Обнинским стартаперам расскажут о мифах в бизнесе

Продолжаем рассказывать вам о мероприятиях, которые пройдут в Обнинске с 19 по 22 марта в рамках проекта «Научно-практическая школа «Техносфера» и при поддержке Фонда содействия инновациям. Речь идет и профориентационных программах и «круглых столах» для школьников и студентов.

В прошлом номере «Недели» мы подробно рассказали о том, чем будут заняты дети школьного возраста, какой опыт получат и о каких профессиях будущего узнают. На этот раз в центре внимания начинающие предприниматели и стартаперы.

ДВА ДНЯ ДЛЯ «МОЛОДОГО БИЗНЕСА»

На митапе (встреча единомышленников), который пройдет в «Точке кипения» участники узнают, как выбрать бизнес-стратегию, как найти своих клиентов. Им подробно расскажут, как выявить свою целевую аудиторию и с чего начать движение в маркетинге. Программа рассчитана на два дня по пять часов мозгового штурма над собственным проектом со своей командой! По итогам второго дня слушатели получат обратную связь от других команд и от спикера.

А теперь подробнее о MeetUp, его темой будет «Маркетинг. Оценка рынка. Product Development. Разработка продукта. Customer Development. Выведение продукта на рынок». Во время пятичасового «сеанса» первого дня программы состоится полный разбор основ бизнеса, о чем не расскажет ни один учебник в России. Также будет затронута тема маркетинга - почему в «молодом бизнесе» он важнее всего.

УЗНАЙ СВОЮ ЦЕЛЕВУЮ АУДИТОРИЮ!

Помимо этого участники «по косточкам» разберут методику клиентского путешествия и «познакомятся» со своей целевой аудиторией. Явно не лишним будет и пошаговый план по созданию своего уникального продукта, а в завершении дня участники узнают, что такое стратегия - почему она нужна не сразу, и какие мифы ее окружают.

Второй день (воркшоп) тоже будет весьма насыщенным и полезным. Участники узнают, как нарисовать клиентское путешествие своей целевой аудитории и аргументировать, почему оно такое. На основе клиентского путешествия они научатся создавать маркетинг-микс и узнают о способах воздействия на целевую аудиторию. Также смогут создать индивидуальный план по бюджетированию. Завершится воркшоп защитой каждой команды и разбором проектов друг друга. По итогам, команды п получат обратную связь друг от друга и от спикера. Программа отлично подойдет маркетологам, стартаперам, руководителям проектов.

ФУНДАМЕНТ ДЛЯ БИЗНЕСА

Ну, и в предвкушении этой грандиозной программы, познакомимся с ее главным спикером - стратегическим маркетологом и основателем интернет-агентства Gedocorp Алексеем ДОБРУСИНЫМ.

--Алексей, исходя из наблюдений, мы видим, что сейчас молодые предприниматели горят своей идеей (что является плюсом), но, как правило, им не хватает знаний в области маркетинга. Одно мероприятие не осветит все вопросы, но это не значит, что оно бесполезно. Какую проблему решит одна такая двухдневная программа?

- Да, полностью с вами согласен. Здесь требуется системная работа. Предпринимателям не хватает не только знаний в области маркетинга, но и компетенций в области менеджмента, финансов, управления командой. Двухдневное мероприятие - не решение проблемы целиком. Это первый шаг. Основная моя цель - дать фундамент, основу для дальнейшей самостоятельной работы. Предприниматели именно это и умеют хорошо - предпринимать, делать вещи самостоятельно. А я помогу в этом, дав необходимый старт. В этом плане встречу считаю очень полезной.



- У вас уже большой опыт ведения мероприятий на эту тему, преподавания данной дисциплины. На что вы обращаете внимание при общении со стартаперами?

- В первую очередь, на основателя и команду, если она есть. Дело в том, что в бизнесе не столько важны компетенции (особенно в современном мире), сколько видение команды, готовность к риску, готовность к предпринимательству в целом. Вот на эти качества команды я смотрю в первую очередь, остальному можно научиться.

- Если проект социальный, а не коммерческий, маркетинг сильно меняется? В мероприятии могут поучаствовать руководители социальных проектов?

- Есть даже специальное направление - социальный маркетинг. Да, маркетинг меняется, но не инструментарием, а целеполаганием. Социальные проекты ставят перед собой другие цели, измеряют другие показатели эффективности. Однако инструментарий, который я даю, будет однозначно полезен и руководителям социальных, и коммерческих проектов.

ВДОХНУТЬ ЖИЗНЬ В РЕАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

- Многие студенты пишут научно-исследовательские работы, формируют проекты для подачи в Фонд содействия инновациям. Некоторые из них имеют почву для коммерциализации. Как вы считаете, что нужно сделать, чтобы у студентов появился дух предпринимательства?

- Дух предпринимательство на моей практике, как правило, есть изначально. Примерно 3% людей, по статистике, способны быть предпринимателями в принципе. У них этот дух важно развить, направить в нужное русло. А тем, у кого его нет, важно понять, почему они хотят быть предпринимателями. Это тоже возможно, хотя это сложнее.

- Если придет на мероприятие команда, у которой уже есть проект на протяжении 4-5 лет, но хочется вдохнуть в него новую жизнь. Как им подготовиться к участию ? Они же могут во второй день разобрать его вместе с вами?

- Да, конечно, весь второй день мы будем разбирать реальные проекты участников мероприятия. В них, безусловно, можно вдохнуть новую жизнь, важно определиться с новой стратегией. Мы будем делать акцент именно на этом - на целях, задачах, стратегии проекта.

- Напоследок дайте несколько советов начинающим предпринимателям.

Я дам один совет. Но с моей точки зрения, самый важный. Поймите, зачем вам собственное дело. Бизнес - не самый быстрый и не самый легкий путь к деньгам. Это миф. Бизнес - это не свободный график работы. Это тоже миф. Предприниматель - человек, который меняет мир не ради денег. Поняв, «зачем» - вы найдете все ответы на то, как добиться успеха. Но, не понимая, «зачем», любые консультации, эксперты, мероприятия будут полностью бесполезны.

Другие статьи из рубрики «Инновации»