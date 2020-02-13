13.02.2020

«Избиение без вреда здоровью»



В Обнинске решают, могли ли четыре школьника нарочно поколотить девочку-инвалида.

Неприятный инцидент произошел на территории школы № 7 - там группа школьников избила девочку-инвалида. На первый взгляд - случай, безусловно, вопиющий, и в социальных сетях горожане уже заклеймили позором как само учебное заведение, так и его руководство.

Но можно ли назвать «избиением» подножки и валяние в снегу? Можно ли «избить», не причинив вреда здоровью? Давайте попробуем разобраться и просто объективно взглянуть на ситуацию. И помогут нам в этом записи с камер видеонаблюдения, которые оказались в распоряжении нашей редакции.

 

ВМЕСТО ПОМОЩИ - ВЫСТАВИЛИ ЗА ПОРОГ?

Комментаторы поддерживают и сочувствуют матери «особенного ребенка», которая и рассказала об избиении ее 15-летней дочери, страдающей аутизмом. Как сообщают в соцсетях, после жестокой стычки с четырьмя пацанами на розовой куртке у девочки остался грязный след от ботинка на спине, а игрушечному зайцу ребята якобы оторвали ухо.

Сама девочка (назовем ее Дашей) учится в школе № 13, но конфликт произошел на территории другого учебного заведения - школы № 7, которая славится своим инклюзивным образованием.

К «особенным детям» тут принято относиться дружелюбно и с пониманием. Как однажды заявила директор школы Татьяна БУРМИСТРОВА, детям с отставанием в развитии просто необходимо учиться именно среди обычных ребят - таким образом они будут за ними тянуться, расти и лучше вопринимать информацию. Это намного эффективнее, чем когда дети с ОВЗ «варятся в общем котле» в специализированном заведении для инвалидов.

По части создания условий, профессионализма педагогов и отношения к необычным ребятам данную школу до этого случая ставили только в пример.

Сама же история описывается следующим образом. Мама с дочкой отправились по делам в опеку - она как раз соседствует со школой № 7. Девочка, пока мама была занята делами, отпросилась поиграть на территории учебного заведения. Даша решила присоединиться к здешним мальчишкам - от 8 до 12 лет - которые кидались снежками. Поначалу они вместе дружно играли, но потом пацаны ее окружили, повалили на снег и начали жестоко бить ногами, порвали и испачкали ее куртку. Спасла девочку другая школьница, которая отогнала ребят.

Хуже издевательства над инвалидом только то, как обошлись с мамой в самой школе, куда она сразу после ЧП обратилась за помощью. Женщину с ребенком якобы по просьбе директора пытались выставить за дверь, никто даже не помог вызвать ей скорую и полицию - матери прошлось делать это самой. Но даже после этого медиков не впустили на территорию школы, и осматривать девочку им пришлось в карете скорой, а не в теплом помещении.

Звучит действительно дико - четверо мальчиков избили девочку-инвалида, а школа вместо поддержки «выставила» несчастную мать и аутиста за порог и воспрепятствовала оказанию медицинской помощи!

 

ХУЛИГАНЫ ИЗ САМОЙ БЛАГОЖЕЛАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ

- Тревожность мамы понятна и объективна, - признается начальник управления общего образования администрации города Татьяна ВОЛНИСТОВА. - Она обратилась с тем, что ей показалось, что руководитель учреждения с ней как-то жестко разговаривала, выгоняла ее и даже не впустила скорую на территорию образовательного учреждения. Здесь надо разобраться объективно. Ни я, ни мои коллеги в управлении не могут обвинить Татьяну Анатольевну (Бурмистрову - прим. ред.) в сухости по отношению к особым деткам. Это заведение официально на городском конкурсе было признано как самое благожелательное по отношению к лицам с ограниченными возможностями. Именно в  нем больше всего классов коррекционно-развивающего обучения, есть класс для детей с ОВЗ, в том числе инвалидов по зрению. Негативных обращений со стороны родителей к нам не поступало, наоборот, мы слышим только положительные отзывы. 

При этом, как отметила Волнистова, Татьяна Анатольевна действительно производит впечатление жесткого человека, но она всегда справедлива и разбирается во всех вопросах.

- В присутствии коллег мы провели с ней беседу - то, что она кого-то оскорбляла или обижала, не подтверждает ни она, ни присутствующие во время инцидента люди, - сказала Татьяна Валерьевна. - Сейчас мы проводим расследование, и если подтвердится хамство или жесткость, то ответственные сотрудники школы, конечно, будут наказаны. Но я сторонник того, что нельзя, не разобравшись, кого-то огульно обвинять.

Сама же Бурмистрова в свою защиту заявила, что никому в помощи отказано не было - вбежавшая в ее приемную мама не просила позвонить в полицию или скорую, а лишь кричала, что ее ребенка избили.

- Но когда скорая приехала, наш сотрудник специально вышел во двор и открыл ей ворота, чтобы машина могла проехать на территорию, - объясняет директор школы. - Медики зашли в холл и спросили, где девочка. Охранник ее не увидел, поднялся поискать на второй этаж. Оказывается, дочка вместе с мамой ушла гулять на улицу. Более того, мама не заметила и приезда полиции. В это время она стояла около крыльца, погруженная в телефон, и не обратила внимания, как мимо нее прошла сотрудница ОВД. Та вошла в школу и тоже стала искать мать девочки, мы ее к ней отвели.

 

 

ПАЦАНСКИЕ ИГРЫ - НЕ ДЛЯ ДЕВОЧЕК

При этом Бурмистрова признает - «хулиганы» являются учащимися ее заведения и она ни в коем случае их не оправдывает.

- Они наказаны, поставлены на учет в ПДН, родители были вызваны в полицию и в школу, также мы посетили семьи этих детей. С моей стороны приняты все административные меры. Я не снимаю с себя ответственности, но слов о том, что школа грубо отнеслась к девочке, не принимаю, - говорит директор.

Согласно данным полиции, в заявлении матери говорится, что мальчики стали толкать Дашу и применять к ней физическую силу «за отказ девочки поиграть с ними в снежки». Получается, что они звали Дашу играть с ними, но она им отказала, и те в отместку решили устроить ей «темную».

Неужели в самой доброжелательной для инвалидов школе учится «банда малолетних преступников», способная избить ребенка за отказ покидаться снегом? Хотя, казалось бы, именно эти ребята вроде как с детства должны быть приучены к хорошему отношению к особенным людям. Как же так получилось, что они накинулись на аутиста?

Смотрим камеры видеонаблюдения. По территории школы гуляют мальчишки - четверо из них задорно мутузят друг друга портфелями, валяют в снегу, пихаются, кидаются снежками -  типичные школьные друганы. Да и кто в юные годы так не бесился?

Тут в кадре появляется Даша. Подойдя к ребятам, она сначала стоит и наблюдает, а затем идет на качели. Парни бегают, перекидываются снежками, позже к этой игре присоединяется и девочка. Через минуту пацаны решили отойти подальше и продолжили бой вдали от «дамы». Оставшись в одиночестве, Даша лепит снежок и, хорошенько разбежавшись и ворвавшись в толпу ребят, бросает его в одного из друзей.  Компании пацанов общество навязчивой и активной леди, видимо, не понравилось, поэтому они начинают задираться и кидать в нее ответные снежки. Даша не отступает и продолжает лепить комочки и закидывать ими в ребят. Мальчики в той же манере, с которой «дубасили» друг друга пару минут назад, начинают пихать Дашу и делать ей подножки, сваливая с ног. 

Скорее всего, из-за активности девочки школьники даже не поняли, что перед ними инвалид, поэтому и продолжили в привычной довольно жесткой манере «трепать» незваную гостью. Через пару минут компания, заскучав, просто разбредается кто куда, Даша, посидев на снегу, встает, отряхивается и бодро бежит в сторону школы.

Следующее видео снято камерой из холла. Мама вместе с девочкой заходит в зону раздевалок, Даша без грязных следов от ботинок на куртке спокойно разгуливает по помещению. Кстати, никакого потрепанного зайчика с рваным ухом у нее тоже нет. Мама в ожидании приезда спецслужб смотрит в телефон. Никто из школы их не выгоняет, и они выходят сами.

 

«ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ НЕ ПРИЧИНИЛИ»

Другая камера показывает, как к крыльцу подъезжает скорая, медики заходят в здание, ищут заявителя и, не найдя его, выходят на улицу. Там они встречают Дашу и ее маму и предлагают зайти на обследование в спецтранспорт - что полностью подтверждает слова директора школы.

Минут через 10 пострадавший ребенок и мама выходят из машины и остаются на улице, видимо, чтобы дождаться приезда полицейских. Даша тем временем носится по территории школы с несвойственной для избитого человека прытью.

- В ходе конфликта вреда здоровью ребенку причинено не было, - вынесут чуть позже вердикт сотрудники полиции.

Казалось бы, вопрос закрыт. Хулиганы заплатили за свою дерзость - мальчиков поставили на учет в ПДН, что весьма серьезно. Их родителей тоже пристыдили и провели с ними профилактическую беседу. Девочка физически в ходе слишком жесткой «игры» не пострадала. Школа (в которой Даша даже не училась) со своей стороны никаких норм не нарушила и не воспрепятствовала получению экстренной помощи. Управление образования подняло на уши все учебное заведение, чтобы провести собственную проверку, и готово наказать любого, кто посмел обидеть ребенка с ОВЗ. 

Однако маме Даши этого почему-то мало. Как сообщалось в соцсетях, она уже обратилась к уполномоченному по правам ребенка Калужской области Ольге КОРОБОВОЙ, а также наняла юриста, чтобы судиться со школой...

Диана КОРШИКОВА

Другие статьи из рубрики «Происшествия»

На Маркса, 118 случился потоп!

Дорога смерти или человеческое безрассудство?

Урок, который мы заслужили

Поехал за драйвом, а попал на тот свет

Причиной страшной аварии, в которой погиб один и ранены трое детей, могла стать «игра в шашки»

Первый блин
 
г. Обнинск, © ООО «Мак Медиа» 2007 - 2020

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции. Любое использование материалов сайта в сети Интернет допускается исключительно на сайтах, зарегистрированных как средство массовой информации и только при условии указания названия издания, автора статьи и размещения индексируемой гипертекстовой ссылки на сайт www.pressaobninsk.ru. Использование материалов данного ресурса сайтами, не являющимися СМИ, а также вне сети Интернет возможно только с письменного разрешения правообладателя.

Контакты | Реклама на сайте | Подписка | Пишите нам



Официальный сайт изданий
Калужской области
Контакты | Реклама на сайте | Подписка | Обратная связь | Архив новостей Обнинска | RSS
Новости Обнинска. Газета Неделя Обнинска
Поставить закладку | Сделать стартовой
Последнее обновление - 23:14 21.06.2012
17
февраля
2020
Издательский дом "Мак Медиа" предлагает выгодные условия размещения комплексной рекламы!
Доска объявлений предоставляет Вам возможность разместить бесплатное объявление