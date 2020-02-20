Обнинцы сами создали искусственную очередь из-за прикрепления к КБ № 8?

В редакцию «Недели» продолжают поступать звонки с жалобами на очереди в К Б № 8, вызванные необходимостью прикрепления к больнице. Десятки человек, в том числе и дети, вынуждены томиться в душных коридорах, чтобы им поставили печать, дающую возможность получить медицинские услуги.

Особенно ситуация возмущает родителей - почему они должны таскаться с малолетними детьми, собирать кучу справок, чтобы просто доказать учреждению, что они заслуживают быть его «клиентами»?

Попробуем разобраться, что к чему, действительно ли обнинцам нужно сломя голову бежать в больницу, чтобы к ней прикрепиться?

АВТОМАТИЧЕСКОГО ПРИКРЕПЛЕНИЯ УЖЕ НЕ СУЩЕСТВУЕТ

- У нас на работе все возмущены - чтобы зарегистрироваться, нужно собрать девять документов, требуют копии паспортов, СНИЛС, прописки и так далее, -возмущается жительница города Светлана Николаевна. - Очереди с детьми просто огромные. Зачем им вообще СНИЛС ребенка? Что нас взбесило больше всего, так это то, что работа поликлиники совершенно не налажена. Педиатров практически нет! У ребенка температура - вызываешь участкового педиатра, а они сейчас на такую «мелочь» уже даже не выезжают. У нас по осени так с внучкой было. Я подумала, что это единичный случай, что это просто нам не повезло. Но на работе, когда с коллегами обсуждали эту тему, оказалось, что это повсеместно. А если у ребенка, например, ветрянка? Он что, тоже должен в общей очереди на прикрепление сидеть и всех заражать?

- У людей уже не хватает ни терпения, ни сил. Дочка плюнула и поехала в платную поликлинику, - рассказывает о неудачном походе в больницу еще одна бабушка. - Создается впечатление, что вместо того, чтобы наладить работу КБ № 8, там все только усугубляют и разводят бюрократию. Лучше бы реальными делами занимались, а не перекладыванием бумажек. Зачем нужна поликлиника, которая не выполняет свои обязанности?

Обнинцы стараются мыслить логически: если ребенок здесь родился, на него завели медицинскую карту и сделали полис - разве это автоматически не прикрепляет его к больнице?

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ТЕНДЕНЦИЯ

Врио главврача КБ № 8 Михаил СЕРГЕЕВ объясняет - медкарта - это сугубо медицинский документ, в нем хранится история заболеваний, диагнозы. А пакет документов, которые требуются для прикрепления, подается в фонд, в котором указан реестр пациентов, закрепленных за медучреждением.

- Сейчас финансирование подушевое, поэтому прикрепление - это принципиально важно, - объясняет руководитель больницы. - Допустим, официально в Обнинске зарегистрировано 100 тысяч жителей, а по факту проживает 200 тысяч. Больница при этом обслуживает их всех, но получает за это как за 100 тысяч жителей. Также, например, человек может быть прописан в Обнинске, но проживать где угодно и обслуживаться там. Поэтому прикрепляться нужно. Это не наш каприз и не наша прихоть - это требование законодательства и общероссийская тенденция. Она существует уже давно, просто у нас начали заниматься этим вопросом только в прошлом году.

Также, по словам Михаила Сергеева, жителям Обнинска (то есть тем, кто имеет здешнюю прописку) перечисленные девять документов предоставлять не нужно - с них достаточно паспорта, полиса и самого заявления. С ними горожанин может обратиться в специальное окошко в поликлинике № 1. А вот тем, кто зарегистрирован в другом городе, действительно придется побегать, чтобы собрать весь пакет документов. В случае же экстренной помощи она, разумеется, будет оказана без промедления и предоставления справок.

ПРИКРЕПЛЯЙТЕСЬ НА ХОДУ

При этом врио главврача подчеркивает - специально бежать и вставать в очередь на прикрепление прямо сейчас не нужно. Это можно сделать тогда, когда вы придете в больницу за медицинским обслуживанием. По сути, очереди вызваны искусственным ажиотажем вокруг этой темы, хотя никакой острой необходимости и спешки в этой процедуре нет. Прикрепитесь, когда придете на прием, - убьете разом двух зайцев.

Однако для удобства жителей создан специальный отдел, который занимается именно вопросами прикрепления. Штат пока небольшой, но скоро он пополнится новыми операторами, которые ускорят этот процесс.

Что же касается педиатров, то их в городе, действительно, маловато. Сколько именно сейчас работает детских специалистов, Сергеев не уточнил, но заверил, что больше десяти. Одному педиатру приходится обслуживать несколько участков. Поэтому если у ребенка температура, то родителям придется либо ждать, либо обращаться в поликлинику непосредственно самим, либо вызывать скорую.

- В прошлом году к нам пришли три новых участковых педиатра, в этом году один пришел в стационар, также ожидаем еще несколько «целевиков», - обнадеживает Сергеев.

Кроме того, руководство больницы продолжает работать над тем, чтобы ФМБА направило из Москвы в Обнинск ряд узких специалистов, в которых особенно остро нуждается город.

Диана КОРШИКОВА

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