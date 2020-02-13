«Избиение без вреда здоровью»

В Обнинске решают, могли ли четыре школьника нарочно поколотить девочку-инвалида.

Неприятный инцидент произошел на территории школы № 7 - там группа школьников избила девочку-инвалида. На первый взгляд - случай, безусловно, вопиющий, и в социальных сетях горожане уже заклеймили позором как само учебное заведение, так и его руководство.

Но можно ли назвать «избиением» подножки и валяние в снегу? Можно ли «избить», не причинив вреда здоровью? Давайте попробуем разобраться и просто объективно взглянуть на ситуацию. И помогут нам в этом записи с камер видеонаблюдения, которые оказались в распоряжении нашей редакции.

ВМЕСТО ПОМОЩИ - ВЫСТАВИЛИ ЗА ПОРОГ?

Комментаторы поддерживают и сочувствуют матери «особенного ребенка», которая и рассказала об избиении ее 15-летней дочери, страдающей аутизмом. Как сообщают в соцсетях, после жестокой стычки с четырьмя пацанами на розовой куртке у девочки остался грязный след от ботинка на спине, а игрушечному зайцу ребята якобы оторвали ухо.

Сама девочка (назовем ее Дашей) учится в школе № 13, но конфликт произошел на территории другого учебного заведения - школы № 7, которая славится своим инклюзивным образованием.

К «особенным детям» тут принято относиться дружелюбно и с пониманием. Как однажды заявила директор школы Татьяна БУРМИСТРОВА, детям с отставанием в развитии просто необходимо учиться именно среди обычных ребят - таким образом они будут за ними тянуться, расти и лучше вопринимать информацию. Это намного эффективнее, чем когда дети с ОВЗ «варятся в общем котле» в специализированном заведении для инвалидов.

По части создания условий, профессионализма педагогов и отношения к необычным ребятам данную школу до этого случая ставили только в пример.

Сама же история описывается следующим образом. Мама с дочкой отправились по делам в опеку - она как раз соседствует со школой № 7. Девочка, пока мама была занята делами, отпросилась поиграть на территории учебного заведения. Даша решила присоединиться к здешним мальчишкам - от 8 до 12 лет - которые кидались снежками. Поначалу они вместе дружно играли, но потом пацаны ее окружили, повалили на снег и начали жестоко бить ногами, порвали и испачкали ее куртку. Спасла девочку другая школьница, которая отогнала ребят.

Хуже издевательства над инвалидом только то, как обошлись с мамой в самой школе, куда она сразу после ЧП обратилась за помощью. Женщину с ребенком якобы по просьбе директора пытались выставить за дверь, никто даже не помог вызвать ей скорую и полицию - матери прошлось делать это самой. Но даже после этого медиков не впустили на территорию школы, и осматривать девочку им пришлось в карете скорой, а не в теплом помещении.

Звучит действительно дико - четверо мальчиков избили девочку-инвалида, а школа вместо поддержки «выставила» несчастную мать и аутиста за порог и воспрепятствовала оказанию медицинской помощи!

ХУЛИГАНЫ ИЗ САМОЙ БЛАГОЖЕЛАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ

- Тревожность мамы понятна и объективна, - признается начальник управления общего образования администрации города Татьяна ВОЛНИСТОВА. - Она обратилась с тем, что ей показалось, что руководитель учреждения с ней как-то жестко разговаривала, выгоняла ее и даже не впустила скорую на территорию образовательного учреждения. Здесь надо разобраться объективно. Ни я, ни мои коллеги в управлении не могут обвинить Татьяну Анатольевну (Бурмистрову - прим. ред.) в сухости по отношению к особым деткам. Это заведение официально на городском конкурсе было признано как самое благожелательное по отношению к лицам с ограниченными возможностями. Именно в нем больше всего классов коррекционно-развивающего обучения, есть класс для детей с ОВЗ, в том числе инвалидов по зрению. Негативных обращений со стороны родителей к нам не поступало, наоборот, мы слышим только положительные отзывы.

При этом, как отметила Волнистова, Татьяна Анатольевна действительно производит впечатление жесткого человека, но она всегда справедлива и разбирается во всех вопросах.

- В присутствии коллег мы провели с ней беседу - то, что она кого-то оскорбляла или обижала, не подтверждает ни она, ни присутствующие во время инцидента люди, - сказала Татьяна Валерьевна. - Сейчас мы проводим расследование, и если подтвердится хамство или жесткость, то ответственные сотрудники школы, конечно, будут наказаны. Но я сторонник того, что нельзя, не разобравшись, кого-то огульно обвинять.

Сама же Бурмистрова в свою защиту заявила, что никому в помощи отказано не было - вбежавшая в ее приемную мама не просила позвонить в полицию или скорую, а лишь кричала, что ее ребенка избили.

- Но когда скорая приехала, наш сотрудник специально вышел во двор и открыл ей ворота, чтобы машина могла проехать на территорию, - объясняет директор школы. - Медики зашли в холл и спросили, где девочка. Охранник ее не увидел, поднялся поискать на второй этаж. Оказывается, дочка вместе с мамой ушла гулять на улицу. Более того, мама не заметила и приезда полиции. В это время она стояла около крыльца, погруженная в телефон, и не обратила внимания, как мимо нее прошла сотрудница ОВД. Та вошла в школу и тоже стала искать мать девочки, мы ее к ней отвели.

ПАЦАНСКИЕ ИГРЫ - НЕ ДЛЯ ДЕВОЧЕК

При этом Бурмистрова признает - «хулиганы» являются учащимися ее заведения и она ни в коем случае их не оправдывает.

- Они наказаны, поставлены на учет в ПДН, родители были вызваны в полицию и в школу, также мы посетили семьи этих детей. С моей стороны приняты все административные меры. Я не снимаю с себя ответственности, но слов о том, что школа грубо отнеслась к девочке, не принимаю, - говорит директор.

Согласно данным полиции, в заявлении матери говорится, что мальчики стали толкать Дашу и применять к ней физическую силу «за отказ девочки поиграть с ними в снежки». Получается, что они звали Дашу играть с ними, но она им отказала, и те в отместку решили устроить ей «темную».

Неужели в самой доброжелательной для инвалидов школе учится «банда малолетних преступников», способная избить ребенка за отказ покидаться снегом? Хотя, казалось бы, именно эти ребята вроде как с детства должны быть приучены к хорошему отношению к особенным людям. Как же так получилось, что они накинулись на аутиста?

Смотрим камеры видеонаблюдения. По территории школы гуляют мальчишки - четверо из них задорно мутузят друг друга портфелями, валяют в снегу, пихаются, кидаются снежками - типичные школьные друганы. Да и кто в юные годы так не бесился?

Тут в кадре появляется Даша. Подойдя к ребятам, она сначала стоит и наблюдает, а затем идет на качели. Парни бегают, перекидываются снежками, позже к этой игре присоединяется и девочка. Через минуту пацаны решили отойти подальше и продолжили бой вдали от «дамы». Оставшись в одиночестве, Даша лепит снежок и, хорошенько разбежавшись и ворвавшись в толпу ребят, бросает его в одного из друзей. Компании пацанов общество навязчивой и активной леди, видимо, не понравилось, поэтому они начинают задираться и кидать в нее ответные снежки. Даша не отступает и продолжает лепить комочки и закидывать ими в ребят. Мальчики в той же манере, с которой «дубасили» друг друга пару минут назад, начинают пихать Дашу и делать ей подножки, сваливая с ног.

Скорее всего, из-за активности девочки школьники даже не поняли, что перед ними инвалид, поэтому и продолжили в привычной довольно жесткой манере «трепать» незваную гостью. Через пару минут компания, заскучав, просто разбредается кто куда, Даша, посидев на снегу, встает, отряхивается и бодро бежит в сторону школы.

Следующее видео снято камерой из холла. Мама вместе с девочкой заходит в зону раздевалок, Даша без грязных следов от ботинок на куртке спокойно разгуливает по помещению. Кстати, никакого потрепанного зайчика с рваным ухом у нее тоже нет. Мама в ожидании приезда спецслужб смотрит в телефон. Никто из школы их не выгоняет, и они выходят сами.

«ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ НЕ ПРИЧИНИЛИ»

Другая камера показывает, как к крыльцу подъезжает скорая, медики заходят в здание, ищут заявителя и, не найдя его, выходят на улицу. Там они встречают Дашу и ее маму и предлагают зайти на обследование в спецтранспорт - что полностью подтверждает слова директора школы.

Минут через 10 пострадавший ребенок и мама выходят из машины и остаются на улице, видимо, чтобы дождаться приезда полицейских. Даша тем временем носится по территории школы с несвойственной для избитого человека прытью.

- В ходе конфликта вреда здоровью ребенку причинено не было, - вынесут чуть позже вердикт сотрудники полиции.

Казалось бы, вопрос закрыт. Хулиганы заплатили за свою дерзость - мальчиков поставили на учет в ПДН, что весьма серьезно. Их родителей тоже пристыдили и провели с ними профилактическую беседу. Девочка физически в ходе слишком жесткой «игры» не пострадала. Школа (в которой Даша даже не училась) со своей стороны никаких норм не нарушила и не воспрепятствовала получению экстренной помощи. Управление образования подняло на уши все учебное заведение, чтобы провести собственную проверку, и готово наказать любого, кто посмел обидеть ребенка с ОВЗ.

Однако маме Даши этого почему-то мало. Как сообщалось в соцсетях, она уже обратилась к уполномоченному по правам ребенка Калужской области Ольге КОРОБОВОЙ, а также наняла юриста, чтобы судиться со школой...

Диана КОРШИКОВА

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