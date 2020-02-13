Фестиваль науки и техники собрал школьников на квесты и интеллектуальные игры

В Обнинске прошел фестиваль науки и техники. Торжественное открытие состоялось в минувшую пятницу в Доме ученых, а сам фестиваль был приурочен ко Дню науки и продолжался в течение всех выходных на разных площадках города. В рамках мероприятия прошли круглые столы, интеллектуальные игры для студентов и старшеклассников и многое другое.

«НЕ СТЕСНЯЙТЕСЬ ДЕЛАТЬ ОШИБКИ»

В зале Дома ученых собрались школьники из Обнинска и соседних городов, а также педагоги общего и дополнительного образования. Поприветствовать их приехали первые лица региона и города, в том числе депутат Госдумы Геннадий СКЛЯР. По его словам, буквально на днях президент провел государственный совет, где обсуждались вопросы развития образования и науки.

- Он сказал, что все должно происходить здесь - в Обнинске, потому что лучшей площадки, чтобы с детства развивать знания и таланты, в стране нет. Здесь уже есть условия, чтобы вы, ребята, из Обнинска никогда никуда не уезжали, - заявил Скляр, - вы здесь будете создавать замечательные вещи, которые будут удивлять мир, вы будете обогащать мир своим талантом, не уезжая из Обнинска, только если отдохнуть куда-то. А мы будем создавать условия, чтобы вам даже и не хотелось уезжать на отдых. Бассейны есть, горки есть, лыжи есть - все здесь есть...

В заключение Геннадий Иванович поздравил ребят с праздником и предоставил слово мэру города Владиславу ШАПШЕ.

- Посмотрите вокруг, - заявил градоначальник, - мир так стремительно меняется, все, что бы мы сегодня вам не показали, - все окажется устаревшим. Конечно, никто уже не построит вокруг вас стену, не сделает вещи, которые ограничат вас в свободе выбора. Вы гораздо свободнее, чем те поколения, которые были до вас. Вы свободно мыслите, живете, общаетесь. Это должно вселять в вас уверенность в ваших силах. Берите будущее в свои руки, не стесняйтесь делать ошибки, не стесняйтесь идти вперед и выглядеть смешными! Такие люди двигают прогресс к вершине!

Остальные выступающие также поздравили собравшихся с наступающим Днем науки и пожелали успехов в работе на площадках фестиваля, после чего для школьников состоялся показ актуального научного фильма «Изобретая будущее» режиссера Лауры НИКС. А студентам продемонстрировали фильм «Альфаго».

ВСЕ КАЛУЖСКИЕ ВУЗЫ ПРИЗНАНЫ ЭФФЕКТИВНЫМИ!

И пока молодежь смотрела кино, в соседнем зале проходил совет ректоров вузов Калужской области, на котором обсудили пути повышения качества высшего образования.

В нем приняли участие заместитель губернатора Константин ГОРОБЦОВ, министр образования и науки области Александр АНИКЕЕВ и другие, а провел заседание председатель совета, ректор Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» Михаил СТРИХАНОВ.

Собравшиеся обсудили результаты мониторинга эффективности деятельности вузов региона в прошедшем году и наметили пути дальнейшего развития высшей школы.

По мнению Горобцова, необходимо точно реализовывать поручения президента, которые он дал на минувшем расширенном заседании президиума Госсовета, ведь сейчас особенно важно принять действенные меры для повышения качества высшего образования на местах - учитывая, что в будущем драйверами развития должны стать именно региональные вузы.

В данный момент в области работают 11 университетов - один государственный вуз и семь филиалов, два негосударственных института и один филиал. В этом учебном году в них обучается свыше 19,5 тысяч человек. Из них 10658 студентов - очно, 952 человека - очно-заочно и 7994 студента - по заочной форме обучения.

Как отметили на совещании, Минобрнауки каждый год мониторит высшие учебные заведения России и дает оценку образовательной, научно-исследовательской и финансово-экономической деятельности вузов. Что приятно - все 11 вузов Калужской области признаны эффективными.

В ИАТЭ ПРОШЛА ЭКСКУРСИЯ...

Ну а пока «взрослые» совещались, 150 школьников вместе с педагогами поучаствовали в техтурах на городские предприятия - «Технология», «Тайфун», ФГБНУ ВНИИРАЭ, НИФХИ имени Карпова и первую АЭС. Также отдельная часть мероприятий проходила на площадке в «Точке кипения», расположенной на территории ИАТЭ. В самом университете прошла познавательная экскурсия для учащихся школ № 9, № 12 и лицея «Держава». Для знакомства с образовательной и научной базой института гостям продемонстрировали модуль чистых помещений, симуляционный центр, Ресурсный центр отделения ядерной физики и технологий и Центр молодежного инновационного творчества «Модель спектр».

Организацией экскурсий занималось Агентство городского развития.

В Технической академии Росатома собралось порядка 400 человек - сотрудники предприятий наукограда. В рамках встречи здесь наградили лауреатов конкурса Тимофеева-Ресовского, а также вручили грамоты губернатора Калужской области, Министерства образования и науки региона и администрации Обнинска.

Также мастер-классы для детей, родителей и педагогов организовал центр «РИО».

Праздничные мероприятия продолжились и в субботу. Во второй день фестиваля науки и техники в центре внимания была «Точка кипения», где для 140 школьников были организованы мастер-классы, квесты и интеллектуальные игры. Еще порядка 30 детей в этот день посетили Среднерусский гуманитарно-технологический институт, где также прошли тематические мастер-классы.

...А В ТАРе - «КУРИЛКА ГУТЕНБЕРГА»

В Технической академии Росатома (ТАР) во второй половине дня состоялась «Курилка Гутенберга», в которой приняли участие около 400 человек.

- Все мероприятия прошли по-настоящему на высоком уровне, и я считаю, что этот удачный опыт проведения Фестиваля науки и техники мы сделаем ежегодным, - заявил вице-мэр по экономике Геннадий АНАНЬЕВ.

Глава администрации Владислав Шапша отметил, что «Курилка Гутенберга» - это известнейшее в стране мероприятие. Только восемь городов выбрано для ее проведения, в том числе и Обнинск.

- Это говорит о том, что у нас большой запас интеллекта, желания и возможностей для того, чтобы привлечь молодых людей в эту сферу деятельности. И, наверное, нигде так много людей не собирается, как в Обнинске - по 400-500 человек, которые по 3-4 часа сидят, и это никому не скучно, а всем интересно. Хороший опыт, надо его развивать, - подчеркнул градоначальник

Римма СУББОТИНА

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