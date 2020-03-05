Владимир Викулин назвал того, кто может стать следующим главой города

Заметили, как умиротворенно в последнее время чувствуют себя обнинские депутаты? Казалось бы - выборы в новый созыв горсобрания уже через полгода, а народные избранники даже не пытаются делать вид, что заинтересованы в своем электорате - никакой тебе показательной покраски скамеек, никакой информационной раскачки или хотя бы активности в соцсетях.

Совсем расслабились и уснули, или берегут силы для удара на лето? А может, некоторым вообще стало скучно, и они решили отойти от дел, предоставив дорогу молодым и амбициозным?..

ГЛАВНОЕ - ВОВРЕМЯ УЙТИ

По нашей информации, в новом созыве мы не досчитаемся очень многих видных обнинских деятелей, которые предпочли депутатству другие занятия. Правда, пока большая часть из них почему-то хранит молчание и держит нейтралитет, отнекиваясь стандартными фразами вроде «там видно будет». А чего глядеть-то? Если решили «собрать чемоданы», так может из уважения к жителям стоит заранее обозначить свою позицию - разбить мечты и надежды относительно вашей кандидатуры, или наоборот обрадовать своим отсутствием. Ибо, если не вы, то, возможно, другие захотят попробовать свои силы и будут готовиться прямо сейчас.

Впрочем, часть обнинских депутатов заслуживают уважения уже хотя бы потому, что четко знают, чего хотят и не заигрывают с прессой.

Александр СИЛУЯНОВ, например, еще несколько месяцев назад предельно откровенно высказался по поводу следующих выборов - в них он участвовать больше не будет: глаз, знаете ли не горит, как это было 10 лет назад.

- Надо, чтобы пришли те, у кого бурлит и кипит! Те, кто обладает азартом, - заявил тогда Александр Юрьевич и придерживается этой позиции до сих пор.

Для части избирателей Силуянов - это тот депутат, про которого обычно говорят - «нормальный мужик», да и возраст вполне позволяет занимать кресло «парламентария» как минимум еще парочку созывов. Но Александр Юрьевич, видимо, предпочел жизнь поспокойнее.

НЕТ ВРЕМЕНИ ОБЪЯСНЯТЬ - ПРОСТО НЕ БАЛЛОТИРУЙСЯ

Однозначное «нет» выборам в обнинское горсобрание сказала и Вера ПЛАШКЕВИЧ, сделав тем самым одолжение как избирателям, так и коллегам. Вера Евгеньевна в принципе изначально продемонстрировала свое отношение к электорату и городу в целом, когда, будучи депутатом наукограда, переехала на новое место жительства в Москву. До сих пор в кулуарах некоторые народные избранники не особо лестно отзываются о коллеге и считают, что «депутат, проживающий в другом городе - это не депутат». Жителей, в свою очередь, это тоже коробит. Плашкевич, конечно, приезжает на заседания, но какой в этом толк, если человек здесь не живет, не ходит по улицам и не общается с местными жителями? Будет ли он «болеть» за город, с которым, кажется, уже давно потерял связь?

- Баллотироваться не буду, - заявила Плашкевич.

- Это связано с вашим местом жительства?..

- Это не связано вообще ни с чем, я просто не буду баллотироваться, - с раздражением заявила «слуга народа», которая, видимо, даже не считает нужным объясняться перед электоратом за свои решения.

ВЛАДИМИРУ ВИКУЛИНУ НИ ЗА ЧТО НЕ СТЫДНО

Не пойдет на выборы и нынешний председатель Владимир ВИКУЛИН, пожелавший дать дорогу молодым.

- Лучшее - враг хорошего, - шутит Владимир Васильевич. - А вообще я считаю, что этот созыв был эффективным, все задачи решили и все обязательства, которые депутаты взяли на себя, выполнили. Работали в основном спокойно, лишь несколько раз у нас возникали споры, и один раз обсуждение вопроса было конфликтным.

Викулин признается - за свою работу ему не стыдно и из ГС он уйдет с чистой совестью. Единственное - посетовал, что практически все вопросы контрольного часа инициировал он, несмотря на его многочисленные обращения к депутатам и призыву быть более активными. Лишь однажды Владимир СВЕТЛАКОВ предложил внести свой вопрос, но в остальных случаях «активничать» пришлось Викулину. Кстати, по его словам, роль председателя ГС следующего созыва очень бы подошла молодому и деятельному Вячеславу НАРУКОВУ.

Что же касается ухода из политики, то по Горсобранию он пообещал скучать ровно так же, как любой бы из нас скучал после увольнения с любимой работы.

СКОРЕЕ НЕТ, ЧЕМ ДА

А вот остальные народные избранники пока лишь кокетничают и интригуют. Владимир НАВОЛОКИН, например, не признается даже в том, принял он решение или нет, а уж про то, чтобы его сейчас озвучить, и речи не идет. - Еще полгода есть, торопиться не надо, - рассуждает депутат. В раздумьях находится и Михаил НАРУСОВ. - Я еще не определился, но скорее всего, не пойду, - дал предварительный ответ бывший прокурор. Что касается этого созыва, то он вполне доволен проделанной работой - удалось сделать даже больше, чем планировалось. Это касается, например, запросов жителей Экодолья по поводу пешеходных переходов и новых остановок, также сюда можно добавить переходы и в районе улицы Белкинской (возле круга).

НАРОДНАЯ ЛЮБОВЬ ТВОРИТ ЧУДЕСА

А вот Владимир ПЕТРОВ предпочел оставить свое решение в секрете, не сказав ни «да», ни «нет». - Старт избирательной кампании еще не объявлен. Нужно будет подвести итоги, посмотреть, и тогда уже принимать решение, - заявил Владимир Александрович. Целиком и полностью оказался зависим от мнения жителей и итогов своей работы и Зиновий ГУРОВ. Как признался парламентарий, еще недавно он был уверен в том, что не будет участвовать в Выборах-2020, но потом жители Заводской 13-15 прислали коллективное благодарственное письмо... и депутат обомлел - народ его любит! Ранее на Заводской народный избранник помог покрасить скамейки, посадить деревья и навести порядок во дворе - вот его жители и зауважали. Так что былой уверенности в неучастии как не бывало. Даем подсказку: если парламентарию придет еще парочка таких писем, то в сентябре его фамилию в бюллетенях горожане непременно увидят вновь.

КОГДА ВСЁ ДЕПУТАТСТВО - «БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ»

Не смогла подобрать слов и объяснить в принципе свое нахождение в рядах депутатов Светлана ЛУКЬЯНЕНКО. Казалось бы, что тут сложного - обозначить свое мнение, порассуждать на тему выборов и в принципе быть открытым к диалогу человеком? Ведь вроде как именно этого люди и ждут, когда отдают свой голос за кандидата, но в очередной раз у Светланы Сергеевны не нашлось ничего, кроме «без комментариев».

Интересно, на что рассчитывают люди, идя в Горсобрание? Что им не будут задавать вопросы, и у них не будут интересоваться о баллотировании на новый срок?

Кажется, слуги народа немного забывают, что коль они взялись транслировать с трибуны мнение этого самого народа, то делать это можно и нужно в том числе через СМИ, чтобы эффективнее доносить свои мысли. И не только, когда вы проводите показательные субботники с подготовленными речами, но и в любой другой день. Впрочем, до старта избирательной кампании еще есть время, думается, ближе к сентябрю голос прорежется даже у тех, кто им не обладает...

Диана КОРШИКОВА

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