Если семья пользуется посудомойкой следует выбирать режим, при котором вода нагревается до температуры не менее 60 градусов. При такой температуре максимум, сколько сохраняется вирус гриппа, - 10 минут.

У больного должно быть отдельное полотенце, которое нужно хранить в его комнате. Не складывайте с вещами остальных членов семьи его одежду, носовые платки, постельное белье.

Можно стирать вместе со всеми вещи при температуре от 60 градусов, если же состав ткани этого не позволяет, стирать предметы необходимо отдельно.

ПОМНИТЕ!

Чем выше температура, тем меньше срок существования вируса гриппа.

В сухом воздухе в высохшем виде в пыли вирус живет дольше.

Под ультрафиолетовыми лучами погибает мгновенно.

На бумаге вирус гриппа живет до 12 часов, на металле или пластмассе - до 2 суток, на стекле - до 10 дней, на ткани - до 11 дней, на коже - до 15 часов.

Если место работы или учебы не слишком далеко, лучше одеться по погоде и добраться туда пешком, вместо того чтобы собирать инфекцию в общественном транспорте.

Заболевшего коллегу лучше всего убедить отправиться на больничный.

Нужно отучиться от привычки трогать руками лицо, тереть нос, глаза. После транспорта, магазина, перед едой обязательно мыть руки или, если это невозможно, обрабатывать их антисептическим гелем.

Вернувшись домой, можно промыть нос физиологическим раствором или специальными аэрозолями. Это не только механически удалит часть инфекционных агентов со слизистой оболочки, но и увлажнит ее.

Помещение необходимо проветривать, чтобы снизить концентрацию вируса в нем.

Для того чтобы слизистая оболочка полноценно выполняла свои защитные функции, необходимо постоянно увлажнять воздух в помещении, не допуская образования в носу сухих корочек.

Общее состояние организма может улучшить полноценное питание, соблюдение режима дня, прием поливитаминных комплексов.

ПОЧЕМУ КОРОНАВИРУС ПИШЕТСЯ С СОЕДИНИТЕЛЬНЫМ «А»?

- Кстати, почему название заболевания пишется таким странным образом? - интересуется обнинская учительница русского языка. - В правилах орфографии нет соединительного «а» для слов, состоящих из двух основ, только «о» и «е». Почему было сделано исключение для коронАвируса? Это просто безобразие. В русском языке и так полно исключений, зачем еще одно?

- Вирус так назван не из-за того, что у него корона! - категорически заявила преподаватель биологии ИАТЭ.

- Удивительно, вероятно, обнинским биологам известно больше, чем медикам, выступающим по телевизору! - возражают филологи. - Там ученые дружно заявляют, что именно из-за короны. И тогда писать слово нужно с тремя «о». Или медики будут свои правила орфографии вводить?

КТО НАПОМНИТ ВЕРОНИКЕ СКВОРЦОВОЙ ПРО ОБЕЩАНИЯ ФМБА?

По словам министра здравоохранения региона Константина БАРАНОВА, в 2020 году изменится тактика и стратегия диспансеризации. Для граждан от 18 до 39 лет она будет проходить раз в три года, а начиная с 40 лет - ежегодно.

В зависимости от возраста изменится перечень процедур и исследований. Сократятся также сроки прохождения профилактических медицинских осмотров.

Но когда речь идет о медицине и диспансеризации, то жители Обнинска как будто и не калужане вовсе, и все обещания региональных властей к ним вроде бы и не относятся. И все потому, что за здоровье наукоградцев отвечает ФМБА.

Во время медицинского десанта многие жители наукограда получили наконец необходимую медицинскую помощь. Некоторым обнинским пациентам были выданы направления в московские больницы.

Жительнице Обнинска Наталье тоже сообщили о необходимости госпитализации. Предполагалось, что 26 ноября женщина сможет лечь в больницу ФМБА в Химках. Но про обнинчанку то ли забыли, то ли передумали ее лечить. Пациентка регулярно звонит по тем телефонам, которые ей предоставили, ей сначала говорили, что в списках ее нет, потом вдруг ее нашли и даже обещали позвонить, когда стационар будет готов принять больную.

Но обещания так и остались словами: никто не звонит. А тут еще и правительство сменилось, Владимир УЙБА покинул пост руководителя ФМБА. Не случится ли так, что про жителей Обнинска вообще забудут? Знает ли Вероника СКВОРЦОВА о ситуации в наукограде?

ВИНОВАТЫ ЛИ МЫ?

Впрочем, виноваты в том, что не смогли попасть к врачу, судя по всему, в результате будут сами граждане.

- Безответственное отношение к своему здоровью, к сожалению, обычное явление для большинства наших граждан, - заявил губернатор Анатолий АРТАМОНОВ. - Повышение их мотивации следить за своим здоровьем - одна из важнейших задач диспансеризации.

Удивительно, но когда жители наукограда жалуются в ОМС, там сразу спрашивают: «Вы из Обнинска?». То ли другие жители области абсолютно довольны здравоохранением, то ли о своем здоровье заботятся только обнинцы. Но хотелось бы, чтобы кроме ответственных граждан, в городе были еще условия для того, чтобы выполнить наказы губернатора.

- Мы 2020 год не случайно вновь объявили у себя в области годом здравоохранения. Вопрос доступности медицинской помощи и ее качества находится на острие общественных настроений. Эта работа не должна носить формальный характер, - говорит глава региона.

По его словам, каждый случай недобросовестного отношения к организации медицинских услуг и их некачественного предоставления должен получать соответствующую реакцию.

Рената БЕЛИЧ

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