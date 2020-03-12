После вмешательства прессы пожилой матери обнинца разрешили въезд в Россию

На прошлой неделе в газете «Неделя Обнинска» вышел материал о семье Джафаровых, которая в 90-х приехала в Россию из Азербайджана. Однако, тогда на родине оставалась мама Руафа Джафарова Гульхара, которая нуждалась в качественной медицинской помощи.

В 2018 году женщина приехала к сыну и его семье в Обнинск и проходила лечение в ИМР.

Но ввиду серьезной болезни женщина физически не смогла вовремя выехать из страны, чем нарушила миграционное законодательство. В связи с этим, вернувшись на родину, она узнала, что отныне ей запрещен въезд в Россию на пять лет - до 2023 года.

Впрочем, позже суд, рассмотрев все обстоятельства, при которых Гульхара вынужденно нарушила законодательство, встал на ее сторону и разрешил ей въезд. Однако решения суда оказалось мало! Женщина дважды пыталась въехать в страну, но в аэропорту «Внуково» почему-то оказывалось, что ее имени нет в базе данных, и она все еще числится «нелегалкой». Предъявление на пограничном контроле решения суда ничем не помогло - УМВД Брянской области (где шли судебные разбирательства иностранной гражданки) почему-то ни в какую не хотело обновлять базу данных и легализовать Гульхару.

Тогда семья Джафаровых и обнинские юристы, которые занимались этим вопросом, «подняли на уши» все возможные инстанции и привлекли к этому делу прессу. Жалобы были направлены в адрес руководителей профильных ведомств, а также в администрацию президента.

В итоге администрация президента отреагировала практически моментально, потребовав объяснение от Областного Брянского УМВД. Согласно их официальному ответу, 28 февраля на основании апелляционного определения Брянского областного суда Гульхаре Джафаровой был разрешен въезд на территорию РФ, и эти сведения внесены в информационный ресурс МВД России. Так что это уже можно считать большой победой!

Но, как считает юрист, покупать билет еще рано - теперь нужно дождаться ответа от ФСБ. Необходимо подтверждение, что и в их базе данных эти сведения тоже обновились, дабы больной престарелой женщине не пришлось вновь томиться в аэропорту, а потом возвращаться обратно. Но это, скорее, уже просто формальность.

Диана КОРШИКОВА