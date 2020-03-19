Что надо знать жителям Обнинска о мерах по предотвращению коронавирусной инфекции

Медики уверяют, что рано или поздно коронавирус придет и в Обнинск, но приближать это время явно не стоит. Власти предпринимают все необходимые меры по предотвращению распространения инфекции и настоятельно просят граждан соблюдать рекомендации. А чиновники, со своей стороны, обещают честно предоставлять всю информацию.

ОРВИ И ГРИПП ИСПУГАЛИСЬ МЫТЫХ РУК

На 11 неделе 2020 года (с 9 по 15 марта 2020 года) было зарегистрировано 6426 случаев острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) и 56 случаев гриппа (предыдущая неделя-- 7897 и 89 случаев соответственно).

Показатель заболеваемости относительно предыдущей недели уменьшился на 18,8%. Судя по всему, элементарные правила гигиены-- мытье рук и своевременное проветривание помещений - способны противостоять даже сезонным инфекциям.

Но в некоторых районах зафиксировали превышение средних многолетних значений, в частности, в Малоярославецком районе (+47,6%).

За предыдущую неделю исследован материал от 95 больных и 13 граждан, вернувшихся из зарубежных поездок. Возбудитель коронавирусной инфекции CODIV-19 у обследованных не обнаружен. РНК вируса гриппа типа А1 (H1N1) - 2009pdm обнаружена в 16 образцах (на предыдущей неделе - в 14), РНК вируса гриппа типа В - в 4 (предыдущая неделя - 3), респираторно-синцитиального вируса человека (РС-инфекция) - в 1 и прочих вирусов - в 6 случаев.

Очередной удар по инфекциям помогут сделать досрочные каникулы в калужских школах.

ОБНИНСКИЕ ШКОЛЬНИКИ СРОЧНО УШЛИ НА КАНИКУЛЫ

Утром 16 марта по Обнинску поползли слухи, что школы города закрываются на карантин. Однако до обеда в Управлении образования эти слухи не подтвердили. А на планерке в администрации всем рекомендовали мыть руки, проветривать помещения и соблюдать обычные правила санитарии и гигиены.

- В Обнинске нет случаев коронавируса, поэтому закрывать школы не будут, - уверяли чиновники.

Однако, после обеда из Калуги пришло распоряжение уйти на каникулы 18 марта. Ну, а после обеда пришла третья вводная: каникулы начинаются с 17 марта.

Так что весенние каникулы в нынешнем учебном году продлятся с 17 марта до 1 апреля (а их ровесники в Германии собираются отдыхать до мая.)

- В случае обострения эпидемиологической ситуации мы рассматриваем варианты продления школьных каникул, перехода на обучение на дому или дистанционное обучение, - сказал Александр Аникеев.

Что же делать тем, кто в нынешнем году должны сдавать ЕГЭ и ОГЭ? Есть данные, что даты экзаменов будут пересмотрены и объявлены в ближайшее время.

ЗАПРЕЩЕНЫ РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ И КОЛЛЕКТИВНЫЕ ПОЕЗДКИ

На заседании Правительства Калужской области, прошедшего под председательством врио губернатора Владислава ШАПШИ, обсуждались меры по недопущению распространения короновирусной инфекции и меры, принимаемые в организациях образовательной сферы.

Министр образования и науки Александр АНИКЕЕВ сообщил, что в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции министерством введены ограничения на проведение массовых мероприятий.

Запрещены все выезды организованных групп детей и педагогов за пределы страны, родительские собрания и занятия в школьных бассейнах.

Согласившись с предложениями министра образования, Владислав ШАПША призвал ограничить каникулярные поездки детей и обучающихся не только за границу, но и по стране.

- В те регионы, где выявлены заболевания, надо запретить поездки детских организованных групп. Знаю, что многие собирались на весенних каникулах в Москву. Не надо этого делать в сложившихся условиях, - рекомендовал Владислав Валерьевич.

Желание некоторых педагогов съездить на экскурсию в Москву обнинские шутники назвали квестом «Привези из столицы коронавирус для бабушки». Юмор, конечно, сомнительный, но еще сомнительнее выглядит безответственность тех, кто учит школьников игнорировать общественные интересы ради личного развлечения.

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ К ДИСТАЦИОННЫМ ЗАНЯТИЯМ ГОТОВО

Меры профилактики распространения короновируса принимаются в профессиональных организациях и в высших учебных заведениях области, где также рассматривается вариант перехода на дистанционное или индивидуальное онлайн-обучение.

По словам ректора Калужского Государственного университета им. К.Э. Циолковского Максима КАЗАКА, в случае обострения ситуации университет готов к введению ограничений, а переход на онлайн-образование здесь займет не более одного дня. Все массовые мероприятия, включая студенческую весну, перенесут на более поздние сроки.

В ИАТЭ многие преподаватели уже давно освоили вебинары, онлайн-семинар и прочие занятия через Интернет.

ПОСЕЩЕНИЕ БОЛЬНЫХ В СТАЦИОНАРАХ ОГРАНИЧЕНО ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ПРИОСТАНОВЛЕНА

Как рассказала заместитель министра здравоохранения области Наталья ОГОРОДНИКОВА, в целях профилактики этого опасного заболевания в медицинских организациях усилен противоэпидемический режим.

С 16 марта введено ограничение посещения больных стационаров родственниками. Сотрудникам медучреждений предписано находиться на рабочих местах в средствах защиты органов дыхания.

Осуществляется жесткий контроль за поддержанием неснижаемого запаса противовирусных препаратов, дезинфекционных средств и средств индивидуальной защиты во всех лечебных учреждениях. Также рассматривается вопрос о приостановке плановой диспансеризации взрослого и детского населения.

ПРИКАЗАНО ВНЯТНО ОТВЕЧАТЬ ГРАЖДАНАМ

Всем гражданам, прибывшим из неблагополучных по коронавирусной инфекции стран, выдается больничный лист на 14 дней по месту их жительства, без посещения медицинских организаций. Для этого достаточно позвонить по телефону горячей линии *040.

ходе обсуждения руководитель региона Владислав Шапша особо подчеркнул, что сотрудники этой горячей линии должны располагать подробной информацией о дистанционной выдаче листов нетрудоспособности, чтобы четко доводить ее до жителей региона.

- Люди возвращаются из заграницы. Добросовестные, приходя домой, звонят. И в этой ситуации нельзя допускать, чтобы в ответ на их обращение последовала невнятная информация, - сказал Владислав Шапша, обращаясь к руководству профильного министерства. - Сотрудники на линии должны знать, что отвечать тем, кто к ним обращается. И это не просьба, а требование - довести всю необходимую информацию и до работодателей, и до учреждений здравоохранения на местах и, в первую очередь, до специалистов колл-центров.

МАСКИ, ПРОТИВОВИРУСНЫЕ ПРЕПАРАТЫ И ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА

ГП «Калугафармация» принимает меры по ликвидации дефицита масок в аптечной сети. На сегодняшний день их остаток в аптеках превышает 3,5 тысячи штук. Ожидаются прямые поставки медицинских масок от Ивановского завода. По запасам противовирусных и дезинфицирующих средств ограничений нет. Все они имеются в достаточном количестве.

Владислав Шапша, в свою очередь, призвал жителей области вести себя сдержано и не создавать ажиотажный спрос на медицинские маски.

КТО-ТО ПЕРЕПУТАЛ ЕВРОПУ И ОБНИНСК

В сетевом супермаркете на проспекте Маркса продавщицы удивлены неожиданной для этого времени года активностью покупателей. В магазин приходят граждане, которые закупают продукты на 45-50 тысяч рублей.

Покупатели, которым приходится стоять в очереди за гражданином, нагрузившим продуктов на 45 тысяч рублей, пока панике не поддаются и выразительно крутят пальцами у виска. А счастливые продавщицы рассказывают, что час назад приходил гражданин, набравший на 28 тысяч бомж-пакетов.

Нам удалось поговорить с одним таким гражданином и спросить, зачем ему столько крупы. Мужчина ответил, что его знакомые, живущие в Европе, сообщили о том, что впервые в жизни увидели пустые полки европейских магазинов.

- Знакомая уехала из Обнинска и 10 лет живет в Германии. Говорит, что в магазине нет дрожжей, картошки, вермишели, - рассказывает друг эмигрантки и охотно демонстрирует фотографии опустевших прилавков. - В Германии рынки закрыли и магазины говорят, что тоже закроются.

- А у нас Новый год! - веселятся продавщицы, перевыполняющие план.

ДЕФИЦИТА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ НЕТ

На заседании областного Правительства обсуждался и вопрос обеспечения населения Калужской области отдельными продовольственными товарами.

В связи с информацией об угрозе распространения в России коронавируса в магазинах ряда регионов, в том числе в Калужской области, наблюдается увеличение спроса на некоторые продукты питания, в частности, на крупы, макароны, сахар, растительное масло и консервы.

По словам министра конкурентной политики области Николая ВЛАДИМИРОВА, в регионе незначительный рост спроса населения на крупы отмечается в магазинах сети «Ашан», «Атак», «Метро кэш энд Керри» и в отдельных местных сетях. По его словам, торговые организации к этому были готовы. Дефицита продовольственных товаров в области не наблюдается, цены стабильны. Администрациями магазинов увеличены объёмы системных поставок. Запасы товаров в сетях составляют от трех дней («Магнит») до 29 дней торговли («Глобус»). Периодичность поставок - от ежедневной до одного раза в неделю.

- Ситуация с запасами товаров бакалейной группы в розничных торговых сетях Калужской области стабильная. Мы проводим ежедневный мониторинг по более чем сорока видам продовольственных товаров. В случае нехватки продуктов или увеличения цен будут приняты необходимые меры. Данный вопрос находится на нашем контроле, - резюмировал Николай Владимиров.

Рената БЕЛИЧ

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