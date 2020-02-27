Из пациенток в преступники

Из-за брянских полицейских сын не может вернуть в Обнинск престарелую больную мать!



Семья Джафаровых приехала в Россию из Азербайджана в далеких 90-х, в Обнинске проживает уже больше десяти лет. Глава семейства Рауф честно трудится на благо жены и детей - всего их трое, и каждый показывает успехи в учебе и прославляет наукоград на спортивных соревнованиях разного уровня. Люди, как принято говорить, давно «орусели», стали гражданами России.

Но правоохранительные органы, кажется, о семейных ценностях ничего не слышали. Вот уже несколько лет престарелая и больная мать Рауфа, нуждающаяся в лечении, не может вернуться в Россию! Даже несмотря на наличие решения суда, позволяющее ей это сделать!

БОЛЕЗНЬ - ВНЕ ЗАКОНА?

Когда в лихих 90-е молодое поколение Джафаровых решило в поисках лучшей жизни переехать в Россию, более пожилые родственники предпочли остаться в родном Азербайджане. За несколько десятилетий время забрало почти всех стариков, мать Рауфа - Гульхара - похоронила мужа и осталась совершенно одна. Поэтому сын Рауф и его семья забрали ее к себе в Обнинск. И не зря. У пожилой женщины медики выявили целый букет заболеваний - дисциркуляторная энцефалопатия второй степени, атеросклероз сосудов головного мозга, распространенный остеохондроз позвоночника.

В 2018 году в ИМР женщину сразу же положили на лечение и оказали всю необходимую помощь. Родные поняли, что возвращаться на родину и жить одной ей уже точно нельзя - матери требуется постоянный уход. Нужно делать РВП и жить в кругу семьи. Но проблема была в том, что пока Гульхара находилась на лечении в ИМР, срок ее законного пребывания в России истек. Ввиду серьезной болезни женщина физически не могла вовремя выехать из страны и поневоле пару недель находилась в России, как говорится, нелегально. Тем не менее, как только ей стало лучше, Гульхара выехала на родину, чтобы потом въехать вновь.

Сын, зная, что мать вынужденно нарушила сроки пребывания, специально перед тем как покупать билет из Азербайджана в Россию, запросил данные в ОМВД и уточнил - все ли в порядке с документами? Могут ли у его мамы быть проблемы с въездом? Его заверили, что всё хорошо и никаких препятствий у Гульхары при посещении нашей страны не будет. Пожилая женщина со спокойной душой прилетела во Внуково, однако выйти из зоны паспортного контроля она так и не смогла - оказалось, что женщина была признана виновной в нарушении миграционного законодательства, поэтому въезд в Россию для нее запрещен до 2023 года!

«ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ ОТСЮДА!»

Почему же тогда в полиции сообщили, что все «окей»? Выяснилось, что данные по этой иностранной гражданке в полицейскую базу еще просто не занесли, в отличие от базы аэропорта. В итоге, близким, которые приехали встречать больную пожилую женщину, в этот же день пришлось отправить ее в Одессу - там есть дальние родственники, которые согласились разместить бабушку у себя. Но в любом случае это не дело - когда о больном пожилом человеке должны заботиться посторонние.

Но что делать с запретом на въезд? Женщина наблюдалась в ИМР и ей нужно вернуться именно сюда, чтобы продолжить лечение. Но ждать до 2023 года - это абсурд, просто потому, что пожилой человек, не получая квалифицированной помощи, до этого времени может вообще не дожить!

Как пояснил юрист, когда готовили документы для подачи в судебную коллегию Брянского областного суда, чтобы опротестовать предыдущее решение, шансов на то, что оно будет отменено, практически не было.

Дело в том, что в судебной практике отмена судебного решения именно по той статье, которая была применена к Джафаровой - это редкость. Однако коллегия неожиданно встала на защиту пожилой азербайджанки: учитывая состояние ее здоровья и возраста, наличие родни в России, коллегия решила, что оспариваемое решение свидетельствует о «чрезмерном ограничении права на уважение семейной жизни». Также ограничение права посещать территорию РФ в течение пяти лет сочли неоправданным и несоразмерным «для защиты населения и предотвращения беспорядков или преступлений». Неужели кто-то действительно думал, что пожилая и почти неходячая женщина с букетом серьезных заболеваний будет устраивать в России погромы?

В итоге, в начале декабря суд разрешил Гульхаре беспрепятственный въезд в Россию. За время своего пребывания на Украине несчастная женщина также проходила лечение в больнице, но ситуация только ухудшалась. Гульхара перенесла инсульт, сейчас она практически не разговаривает и самостоятельно не ест. Одесские медики сказали прямо - пациентке требуется не только высококвалифицированная помощь, но и услуги сиделки или кого-то из родных, так как заботиться о себе самостоятельно она уже не может. Все это время сын навещал мать в Одессе и тратил большую часть денег, заработанных для своей многодетной семьи, на перелеты. Но, кажется, наконец-то все эти проблемы будут позади, и престарелая матушка окажется в кругу родных.

Несмотря на то, что решение апелляционного суда вступило в законную силу сразу в день заседания, Рауф специально не стал сразу покупать маме билет в Россию, а выждал два месяца, чтобы на этот раз уж точно все ответственные ведомства могли обновить свои базы, и Гульхару наверняка выпустили из аэропорта.

ДАЖЕ СУД - НИКОМУ НЕ УКАЗ

И на днях долгожданный самолет благополучно приземлился, но на паспортном контроле женщину огорошили в очередной раз - оказалось, что согласно базе, ей по-прежнему запрещен въезд в страну!

Не помогло даже то, что в зоне пограничного контроля аэропорта сотрудникам предъявили оригинал решения суда, где черным по белому написано, что женщина имеет право находиться на территории РФ. Несколько часов понадобилось родным для того, чтобы выяснить, из-за чего опять возникли проблемы. Оказалось, что сотрудники брянского ОМВД почему-то до сих пор не внесли в базу данные о Гульхаре! Поэтому она и числится как нелегал! Отметим, что судебные разбирательства ввиду территориальных особенностей проходили именно в Брянской области, так как она граничит с Украиной, и все подобные дела иностранных граждан рассматриваются там.

Более того, по словам адвоката, это далеко не первый случай, когда брянские полицейские «забывают» об иностранцах, таким образом, препятствуя их въезду. В кругу юристов брянские правоохранители уже давно стали чем-то нарицательным: «беспредел», который они творят, порой, поражает даже бывалых адвокатов. А тот факт, что кому-то удалось оспорить их раннее решение, должно быть, вообще неслабо разозлил - может игнорирование решения суда это просто банальное мщение упертым юристам?

- Для сотрудников брянского ОМВД даже решение суда - не указ! - возмущается юрист. - Мы направили жалобы Президенту Российской Федерации, отдельно - в администрацию Президента РФ. Генеральному прокурору РФ Краснову, прокурору города Брянска и Брянской области, а также направлено обращение в ОМВД по Брянской области по этому факту.

Саму же Гульхару в очередной раз «развернули» и отправили уже в Азербайджан. Сейчас она госпитализирована - в результате стресса ее состояние сильно ухудшилось. Отчаявшийся сын с ужасом представляет, каково пришлось его матери, измученной не только недугами, но и долгой бессмысленной дорогой. Сколько еще ей ждать помощи? А если по вине брянских полицейских она ее не дождется? Готовы ли они отвечать за подобные издевательства над пожилым человеком?

Диана КОРШИКОВА

Другие статьи из рубрики «История»