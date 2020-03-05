Дмитрий Шелегацкий побоялся продемонстрировать администрации сомнительный ремонт офисного здания

Несколько раз в году вся Россия содрогается от последствий того, что творят безответственные предприниматели, перестраивая здания. Нарушение техники безопасности, наплевательское отношение к законам страны и законам природы приводят к катастрофическим последствиям. И привычно народ задает вопрос: «А куда смотрели власти?»

ЧТО СКРЫВАЕТСЯ ЗА ЗАКРЫТОЙ ДВЕРЬЮ?

Обнинские власти отреагировали мгновенно, получив сигнал о сомнительном ремонте и подозрительной активности в здании на улице Красных Зорь, 18, а именно в помещениях на четвертом этаже.

Тревогу забил сособственник здания, обнаруживший трещину в своем офисе. Звуки, доносящиеся с территории владельца «нехороших» помещений, не оставляли иллюзий: там ведутся какие-то странные строительные работы. Чтобы проверить свои подозрения, хозяева части здания обратились в мэрию.

Чиновники администрации и городской архитектуры приняли все, зависящие от них меры для того, чтобы проверить жалобу и выяснить, что там за подозрительная возня идет в здании. Как положено по закону, сделали попытку вручить Дмитрию ШЕЛЕГАЦКОМУ, который ранее неоднократно заявлял себя как представитель собственников, предупреждение о проведении осмотра.

Однако Дмитрий Дмитриевич уверяет, что в глаза не видел никого из администрации и знать ничего не знает. Да и впускать никого никуда не собирается. Когда многочисленная комиссия пожаловала на проверку помещения, Шелегацкий заявил, что это частная собственность и все документы на ремонт у него подписаны. Правда, тут же заявил, что на поклейку обоев разрешение не требуется.

С последним заявлением сложно не согласиться, но мало кто припомнит, чтобы от смены обоев в стенах появлялись трещины. Впрочем, пожарный гидрант от косметического ремонта тоже исчезать не должен.

КТО ОТВЕТИТ В СЛУЧАЕ ЧП?

Четверть часа Шелегацкий отстаивал свое право не разрешать проверку и не показывать никому, как идет ремонт в офисном здании. То ли предпринимателя беспокоили нарушения пожарного законодательства, то ли рабочие были не особо готовы к проверке документов, то ли так Дмитрий Дмитриевич понимает свободу ведения бизнеса.

- Если в здании от пожара или обрушения погибнут люди, вы готовы взять на себя ответственность? - поинтересовались мы у Дмитрия Дмитриевича. Но брать ответственность даже на словах гораздо страшнее, чем демонстрировать свободу от контроля.

- Погибших людей никто не вернет, - логично возразили чиновники.

Однако Шелегацкий «не внемлил уговорам бесполезным», но впустил в тамбур погреться замерзших членов комиссии, в том числе представителей МЧС. И тут на крыльцо вбежал какой-то дедушка с бумагами и, отбросив от двери не успевшую войти женщину, забаррикадировался в тамбуре. Оглядевшись, буйный гражданин дверь открыл и стал орать, явно желая переплюнуть звуки, которые издает кабанчик, когда его оскопляют. Оказалось, что так ведет себя представитель собственника, не желающего демонстрировать результаты своего «ремонта». Объявив, что мужчин и женщин в городе не осталось, представитель продолжил повизгивать.

Впрочем, боевого запала у дедушки надолго не хватило, через три минуты его «отпустило» и он вступил в переговоры с администрацией. За время короткого периода ремиссии чиновникам удалось вступить в переговоры.

И в свете подобного поведения предпринимателей у людей возникает вопрос: нежелание владельцев зданий предоставлять возможность контроля за строительными изысками распоясавшихся граждан - это норма закона или беззаконие?

Рената БЕЛИЧ

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