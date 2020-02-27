Крик души. Жители улицы Гагарина умоляют водителей не парковаться под их окнами

От имени жителей нескольких домов на улице Гагарина, что рядом с лицеем «Держава» и детским садиком «Палех», в редакцию обратилась пенсионерка Лариса Константиновна. По словам женщины, газета - это последний шанс для того, чтобы на их проблему обратил внимание хоть кто-нибудь...

С каждым годом жителям этого района становится сложнее дышать, причем в прямом смысле этого слова. Под их окнами изо дня в день проезжают и паркуются сотни машин. Запах бензина и сигарет, шум двигателей, смех, бесконечные крики и вопли - именно с этого здесь начинается каждое буднее утро!



«ВЕСЕЛЬЕ» НАЗНАЧЕНО НА 6:50

Несмотря ни на какие кризисы, благосостояние обнинцев растет день ото дня - в этом на 100% уверены жители дома №61. А иначе как объяснить, что за последние пару лет в несколько раз увеличилось число автомобилей, курсирующих через их двор? И ладно, если б это были свои - соседи, но нет - речь идет о совершенно посторонних обнинцах, которые буквально отравляют жизнь здешним людям.

Так исторически сложилось, что ряд домов в глубине района находятся в непосредственной близости от школы и детского сада, и в прежние годы такое соседство могло только обрадовать. Но тогда не было столько автомобилей, а может люди просто любили ходить пешком... Теперь современные школьники предпочитают добираться сюда, кажется, исключительно на автомобилях с водителями. Простите, с родителями.

И сегодня поток транспорта достиг своего предела.

- Дорога здесь узкая, тут едва одна машина помещается, но они едут и едут! - говорит Лариса Константиновна. - Останавливаются на газонах, на тротуаре, паркуются во дворах! Возле «Державы» есть небольшая стоянка, но там машин 15 помещается, а едут сюда сотни. Я недавно посчитала - за 30 минут под моим окном проехало 200 автомобилей в одну сторону, и они же потом - обратно! Между 61-м домом и детским садом тупик - заедут туда и крутятся, разворачиваются, сигналят друг другу.

Как она уверяет, «веселье» начинается каждый день в 6:50 - именно в это время во дворе начинают появляться первые автомобили. Час пик приходится от 7:30 до 8:15, когда родители привозят основную часть школьников. В детский сад же мамы и папы везут своих чад примерно до 10 утра, потом становится немного потише, но к обеду муравейник вновь начинает гудеть - детей забирают с занятий, а кто-то наоборот приезжает в спортзал или поиграть в футбол. Другие и вовсе привозят животных в местную ветклинику и тоже кружат по двору, пытаясь найти место для стоянки.

ДЫМ СИГАРЕТ С БЕНЗИНОМ

А если вдруг на вечер назначено родительское собрание, то это просто мрак.

- Вроде бы взрослые люди - все прекрасно понимают, что здесь нет места для парковок, но все равно всякий раз едут на машине! Родительские собрания проводятся не так часто, неужели нельзя хоть раз приехать на общественном транспорте или пройтись пешком? - негодует пенсионерка.

До самого вечера машины здесь идут нескончаемым потоком. Жители признаются, что «доведены до ручки» - даже в собственных квартирах они уже не могут просто отдохнуть и насладиться тишиной, так как под окнами вечный гул моторов, стук открывания дверей, сигналы, разговоры, запахи бензина и сигарет. У жителей участились мигрени, люди постарше страдают от давления, и такая нервозная обстановка лишь усугубляет болячки.

- Я живу на четвертом этаже, и у меня подоконник весь в пыли и грязи - хоть картошку сажай. Устала вытирать. А представьте, каково жителям первых этажей? Это же спальный тихий район, а не скоростная магистраль, - напоминает Лариса Константиновна.

Но беспокоит и другое. Бесконечная череда настырных водителей превратила эту территорию в настоящее поле боя - со своими рытвинами и ямами.

- Если раньше они еще как-то стеснялись и не заезжали на газоны, то потом начали становиться передними колесами, или боком. А сейчас заехать целиком - вообще в порядке вещей! У нас уже никакой зелени не осталось! Все превратили в грязь! - возмущается пенсионерка. - Я поражаюсь родителям - почему бы не остановиться, например, возле «самолета» или на рынке? Пусть ребенок пройдется пешком, подышит воздухом, ему шесть-семь уроков потом сидеть, так пусть хоть немного голову проветрит! Почему родители считают, что школьника нужно прямо к дверям подвозить? И позиция детского сада мне тоже не ясна - у вас же там веранды, где дети гуляют, а к ним вплотную подъезжают машины с выхлопными газами. Причем сами же родители и травят своих детей! О чем они вообще думают?

По словам женщины, она вызывала «Паркон», обращалась в ГИБДД и звонила в администрацию - толку никакого. Последний способ - через газету призвать к совести самих мам и пап.

- Уверена, что многие из родителей не ведут себя так в своих дворах - там они наверняка заботятся о благоустройстве, о наличии газона и тишине по утрам. Так почему же вы мешаете жителям чужих дворов? Если вашему ребенку нужно попасть в школу или детсад, то окружающих для этого надо умертвить? Просим вас - дайте нам жить! Высаживайте детей подальше от жилых домов, а еще лучше - учите их хоть иногда ходить пешком!

Диана КОРШИКОВА

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