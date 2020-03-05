Прогулка по поселку Обнинское с Анной Алешниковой

В этом, как некоторые говорят, почти забытом районе Обнинска живут свыше 1800 человек. Большинство жителей наукограда редко заглядывают в микрорайон «Поселок Обнинское» и мало интересуются местом, которое дало название всему городу.

Забыть об этой части наукограда не дает местная жительница Анна АЛЕШНИКОВА. Именно она любезно согласилась провести экскурсию по «болевым» точкам одноэтажного Обнинска, уверяя, что не позволит властям упустить из виду здешние проблемы.

- Именно отсюда начинался наукоград. Забыть про него-- все равно что сдать старенькую маму в дом престарелых, - говорит Анна Владимировна.

ХОЧЕШЬ ЖИТЬ В ЧИСТОМ ГОРОДЕ? - УЧИСЬ ЛЕТАТЬ

Одной из самых ярких «достопримечательностей» здесь можно смело назвать места концентрации бытовых отходов. И меньше всего в этом можно обвинить мусорщиков, вывозящих ТБО, потому как они-то свое дело делают. А вот содержать площадки, на которых установлены мусорные контейнеры, должны другие люди. Во всем городе этим обычно занимаются управляющие компании, но на поселке с 2012 года УК нет.

- Как жители поселка решают коммунальные проблемы? - спрашиваю Анну Алешникову.

- Пишем заявления прямо в администрацию, так как эта территория принадлежит городу, а потом фотографируем и публикуем в соцсетях - сейчас это очень действенная мера, особенно после того, как Владислав Шапша поручил чиновникам мониторить соцсети.

В результате этих странностей, площадки для сбора мусора не заасфальтированы, контейнеры плавают в грязи или стоят на плитах. Правда, тем, кто вывозит ТБО, не всегда удается затащить железный ящик на возвышение, кое-где контейнеры стоят на резиновых шинах. Большинство помоек расположены впритык к тротуару, по которому ходят люди. А к некоторым контейнерам подойти можно, только погрузившись в грязную жижу.

И настоящим издевательством, по словам Алешниковой, смотрится новенький зеленый контейнер для раздельного сбора мусора с надписью: «Живем в чистом городе». Подойти к нему можно, только переплыв лужу или перелетев через ее.

От жителей власти требуют сознательности, но сами не могут даже установить ящик на асфальтированной или забетонированной площадке.

РЕКЛАМА «РОССТРОЙБЕТОНА» И ДРУГИХ НА ПОМОЙКЕ

Но есть у поселковых помоек настоящие фанаты. Это фирмы, которые размещают свою рекламу на мусорных ящиках и на ограждениях накопителей ТБО. Анна Алешникова снимает такие несанкционированные объявления.

Одни размещают рекламные предложения на мусорных баках, предлагая ремонтные работы. Авторы объявлений, вероятно, уверены, что выбрасывающий мусор гражданин именно на помойке ищет бригаду строителей.

Другие «рекламодатели» прикручивают макеты на ограждения. Самый «веселенький», в голубых тонах - от «РосСтройБетона» - предлагает бетон. Для необустроенных помоек забетонированная площадка под контейнеры - это голубая мечта. Может, рекламодатель рассчитывает, что граждане сами скинутся и приведут площадки в состояние, соответствующее требованиям гигиены и санитарии?

КТО ОПЛАЧИВАЕТ ДОСТУПНУЮ СРЕДУ

Большинство жителей микрорайона - люди немолодые, кто-то ходит с палочкой, кто-то с двумя, а кто-то вообще сидит дома, не выходя на улицу, потому что не может преодолеть полосу препятствий, которую никому даже в голову не придет называть «Комфортной городской средой», впрочем, как и «Доступной».

Мостики через ливневые канавы, конечно, есть, но они настолько узкие и расположены так, что жители частенько с них падают (например, напротив магазина «Родной», ул. Циолковского, дом № 8).

- Время от времени мне звонят упавшие в воду соседи, просят помочь и принести что-нибудь сухое, чтобы до дома добраться, - рассказывает Анна Владимировна.

На перекрестке улиц Гастелло и Циолковского пешеходный тротуар извивается так, что очень сложно не упасть в кювет, наполненный водой. Об этом многократно говорили начальнику отдела благоустройства. Он выходил на место, фотографировал и практически ничего не менялось. Видимо, забывал. А здесь и люди падают, и дети на велосипедах срываются.

А была история, когда столетний ветеран не мог пройти по тротуару из-за снеговых заносов. Сотрудники МПКХ сказали, что этого тротуара нет у них на балансе. Анна Алешникова рассказала об этом в «Фейсбуке», и неизвестный мужчина прислал деньги, чтобы расчистить дорогу для ветерана.

АСФАЛЬТОВАЯ ЗАПЛАТКА В ОКРУЖЕНИИ ЯМ И РЫТВИН

Впрочем, по документам многих пешеходных троп здесь и вовсе не существует, а как жители передвигаются по поселку - это их личное дело, их же всего 1800 человек. Некоторые представители обнинской власти считают, что на душу одного жителя микрорайона «Поселок Обнинское» и так выделяют денег больше, чем на горожан других микрорайонов.

Но, как признают сами же члены депутатского корпуса, в поселке достаточно плотная дорожная сеть, и протяженность дорог в расчете на одного жителя выше, чем в более густонаселенных районах Обнинска. Кроме того, в микрорайоне расположено большое количество предприятий, на одной только «Технологии» работают более 3 тысяч человек, и все они пользуются и дорогами, и тротуарами, то есть благоустройством микрорайона. Как тут посчитать подушевой подход? Чьи головы и души считать?

- Подушевой подход к выделению денег на благоустройство самой старой и самой большой по площади территории города более чем не корректен и давно нуждается в пересмотре, - считает Анна Алешникова. - Но совсем недавно появилась надежда после того, как врио губернатора Калужской области Владислав Шапша сказал, что надо подходить индивидуально к решению подобных вопросов.

Жителям остается только надеяться, что многократно откладываемое обещание сделать капитальный ремонт улицы Лесной (на которой, кстати, находятся 32 предприятия и в том числе МП «Коммунальное хозяйство») будет реализовано в нынешнем году.

Впрочем, проезжую часть улицы Циолковского ремонтировали несколько недель назад.

Анна Владимировна указывает на асфальтовую заплатку в окружении ям и рытвин.

Неизвестно, что там была за яма, которую решили срочно залатать, но оставшиеся руины выглядят удручающе. Как и отсутствие тротуара. Люди не должны ходить по проезжей части, подвергая свою жизнь опасности.

НА КАКИЕ ДЕНЬГИ СКЛЯР ПРИВОДИЛ В ПОРЯДОК ГУРЬЯНОВСКИЙ ЛЕС?

- У города хватает денег на фигурки в Гурьяновском лесу, но не хватает денег на комфортное благоустройство поселка, - удивляется Анна Владимировна.

С 2014 года жители поселка написали много писем по поводу создания единственной спортивной площадки, участвовали в учебе по социальному проектированию, создали проект универсальной спортплощадки размером 30x15 метров, подобрали территорию для ее установки.

- Жителям говорят: «Вы первые в очереди», - продолжает Анна Алешникова. - Но так как у нас общественная городская территория, а не дворовая, то перед нами в очереди встают такие общественные территории, как Гурьяновский лес и другие, нас отодвигают, и мы слышим только: «денег нет» и «вам не положено». А ведь когда кандидат Геннадий СКЛЯР баллотировался в депутаты Государственной Думы, он заверял: «Расходы на благоустройство Гурьяновского леса не должны ложиться на бюджет Обнинска», так же и с Белкинским парком.

Дословная цитата: «Создан некоммерческий фонд «Гурьяновский лес», учредителем которого, кроме вашего покорного слуги, стали руководители ФЭИ, «Технологии», а также ряд уважаемых обнинских граждан, обладающих и энергией, и ресурсами. На него же ляжет и ответственность за поддержание порядка в Гурьяновском лесу», - уверял тогда Геннадий Скляр.

ПОССОВЕТ ЗАКРЫТ

В микрорайоне закрыт пункт, где раньше был поселковый совет и принимал участковый. Вывеска висит, и даже видеонаблюдение есть, а вот участка нет. Здание стоит закрытое и забытое. И никто не слышит жителей, которые просят открыть дом, чтобы организовать там детские кружки. Обратились к депутатам за помощью, ответа не прозвучало. Сегодня детям приходится ездить «в город», чтобы заниматься шахматами или ментальной арифметикой. А ведь и детям, и родителям, и преподавателям, которые живут в этом микрорайоне, очень удобно заниматься именно здесь, рядом с домом.

ЗАЧЕМ ПОСАДИЛИ КУСТЫ НА ВОРОТАХ?

Детей «на поселке» много, для них даже площадку обустроили. Триста тысяч выделила администрация. На забор собирали деньги всем миром.

- Триста тысяч выделили благодаря двухлетней переписке с мэрией, - рассказывает Анна Алешникова. - Чтобы уложиться в эти деньги, мы с активисткой Ниной Завгородней до 22 часов сидели, но сделали проект. И у нас появилась единственная в огромном микрорайоне детская площадка за 60 лет! И большая благодарность всем неравнодушным жителям, соседям, откликнувшимся на сбор денег для ограждения детской площадки. Установка забора стала праздником, когда жители сообща и все вместе работают на благо микрорайона. Отмечу--помощь депутатов при этом мы не ощущали. Больше двух лет мы устраивали дежурства, открывали и закрывали калитки, чтобы не было доступа асоциальным и несознательным элементам в ночное время, площадка всегда убирается жителями.

Через несколько лет после установки детской площадки подсуетилась администрация: посадила кусты у забора. Однако озеленение вызвало только изумление. Колючие кусты были высажены так, что закрыли ворота, которые специально оборудованы для того, чтобы сделать спортплощадку. Теперь посаженные растения придется выкорчевывать, чтобы подъехать к объекту.

Почему-то чиновники не посоветовались с теми, кто вложил в строительство площадки свои деньги и силы. Наверное, до поселка сложно доехать.

Казалось бы, можно было отчаяться, но Анна Алешникова вместе с командой неравнодушных жителей готова работать на благо своего микрорайона столько, на сколько хватит сил. И в отличие от многих, делает это не потому, что собралась в депутаты - она точно туда не пойдет - а считает, что общественным деятелем, волонтером, кем она и является, может сделать больше.

- Еще много планов, которые мы вместе с жителями, благодаря настойчивости, последовательности и хорошему упрямству сделаем, - говорит Анна Владимировна. - Да, наш микрорайон старый и проблемный, но здесь живут люди со своими бедами, радостями, человеческими потребностями и желанием жить комфортно. И нас надо слышать, а не тихонечко читать и молчать.

Рената БЕЛИЧ

КОНТЕЙНЕРНЫЕ ПЛОЩАДКИ ПРИВЕДУТ В ПОРЯДОК

Воодушевило жителей сообщение о том, что в ближайшее время администрация Обнинска, отреагировав на публикации, планирует привести в порядок площадки для контейнеров по сбору мусора. По каждой из них будет определен объем работ, оборудованы удобные подходы.

Работы будут проводиться силами МПКХ. Благоустройство начнется с площадки на улице Садовая и продолжится до осени. Также запланирована отсыпка улицы Садовой смесью асфальтобетонной крошки и битума, как это уже было сделано в 2019 году на улице Лесной.

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