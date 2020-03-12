Вся правда о том, почему Александр Силуянов не пойдет на выборы в Горсобрание

Александр СИЛУЯНОВ был одним из первых нынешних обнинских депутатов, который сообщил, что не будет баллотироваться на следующий срок. Объяснил откровенно - перегорел. Нет больше того пыла, который двигал им 15 лет (или три созыва) назад.

Казалось бы, и возраст позволяет, и горожане не против - иди и баллотируйся, но Силуянов для себя уже давно всё решил.

Вернуться в городской «парламент» он пообещал лишь в одном-единственном случае, который, он надеется, никогда не произойдет...



«ЭТО БЫЛ СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС»

- Александр Юрьевич, Вы помните в какой момент у вас впервые появилась мысль: «Всё, пора идти в депутаты»?

- Да, помню. На тот момент я уже года два-три руководил Дворцом спорта. За это время мне приходилось несколько раз сталкиваться с депутатским корпусом, доказывая необходимость увеличения финансирования на спорт. Тогда в горсобрании было всего человек восемь. Да и отношение к спорту было иным. В те годы, за исключением волейбола и гимнастики, весь муниципальный спорт находился во Дворце, и он был в плачевном состоянии.

Как раз тогда были внесены изменения в федеральный закон и число депутатов в Обнинске увеличилось до тридцати человек. И мы пошли на выборы большим коллективом для того, чтобы каким-то образом повлиять на ситуацию. Это было интересно, так как у меня был «спортивный интерес» в прямом смысле этого слова. Заниматься развитием спорта через муниципальное предприятие стало возможным именно благодаря депутатству. Это отлично сочеталось и дополняло друг друга. Сейчас стало как-то не то... Да и спорт уже не находится под моим контролем. Исчезло то, что изначально мною двигало. После того, как я перестал быть директором Дворца спорта, по инерции еще раз сходил на выборы и понял, что мне это не интересно.

- Когда Вы пришли на первое заседание, сели за круглый стол и увидели людей, с которыми предстоит работать, о чем вы подумали?

- Дело в том, что первое время у нас было противостояние с администрацией города. Несмотря на то, что я был директором муниципального предприятия мы в какой-то степени находились в оппозиции к Николаю Евгеньевичу ШУБИНУ. Мы тогда прошли в горсобрание не благодаря, а вопреки, и это накладывало отпечаток на взаимоотношения.

- Из-за чего было это сопротивление?

- На должность директора Дворца спорта меня назначал Игорь МИРОНОВ (мэр Обнинска в 2000-2005 годах), и с ним мы работали хорошо, дружно, в одной команде. Но потом его попросили уйти, на его место пришел Шубин, и получилось так, что начали бороться с теми, кто был в команде Миронова. Поэтому первый год пришлось потолкаться, но потом поняли, что мы не враги, а партнеры, и мы работаем друг на друга. После этого мы начали приходить к конструктивному диалогу.

- Вспоминая все три созыва, в каком Вам работалось комфортнее всего? В том, где присутствовали представители оппозиции или сугубо партийные единомышленники, как сейчас?

- Мне больше всего понравилось в первом. Созыв был очень креативный, работоспособный. Мы много спорили, ругались, но мы не были по разные стороны баррикад: по первому вопросу мы могли быть ярыми соперниками, но уже по второму - союзниками. И таких ситуаций было множество, когда создавались группы поддержки и противостояния, шла серьезная дискуссия. Работа была интересная, творческая...

- А сейчас скучно?

- Сейчас скучно.

«У НАСЕЛЕНИЯ ВОПИЮЩАЯ ПРАВОВАЯ БЕЗГРАМОТНОСТЬ»

- Во втором созыве тоже была так называемая оппозиция, она чем-то отличалась?

- Во втором было уже не то... Потому, что оппозиция была просто против всего - по любому вопросу. Им было неважно, что за тема обсуждается, главное - Баба Яга против. У нас не было интеллектуального напряжения, не надо было ничего рожать. Пустота.

- Из того, что вам удалось реализовать за время депутатства, чем гордитесь больше всего?

- Тем, что в Обнинске в принципе поменялось отношение к спорту. Я считаю, что приложил к этому максимум усилий. Раньше спорт был на задворках, к нему было отношение такое же, какое у школ к урокам физкультуры - по остаточному принципу. Мы и «Державу» создавали, чтобы изменить этот принцип, но пока, увы, в школах ничего не изменилось...

- Тяжело ли работалось с жителями? Все-таки люди разные, да и отношение к «слугам народа» у нас в стране больше все-таки негативное, чем положительное...

- Мне никогда не было тяжело работать с жителями, наоборот было интересно встречаться, особенно во время выборов. Я всегда чувствовал от них поддержку. За исключением, скажем так, нестандартных людей. Мне было комфортно, я не испытывал проблем, встречаясь с населением.

- Горожане часто обращаются с проблемами, которые невозможно решить муниципальному депутату?

- Да, к сожалению, у нас вопиющая правовая безграмотность. Очень многие не понимают, в чем заключаются полномочия депутата - что он в состоянии выполнить, а что нет. Например, приходит бабушка и возмущается, почему у нее такая маленькая пенсия. Что я могу ей ответить? Я даже учась в вузе не хотел изучать пенсионное законодательство: только глянешь на коэффициенты - эти копейки - и противно становится. Тогда я понял, что пенсию надо создавать себе самому, в не зависимости от государства.

- И часто Вам приходится оправдываться за это самое государство, за пенсии?

- Конечно. С одной стороны, люди смотрят на нас как всемогущую власть (опять-таки из-за правовой безграмотности), но с другой - ближе муниципального депутата у них никого нет, не к кому идти со своей проблемой. А мы здесь, мы доступны.

- Вы близко к сердцу принимаете чужие проблемы?

- Бывают ситуации, когда действительно сильно сопереживаешь человеку. Был у нас парень-инвалид, он уже умер, к сожалению. Мама его часто к нам ходила... Помогали... В первом созыве особенно ярко всё это ощущалось. Порой, когда мы понимали, что у нас нет возможности решить чью-то проблему, просто брали и скидывались деньгами. Послать человека язык не поворачивался, хотя это было проще всего - сказать, что у тебя нет полномочий. Но на душе потом было бы скверно.

- Кстати, о деньгах. Сейчас ежемесячная компенсационная выплата обнинскому депутату составляет 11 000 рублей. Ни у кого из коллег не возникало желания отказаться от денег в пользу какого-то доброго общегородского дела, или направить их адресно в пользу нуждающихся? Все-таки небедные люди сидят - руководители учреждений, бизнесмены. Да и всегда считалось, что депутатство - это работа на добровольных началах...

- Нет, таких предложений не поступало. Думаю, это просто не те деньги, которые могут сыграть какую-то роль. Кроме того, все равно существуют депутатские расходы. Тот депутат, у которого есть деньги, конечно, может предложить такую инициативу, но как быть тому, у кого их недостаточно?..

«Я ПРИХОЖУ ТУДА, ГДЕ ТРУДНО»

- За эти три созыва у Вас появились друзья из числа парламентариев?

- Новых не появилось - я всё больше со старыми. У нас хорошие товарищеские отношения с Журавлевым, Фраем, Заеленковым.

- А если встретите на улице, допустим Татьяну КОТЛЯР или Нину ИЛЛАРИОНОВУ, как отреагируете? Поболтаете по душам? -

- Я всегда позитивно отношусь к своим оппонентам, они помогают развиваться. Это как в борьбе - ты растешь благодаря сопернику, и чем он сильнее, тем больше растешь ты сам. Они полезны, не дают расслабиться и захиреть. В этом их замечательное качество.

- Сейчас в горсобрании есть лишние люди? Такие, без которых этот созыв мог бы спокойно работать, не заметив их отсутствия?

- Если так рассуждать, то можно дойти до того, что и администрация способна работать без депутатов. Раз такой провокационный вопрос, то и отвечать буду провокационно! (смеется).

- Горсобранию нужна молодая кровь?

- Да, пусть молодежь приходит - будет взрослеть, накапливать чувство ответственности. Пусть придет тот, кто был похож на того меня, который был 15 лет назад. Я и сейчас вспоминаю то время с большим удовольствием как пример того, каким должен быть депутат. Таким, чтоб глаз горел!

- То есть Вы не сторонник высиживать кресло до тех пор, пока не «посыплется песок»?

- Я вообще долго не люблю находиться на одном месте, иногда надо менять направление деятельности. По этой же причине я в свое время поменял успешный бизнес на Дворец спорта - увлекся тем, что мне было интересно. А когда спустя 10 лет понял, что и здесь я сделал свою работу - тоже отошел от дел. Сейчас у меня хватает работы, загружен делами под завязку.

- А есть вероятность того, что сейчас - это просто перерыв? И спустя лет пять Вы опять захотите баллотироваться?

- Все может быть, ничего не исключаю. Скажу вам честно, насчет этих выборов я долго принимал решение, но недавно случился переломный момент, который поставил точку. Вполне возможно, что мне пришлось бы заставить себя баллотироваться на следующий срок, если бы врио губернатора был назначен какой-нибудь непонятный человек, и Обнинск бы ожидала сложная судьба. Конечно, в этот момент сбегать было бы подло. К счастью, сейчас в этом вопросе наступила стабильность и уверенность в завтрашнем дне.

Я сторонник того, чтобы приходить туда, где трудно и плохо. А там, где все благополучно и хорошо - мне скучно и неинтересно. Я любитель антикризисного правления, когда из г***а нужно слепить конфетку. Вот тогда мне интересно!

- То есть, если когда-нибудь Обнинск погрузится в хаос, Вы будете первым в списке кандидатов в Горсобрание?

- Разумеется, но я уверен, что до этого не дойдет.

Диана КОРШИКОВА

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