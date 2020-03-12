Безопасность обнинских школьников зависит от наличия совести у потенциальных преступников?

Трагедия в Керчи, когда студент политеха расстрелял 17 человек, положила начало масштабной кампании по обеспечению безопасности во всех школах страны. В августе прошлого года появилось постановление правительства, касающееся требований к антитеррористической защищенности объектов Министерства просвещения РФ. Это внушительный серьезный документ, прочитав который создается впечатление, что вот теперь-то школы точно будут неприступны, как крепость.

Но что, если оборудование, которое должно обеспечивать безопасность и отсеивать потенциальных преступников, всего лишь фикция? Защищают ли обнинских учеников школьные рамки? Или через них можно пронести всё, что угодно?

ДОСТАЛИСЬ В НАСЛЕДСТВО

На данный момент почти все школы наукограда оборудованы рамками- металлодетекторами. Все, кроме школ №№1 и 6 - там они ручные. Дело в том, что арочные металлодетекторы достались образовательным учреждениям Обнинска «в наследство» после предыдущих выборов. Во всех школах, кроме двух, были созданы избирательные участки, которые по закону должны были быть оборудованы системой безопасности. Поэтому после голосования рамки за ненадобностью были просто переданы муниципалитету - сам город на них не тратился. А для школ №1 и №6, где не было УИКов, были приобретены ручные.

Но, может оно и к лучшему. Ведь несколько месяцев назад главный санитарный врач страны Геннадий ОНИЩЕНКО заявил, что рентгеновские рамки могут серьезно навредить здоровью. По его мнению, безопасно проходить через такой сканер можно лишь 20 раз в год! Те же, кто подвергаются рентгеновскому излучению чаще, могут получить опасную дозу радиации. А теперь только представьте, сколько раз за одну только четверть этот прибор пересекает школьник?..

Поэтому ручные металлодетекторы принято считать более безопасными, ведь ими можно просканировать отдельно вещи или рюкзаки, а не всего человека.

Впрочем, споры о возможном вреде рамок все еще ведутся, и некоторые специалисты считают, что доза облучения в них незначительна, поэтому не представляет никакой опасности для взрослого или ребенка.

ВРЕМЕНА ИЗМЕНИЛИСЬ...

Но сейчас нас волнует отнюдь не радиация, а более страшная и актуальная вещь - терроризм. Ровно год назад городские СМИ писали о вопиющем случае в школе №12, когда 13-летний проблемный подросток пронес с собой нож. Некоторые тогда не увидели в этом ничего криминального, дескать, а кто из пацанов в детстве не бегал в школу с железяками. Кто не любил поиграть «в ножички» и не хвастался перед друзьями своим опасным «оружием»? Мол, это нормально для парней.

Но, согласитесь, еще 20 лет назад ученики не так уж часто расстреливали одноклассников и всаживали в классных руководителей заточки. И в России эта «мода», кажется, только набирает обороты... Времена изменились, и это надо признать. Вчерашние задиристые, но безобидные хулиганы сегодня трансформировались в агрессивных малолетних преступников. Исходя из того, что приходится наблюдать в социальных сетях (школьный буллинг, издевательства над учителями и сверстниками, неуравновешенные выходки как школьников так и педагогов), хочется быть уверенным, что если у кого-то в момент конфликта «слетит крыша», то при себе у него не будет реального оружия, и ребенок вернется домой живым и здоровым.

И арочный металлодетектер - как раз то, что должно предотвратить пронос острых металлических предметов, пистолетов и ножей.

На деле же происходит иначе. Весьма показательный пример - рамка в детской школе искусств №2. Не то, что б не спасает, а даже наоборот, раздражает юных талантов, родителей и даже самих педагогов.

По их словам, оборудование громко пиликает и реагирует буквально на всё - пряжки, ключи, монетки и так далее. В итоге, охранник никого не обыскивает, и внутрь может попасть абсолютно любой. Правда, в отличие от обычных школ, здесь есть еще одно препятствие - турникет. Пересечь его можно при помощи ключа-таблетки - в одни руки выдавалось два комплекта. Обслуживает оборудование печально известная компания Сергея ПАСЫНКОВА. И если турникет худо-бедно отсеивает посетителей, то вот рамка выглядит откровенно бесполезной.

РАМКИ «ПИЩАТ» НА ВСЁ

Охранник на входе честно признал - полномочия не позволяют ему досматривать посетителей, максимум - он может попросить выложить металлические предметы. То же самое подтвердила и начальник Управления общего образования администрации Татьяна ВОЛНИСТОВА.

По ее словам, специалисты управления несколько раз объезжали образовательные учреждения и проверяли работоспособность рамок. Их нахождение Татьяна Валерьевна считает оправданным, так как их срабатывание подает сигнал охраннику, что у школьника есть некий предмет. Но при этом чиновница отмечает, что специалисты могут регулировать чувствительность рамок, и в школах, как правило, их настраивают на максимум. Вот и получается, что рамки срабатывают абсолютно на всё. А раз все «пищат», то физически невозможно обыскать каждого.

Что касается вреда для здоровья, то тут Волнистова уверена, что никакой опасности нет.

- Скажу как физик: интенсивность электромагнитного излучения в рамках невысокая и на здоровье влияет не больше, чем мобильный телефон, - успокоила Татьяна Валерьевна.

Что же касается проноса в школу опасных предметов, то тут Волнистова лишь пожимает плечами - полагаться можно только на совесть посетителей.

МОЖЕТ, ЛУЧШЕ «ПЕРЕБДЕТЬ»?

А может, стоит полагаться не на наличие совести у психопатов, а, например, на установку нормального оборудования и профессионализм сотрудников охранного агентства? Может, стоит заменить «халявные», но бесполезные рамки на ручные? И еще вопрос: вы правда верите в то, что турникет может гарантировать безопасность детей? Ведь мы все помним, что массовое убийство в Колумбайне совершили старшеклассники - то есть те, у кого всегда есть «таблетки» для прохода через турникет. Получается, что бояться надо не посторонних, а как раз таки «своих». Тех, кого, как правило, не проверяют и на кого не обращают внимания.

Кстати, в обнинских школах тоже есть турникеты, и сами педагоги порой признаются, что им это не нравится. Ведь если преступник захочет - он под любым предлогом попадет внутрь. И что делать, если случится реальное ЧП? Смогут ли школьники, разбегаясь в хаосе, искать и прикладывать свои ключи или начнут перепрыгивать через узкие ограждения, создавая коллапс и еще большую панику?..

Вы, конечно, можете сказать, что не надо сеять страх и думать о плохом, но лично мы за то, чтобы объективно оценивать реальность, в которой живем, и за то, чтобы быть готовыми ко всему. Это, все-таки, надежнее веры в чью-то совесть...

Диана КОРШИКОВА

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