Обвиняемых в убийстве авторитета «Пенсии» приговорили к 8 и 6 годам строгого режима

В сентябре 2018 года мы рассказывали историю Евгения СУМИНОВА, который на тот момент обвинялся в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть.

- Меня могут взять под арест в любой момент, и пока этого не произошло, я хочу рассказать, как все было на самом деле, - сказал он тогда, войдя в редакцию.

Мужчина знал, что ему грозит серьезное наказание, но все-таки попытался рассказать свою правду о той страшной ночи, когда после пьяной драки погиб человек. На этой неделе Суминова и еще одного участника потасовки суд приговорил к 8 и 6 годам тюрьмы, соответственно.

Напомним, что история была весьма запутанная, мы не стремились встать на чью-либо сторону, а просто попытались собрать мнения всех, кто тогда стал свидетелем разборок. Сам Евгений тогда надеялся, что не получит столь суровое наказание, так как, по его мнению, не он был инициатором драки и наносить удары ему пришлось в ходе самозащиты.

Ситуация произошла в ночь на 17 сентября 2018 года. Евгений и несколько его друзей на машине подъехали к кафе на Лейпунского. На улице к нему подошел взрослый крупный мужчина, разговор протекал в стиле «знаешь, кто я такой?». Незнакомцы сцепились языками, а потом в ход пошли и кулаки. Оппонентом оказался человек по прозвищу «Пенсия», известный в определенных узких кругах. Через какое-то время после драки «авторитет» подошел к Евгению, принес извинения и предложил поехать в кафе на киевской трассе. Мужчина сел в машину к друзьям Евгения, а позже, в кафе, к компании присоединилась и его девушка.

Вечер проходил относительно спокойно, но в какой-то момент «Пенсия», по словам Евгения и посетителей заведения, крепко выпил и вновь затеял драку, только теперь уже более жестокую и с использованием ножа. Когда Евгений собирался покинуть кафе и направился к машине, агрессивно настроенный мужчина бросился за ним.

- Только сделал шаг - интуитивно почувствовал, что меня догоняют, обернулся, и в этот момент он нанес мне несколько ударов ножом сначала в живот, а потом бил по рукам, спине и всему телу. Я упал, начал хватать первое, что попадалось под руку, и бросать в него. Два раза кинул, но он, несмотря на свои габариты, ловко увернулся и продолжал на меня идти. На третий раз я все-таки в него попал, - рассказывал тогда Евгений. - Он встал и попытался ударить ножом в ногу и в итоге проткнул мне штанину, чтобы выбить у него нож, мне пришлось его ударить. У меня не было другого выхода: или он меня, или я его.

В итоге мужчина потерял сознание и через несколько дней скончался в больнице.

В ходе подготовки того материала мы общались с работниками кафе и соседнего магазина - все тогда заявили, что Суминов лишь защищался, а его друзья тщетно пытались утихомирить разбушевавшегося «Пенсию». Более того, они сами вызвали скорую и полицию, и никто не покинул место происшествия. Евгений сам после драки был в крови и полагал, что не виноват в том, что его вынудили защищаться. Однако «Фемида» посчитала иначе. Евгения и еще одного участника приговорили к восьми и шести годам строгого режима, соответственно.

Римма СУББОТИНА

Другие статьи из рубрики «Резонанс»