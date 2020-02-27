Лев Березнер 23 февраля назвал девушек шлюхами, а Андрей Меньшов сравнил КБ №8 с хромой лошадью

Общественность города вот уже несколько дней обсуждает скандальный клип о ситуации в КБ №8, снятый обнинским блогером. На видео парень читает рэп про печальную ситуацию в больнице, в кадре на подтанцовке - энергичные девушки в костюмах медсестер. Клип достаточно провокационный, снят в стиле нуар, но современно и молодежно - так чтоб наверняка обратить на себя (а точнее на проблему) внимание.

Некоторые нашли его чересчур откровенным, другие же, например, как ИД «Мак-Медиа» сняли «ответочку» - социальный ролик с участием самих пациентов, чтобы показать, что КБ №8 в данный момент переживает перезагрузку и здесь уже происходят позитивные изменения.

Тем не менее, посыл от блогера был получен и жители, не лишенные чувства юмора и креатива, поняли задумку - на войне, как говорится, все средства хороши: уж лучше так «рассказывать» о проблеме здравоохранения в стране, чем делать вид, что ее не существует. Или того хуже - делать вид что ты хочешь эти проблемы решать, заседая на общественных советах при КБ, но по факту эффекта от твоей работы куда меньше, чем от клипа.

Часть горожан предсказуемо оскорбилась и заявила, что этим клипом автор унизил и опозорил... медиков! И это при том, что все прекрасно знают, что именно эти люди делают все что могут, по максимуму используя имеющиеся даже скудные ресурсы, и получая маленькие зарплаты. По сути - они заложники этой ситуации.

Но кого это волнует, если некоторые обнинские деятели вместо того, чтобы спокойно воспринять клип как творческий проект на злободневную тему, начинают использовать его как повод для очередной пиар-компании. И первым в этом деле, как всегда преуспел депутат Лев БЕРЕЗНЕР, который ну прямо-таки гуру по поиску нелепых обидок для предвыборной кампании.

В этот же раз, сокрушаясь по поводу опозоривания обнинской больницы, депутат и вовсе опустился до того, что назвал молоденьких девушек-медсестер из клипа шлюхами. Прямым текстом - у себя на странице. До этого был еще один пост по поводу клипа, но он его почему-то удалил. Не исключено, что удалит и этот - написанный в девять часов вечера в праздничный день - 23 февраля. Можно предположить, что когда Лев Александрович прекратит отмечать День, посвященный настоящим мужчинам, наутро поймет, что депутат, позволяющий себе подобные высказывания, позорит наукоград куда больше. Говорить о морали, называя девушку шлюхой - это, конечно, сильно! И достойно.

Впрочем, не он один из «селебрити», говоря о высоком, опустился до нелицеприятных выражений. Андрей МЕНЬШОВ - в прошлом руководитель обнинского спорткомитета - тоже не особо патриотично отозвался о работе КБ-8. По его мнению, это хромая лошадь, которую этим самым клипом «пристрелили, а шкуру продали, вместо того, чтобы выходить всем миром». А вы точно правильно поняли посыл? Может горожане таким образом наоборот пытаются вскрыть болезненные раны, указать на ошибки именно для того, чтобы их исправить?

И потом, вам бы впору заниматься решением реальных проблем, а не зацикливаться на развлекательном контенте. Может, если бы каждый занимался своим делом, тогда бы и в стране что-то наладилось? Депутату, например, вместо того, чтобы оскорблять женщин, стоит встречаться с жителями своего округа и заниматься законотворчеством на благо людей. Чиновнику высокого ранга - побольше уделять времени своим прямым обязанностям по развитию региона. А блогерам - снимать клипы на актуальные злободневные темы.

Хотя, стоп - последний как раз на своем месте.

Диана КОРШИКОВА