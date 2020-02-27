Пять хороших новостей 2020 года из КБ №8

В городе Обнинске ФГБУЗ Клиническая больница №8 ФМБА России - это многопрофильное лечебно-профилактическое учреждение, которое выполняет основные функции органа территориального здравоохранения. Именно оно обеспечивает проведение комплекса профилактических, лечебно-диагностических, реабилитационных мероприятий, а также санитарно-эпидемиологическое благополучие жителей города.

НОВОСТЬ №1: В РЯДАХ ОБНИНСКИХ ВРАЧЕЙ ПОПОЛНЕНИЕ

В лечебно-профилактическом учреждении работают 407 врачей, из них: 11 кандидатов медицинских наук, 145 врачей с высшей категорией, 64 врачей первой категории.

10 врачей имеют почётные звания «Заслуженный врач Российской Федерации» и «Заслуженный работник здравоохранения».

В больнице 18 специализированных отделений и амбулаторно-поликлиническая служба с проектной мощностью 2800 посещений в смену.

Однако город растет, население увеличивается и справляться с новыми вызовами становится все сложнее. Кадров не хватает катастрофически. Именно поэтому каждый новый сотрудник - это событие. Недавно в Обнинске появился врач-неонатолог, участковый педиатр и два травматолога.

НОВОСТЬ №2: В КБ8 ПОЯВЯТСЯ НОВЫЕ ЛИФТЫ

Обнинская поликлиника - многоэтажное здание, и бегать по лестницам больным людям и инвалидам совсем не просто. Некоторое время назад предприниматели города собрали деньги на проект «Народный лифт», и теперь малоподвижным гражданам можно не взбираться по лестнице, которую архитекторы при строительстве зачем-то спланировали на улице.

А в 2020 году в КБ №8 заменят не один лифт и не за деньги предпринимателей. Государство выделило средства на капремонт подъемников.

Уже состоялись торги на замену и установку 6 новых лифтов в КБ№8. Обойдется это в 15 миллионов рублей. Вместо стареньких, еще советских лифтов, будут установлены антивандальные и современные. Предполагается, что уже к концу лета жители Обнинска смогут оценить надежность и комфорт нового оборудования.

НОВОСТЬ №3: КОРОНАВИРУСА В ОБНИНСКЕ НЕТ, ДА И ЭПИДЕМИИ ГРИППА ТОЖЕ

Удивительные люди встречаются среди пациентов: они с пеной у рта отказываются от прививок, не дают вакцинировать детей, а потом с нетерпением ждут новой прививки от коронавируса.

Но большинство жителей наукограда - люди вменяемые, они сделали прививки, и не только от гриппа. В нынешнем сезоне вакцинацию прошли десятки тысяч жителей наукограда. Именно поэтому сейчас в наукограде нет эпидемии: заболеваемость гриппом в пределах сезонной нормы.

И это при том, что эпидемиологическая обстановка на территории 10 муниципальных районов Калужской области осложнилась. Рост заболеваемости и превышение средних многолетних значений отмечены в соседних с Обнинском Жуковском, Износковском и Малоярославецком районах.

Но главное: случаев заболеваний, вызванных новой разновидностью коронавируса COVID-19, на территории региона не выявлено. За прибывшими из Китайской Народной Республики лицами ведется медицинское наблюдение. По данным лабораторных исследований и результатам медицинского контроля, больных не выявлено.

НОВОСТЬ №4: НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

В КБ №8 уже не первый месяц идет установка нового современного оборудования. Уже работает новый мобильный рентген-аппарат, три современных наркозных аппарата и артроскопическая стойка. Средства на них дополнительно выделило ФМБА.

Новый аппарат для гемодиализа поможет тем, кому срочно понадобится чистка крови.

У травматологов появился дополнительный мобильный операционный рентген-аппарат - С-дуга или ЭОП (электронно-оптический преобразователь). С помощью артроскопа обнинские врачи смогут проводить минимально инвазивные хирургические манипуляции для диагностики и лечения болезней суставов.

В ближайшее время на первом этаже хирургического корпуса городской больницы заработает магнитно-резонансный томограф мощностью 1,5 Тл и 64-срезовый компьютерный томограф нового поколения.

Магнитно-резонансный и спиральный компьютерный томографы - это достаточно тяжелое оборудование: аппарат КТ весит 3-4 тонны, а МРТ - около 6 - 7 тонн. Чтобы несущие конструкции здания справились с такой нагрузкой, их пришлось значительно укрепить: в подвале под кабинетом возвели специальный подпирающий металлический каркас, который послужит опорой снизу, а пол первого этажа под кабинетом армировали.

НОВОСТЬ №5: ОБНИНСКИЕ ДОНОРЫ ВСЕГДА ГОТОВЫ ПРИЙТИ НА ПОМОЩЬ

Ежегодно на Святках в Обнинском клубе ветеранов отмечают заслуги городских доноров. Традиционные торжества называются Рождественские встречи друзей и проводятся Калужской региональной общественной благотворительной организацией инвалидов больных гемофилией и Обнинской клинической больницей №8 ФМБА России.

Это праздник добровольцев, которые спасают жизни других - совсем не известных им людей.

Всего в настоящее время в Обнинске живут почти 500 доноров, которые регулярно сдают свою кровь. Опытный донор может сдать за один раз 450 миллилитров крови, делать это можно мужчинам раз в два месяца, женщинам - раз в квартал. Возраст потенциальных доноров - от 18 до 60 лет.

Тем, кто хочет пополнить ряды доноров, следует помнить, что разовая сдача крови приносит немного пользы, делать это нужно регулярно, и переливать ее без обследования нельзя.

И это не все хорошие новости из КБ №8!

Многие жители Обнинска интересуются: когда приедет десант ФМБА? Обновленная пресс-служба медицинского ведомства готовит ответы на все вопросы горожан.Возможно, кто-то из наших читателей звонил в редакцию и задавал волнующие их вопросы. Конечно, не журналисты должны на них отвечать, поэтому весь список мы передали пресс-службе ФМБА. Так что доедет ли до Обнинска десант медиков, мы узнаем в самое ближайшее

Рената БЕЛИЧ