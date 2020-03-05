«Спецавтохозяйство-Обнинск» делится успешным опытом с «соседями»

С января 2020 года предприятие «Спецавтохозяйство-Обнинск» прекратило заниматься вывозом мусора на территории наукограда. Тендер по перевозке отходов на весь этот год выиграла компания из Калуги ООО «Экопромсервис».

Тем не менее, обнинская компания продолжает заниматься сортировкой отходов, поступающих из города, и внедрять новые технологии для продвинутой и современной утилизации ТБО.

ЧИСТОТА ВОШЛА В ПРИВЫЧКУ

Как рассказал нам один из соучредителей предприятия Сергей КЛИМЕНКО, в данный момент на уровне региона принято решение до 1 июня внедрить систему раздельного сбора отходов. Так что в скором будущем разделение мусора на стекло, пластик и картон станет повсеместным. Впрочем, обнинцы с этим и без того удачно справлялись - свыше 50 специализированных контейнеров, установленных по всему городу, наполнялись и вывозились регулярно. Так что привычку к раздельному сбору, можно сказать, мы уже выработали.

Несмотря на то, что непосредственно вывозом отходов «Спецавтохозяйство-Обнинск» из наукограда уже не занимается, в черте города продолжает работать площадка по сортировке, куда стекается весь мусор. И сейчас предприятие отсортировывает уже около 10% отходов, с каждым днем постепенно повышая этот показатель. Неплохие цифры и по полезному отсеву - 35% - его вывозят на полигон и используют для скорейшей рекультивации.

Планомерно предприятие подходит к тому, чтобы утилизацию ТБО в наукограде поставить на современные европейские рельсы.

ОПЕРАТИВНО И ЭФФЕКТИВНО

Кстати, «Спецавтохозяйство-Обнинск» делает успехи и в других муниципалитетах Калужской области. В Воротынске Бобынинского района, например, смена подрядчика значительно улучшила ситуацию с вывозом отходов. Ранее здешние жители жаловались, что мусор вывозился раз в три дня, а не ежедневно, из-за чего баки были переполнены, и местные придомовые пейзажи выглядели неприглядно. С приходом же нового перевозчика специальная комиссия обследовала самые проблемные адреса и установила - «Спецавтохозяйство-Обнинск» сработало на «отлично» и проблем с неприятными запахами, раскиданными по двору пакетами и отходами больше нет.

Еще один приятный момент для тех муниципалитетов, которые сейчас обслуживает обнинская компания - по примеру нашего города там заработали странички предприятия в социальных сетях. У жителей появилась возможность оперативно получать актуальную информацию о деятельности компании и транспортировке отходов. Также пользователи могут сообщать о проблемных точках, где скопился мусор, и присылать соответствующие фото. А специалисты, после того как быстренько наведут порядок, могут сразу же приложить фотоотчет о проделанной работе. Современно, оперативно и эффективно!

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ В ОБНИНСКЕ...

С приходом нового перевозчика - компании «Экопромсервис» - жителям наукограда все чаще приходится лицезреть заваленные мусорные контейнеры - частота вывоза мусора новым подрядчиком явно недостаточная. Но, как оказалось, страдает не только Обнинск, но и соседние районы, которые взялся обслуживать «Экопромсервис».

Жители Белоусова также недовольны его работой.

- С мусором что-то страшное происходит, предыдущая компания явно лучше работала. Неужели наша администрация никак не может повлиять на них, в контракте же должны быть предусмотрены штрафы и неустойки при невыполнении обязательств. Из котельной вчера вытекала подкрашенная зелёным вода, это ищут протечки или сливают химию? - негодует жительница Белоусова Дарья.

Более того, возмутил людей и беспорядок на самих площадках. Во-первых, из города исчезли привычные мусорные баки, их заменили на 8-кубовые контейнеры. И ладно, если бы по-человечески их установили, но нет - огромный бак выставили чуть ли не на проезжей части!

В администрации Жуковского района заверили, что сделали замечание перевозчику и попросили передвинуть массивный контейнер на специальную площадку. Однако жители, глядя на то, как уже два месяца компания не особо добросовестно выполняет свою работу, сомневаются, что замечания тут чем-то помогут...

Диана КОРШИКОВА

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