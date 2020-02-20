Круговорот добра в наукограде

Обнинцы объединились, чтобы спасти старого слепого пса.

История спасения слепого старого пса, о которой мы сегодня расскажем, - это не история о бездомном животном, это про людей. Про силу взаимовыручки, про доброту, которой сейчас так не хватает. Про жителей нашего города, которые, объединившись, сотворили пусть маленькое, но чудо.

Есть такое выражение: «по твоему обращению с собакой я пойму, что ты за человек». Так вот, можно смело сказать, что в Обнинске проживают самые отзывчивые и добродушные люди.

БЕСЦЕЛЬНО БРЕЛ ПОСРЕДИ ДОРОГИ

Очень грустное и душераздирающее зрелище пришлось наблюдать субботним вечером случайным прохожим и автомобилистам.

- Мы с мужем ехали в «Пятерочку» в новом районе Гагарина, но неожиданно заметили, что буквально посреди дороги медленно бредет пес. Идет навстречу фарам и колесам, не замечая мчащиеся мимо машины, в полном отчаянии и растерянности, - рассказывает девушка Яна. - Мы сразу остановились, включили аварийку, я побежала и подозвала его к обочине, чтобы не сбили. Но пес оказался глухой и, как потом выяснилось, почти слепой! Вслед за нами остановилась еще одна машина, из нее вышел взрослый мужчина, которому тоже стало жаль собаку. Мы сопроводили пса к бордюру, стало ясно - он очень старый, еле ходит, у него болели уши, он был весь в грязи и колтунах. А его взгляд был настолько печальный, будто в его глазах собралась вся вселенская грусть. Смотреть на него было больно...

Мужчина (назовем его Александр) достал из машины банку с собачьим кормом. Оказалось, что у него дома живут четыре пса-найденыша и столько же котов, не говоря о том, что на его счету с десяток спасенных и пристроенных в добрые руки хвостатых душ. Собственно, поэтому в его автомобиле всегда есть еда для бездомных животных.

Но что делать с этим псом - никто не представлял. Взять к себе не мог ни один из присутствующих ввиду объективных причин, но и бросить животное тоже было невозможно.

- Судя по шерсти на шее, у него был ошейник, но его сняли, а саму дворнягу, возможно, просто выкинули - кому охота ухаживать за старым слепым псом? - рассуждали незнакомцы.

Пока семейная пара и Александр думали, как быть с животным, и придерживали его от бесцельного скитания, к ним подбежала еще одна девушка - Ксения. Она наблюдала за ситуацией из окна и буквально плакала от безысходности и жалости.

- Я час назад возвращалась на машине из «Титаника» и тоже его увидела - он также брел на кругу у Гагарина. Его несколько раз чуть не сбили. Хотела отвести его в подъезд, чтоб хоть погрелся, но он просто шел в никуда, в разные направления, -рассказывает девушка. - Позвонила в «Новый ковчег», но там сказали, что мест нет. Я не знаю, как ему помочь...

«ВЕСЬ ГОРОД ВЗЯЛ И ОБЪЕДИНИЛСЯ!»

Единственный действенный вариант предложил Александр - позвонить руководителю ветклиники «Добровет». Мужчина не раз обращался к нему за помощью в лечении бездомных найденышей, и врач всегда помогал в трудной и исключительной ситуации - сейчас была как раз такая же.

К счастью, даже в поздний час ветклиника согласилась принять пса на сутки. За это время людям нужно найти ему новую семью или хотя бы передержку.

Яна обменялась контактами с Ксенией и Александром, чтобы вместе искать нового ответственного хозяина. Муж Ксении вынес из дома кошачью шлейку и сделал из нее импровизированный ошейник. Собаку погрузили в машину, Александр дал в дорогу 1000 рублей на лекарства. К слову, благородный рыцарь, которого мы назвали Александром, попросил не раскрывать его настоящего имени. Оказывается, этот самый мужчина с консервами в машине - серьезный военный человек, летчик, так что лишняя слава ему ни к чему.

Яна с мужем отвезли животное в «Добровет».

- У бедного пса в машине началась паника, он метался и пытался вырваться - наверное, подумал, что сейчас его куда-то вывезут, выкинут и предадут. Никогда не видела животное в таком отчаянии, - признается девушка.

- Я вообще не понимаю, как можно так поступать? Ну, допустим, стал пес старым, слепым, хромым - усыпи, чтобы животное не мучилось. Он наверняка тебе верой и правдой служил долгие годы. Так дай ему старость встретить достойно! - возмущается муж Яны Алексей.

Чтобы довезти и поднять на второй этаж почти слепого и плохо ходящего пса, потребовалось немало сил. При заполнении документов в ветклинике попросили дать собаке кличку - ее назвали Стариной.

Несмотря на почтенный возраст и кучу болячек, ветеринар заявил, что усыплять животное нельзя - пес относительно здоров, он самостоятельно ест, хоть и имеет мало зубов, но это уже хороший знак. В приют пса тоже лучше не определять - в уличных клетках холодно и одиноко. Долго он там не протянет. Идеальный вариант - найти хорошую семью, желательно с частным домом, чтобы пес мог послужить кому-то еще немного и дожить свой век в тепле, уюте и любви.

Времени на поиски было до понедельника! Дальше собаке идти было некуда и не к кому. Яна и Ксения дали клич по соцсетям, чтобы найти новых хозяев, прикрепили фото и видео с регистратора.

- Все воскресенье у меня не умолкал телефон - горожане, прочитавшие пост, звонили, предлагали разные варианты приютов, отправляли деньги на карту. Многие неравнодушные женщины и девушки буквально плакали в трубку - так их растрогала эта история. Я даже не подозревала, сколько у нас в городе потрясающих и милосердных людей. Это вселяет веру, что в нашей стране не все так плохо, что в этом мире еще есть доброта, - рассказывает Яна.

Второй девушке - Ксении - также поступали звонки. Одна из женщин захотела взять к себе возрастного бродягу и обеспечить ему достойную старость. Также Ксения раздобыла контакты грумера, который был готов постричь и вымыть собаку бесплатно.

- Прямо чудо какое-то! Будто весь город взял и объединился! - восхищаются девушки.

ВСЕ, КАК У ЛЮДЕЙ

В общем, к вечеру воскресенья план был готов - в понедельник утром Яна и Ксения едут в ветклинику, забирают пса после осмотра врача, приобретают лекарства, корма и все необходимые «девайсы» и везут Старину к новой хозяйке.

- Но в понедельник утром раздался звонок, позвонил мужчина Алексей, который заявил, что он является хозяином этой собаки, и зовут пса Малыш, - рассказывает Яна. - Мы договорились встретиться с ним в ветклинике, чтобы решить, как быть дальше.

Как признается девушка, поначалу она была настроена скептически - разве можно отдавать собаку хозяину, который за ней не уследил и потерял, да еще и переполошил весь город? Тем более что пес был явно не в самой лучшей форме - грязный, без ошейника, слепой и глухой.

Но потом все прояснилось. Оказалось, что Малыш (Старина) жил в частном доме в Белкино, ему 14 лет, и в семью он попал еще щенком. Его очень любили и всегда о нем заботились. В подтверждение тому - сотни фотографий на телефоне Алексея. В молодости пес был очень хорош - красивый, статный, игривый и ласковый - любимец семьи.

- Дедушка ему каждый день готовит каши на косточке, с мясом, - рассказывает Алексей, и тут можно не сомневаться - пес действительно упитан.

Кстати, сам дедушка тоже приехал в ветклинику, чтобы забрать своего хвостатого приятеля, так что момент воссоединения был весьма трогательным.

Но что же произошло? Как Малыш оказался на улице? Выяснилось, что он сбежал в субботу днем, причем когда вся семья была дома.

- Как он из Белкино живым добрел до Гагарина - ума не приложу. Он сбегал и раньше, но всегда возвращался. Но за последний год наш старик сильно сдал - ослеп, оглох, да и нюх уже не тот... Он перестал убегать, поэтому мы и сняли с него ошейник. Но он продолжает рыть норы, поэтому и вечно грязный! У него есть своя будка, в его распоряжении и сарай. Он любит валяться на спине, поэтому весь в колтунах, хотя мы периодически его моем и вычесываем, - уверяет Алексей. - И он очень любит ходить, постоянно нарезает круги по участку туда-сюда, не останавливаясь.

Действительно, все это очень похоже на обычные старческие болезни - прям, как у людей. Если так можно выразиться - у собаки деменция. Пес просто куда-то бредет, не понимая куда, не ориентируется в пространстве и не может найти дорогу домой.

Алексей поблагодарил всех причастных к поиску Малыша и пообещал, что вновь залатает все дыры в заборе, а еще на всякий пожарный нацепит ему ошейник со своим телефонным номером, чтобы в экстренных случаях с ним могли связаться.

Специалисты «Добровета» осмотрели кобеля, дали хозяину рекомендации и прописали необходимые лекарства. Их покупку оплатил Алексей, поэтому деньги, присланные неравнодушными читателями (а это почти 5 тысяч рублей), остались не тронуты.

- Мы долго думали, как с ними быть, - говорит Яна. - Нам кажется, что правильнее было бы передать деньги благотворителей в счет той организации, которая нам помогла, - ветклиника «Добровет». Я знаю, что там очень часто спасают именно бездомных животных. Например, в случае с Малышом с нас вообще не попросили денег за его пребывание в клетке, хотя он там, извините, все обделал, и его переселили в другую. А ведь кому-то пришлось это мыть, убирать, дезинфицировать, но никто не поставил это в укор. Поэтому мы бы хотели сказать большое спасибо сотрудникам «Добровета» и лично хирургу и кардиологу Максиму ЛАНДАРСКОМУ, который чуть ли не среди ночи согласился на время приютить в клинике пса.

Яна связалась с ветклиникой и предложила финансовую помощь. В рамках программы стерилизации бездомных животных заведение сотрудничает с фондом «РЕЙ». Согласно программе, клиника на льготных условиях стерилизует бродячих кошек и собак. На упомянутые пять тысяч рублей можно будет кастрировать, например, пять котов, или стерилизовать двух кошек. Со скидкой операции делаются и собакам. Так что деньги, собранные горожанами, не пропадут и так или иначе будут направлены в поддержку братьев наших меньших. А мы обязательно расскажем о том, кого из бездомных животных прооперировали за счет наших читателей, - вдруг этот круговорот добра позволит кошке или собаке обрести семью, а человеку - верного друга!

Диана КОРШИКОВА