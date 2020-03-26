Позор!

В интернете есть популярная картинка - «фэйспалм»: на ней изображен человек, закрывший рукой лицо из-за чувства разочарования и стыда за чью-то тупость. Примерно с таким выражением на этой неделе я читала, творения, прости господи, «коллег», и наблюдала за низостью обнинских депутатов, устроивших буллинг школьнику из пятого класса!



Вы, наверное, сейчас подумаете, что раз взрослые устроили прилюдную травлю ребенка, то наверное у них была на то веская причина, что он натворил что-то страшное - ну, например, методические оскорблял педагогов или издевался над сверстниками. Но нет. Всё это исключительно ради того, чтобы один взрослый и солидный человек мог прикрыть серьезные недоработки в своем учреждении и усидеть на месте руководителя «лучшей школы города», а другие - получили вожделенную возможность в очередной раз «мочкануть» своих конкурентов из сферы СМИ. Достойно, не правда ли?

Последнюю неделю в сети широко обсуждался случай не совсем корректного отношения классного руководителя гимназии к ученику пятого класса. Так уж вышло, что ребенок оказался сыном генерального директора ИД «Мак-Медиа» Евгения СЕРКИНА.

Мальчик заболел гриппом и родители, будучи ответственными людьми, попросили педагога предупредить остальных мам и пап детей из этого класса, чтобы они были осмотрительнее. Разумеется, перед этим классного руководителя попросили не называть фамилий, чтобы не сеять панику и не клеймить ребенка. Но вместо этого учительница буквально «слила» все личные данные ученика и тыкнула на него пальцем, забыв про существование врачебной тайны, педагогической этики и элементарной человеческой совести.

Разумеется, родителей возмутила такая беспардонность учительницы и руководства школы (а кого бы не возмутила, учитывая, что педагог нарушил договоренности), но уладить этот вопрос мирно не получилось, так как гимназии, видимо, по статусу не положено признавать ошибки. Разве ж может «лучшая школа города» делать что-то не так? Разве могут действия ее учителей быть некорректны? Кончено нет! Но, скажем вам по секрету - могут, и более того, это даже нормально! Все люди иногда совершают ошибки - и педагоги, и журналисты, и директора образовательных учреждений. Главное - понять, что ты был неправ, честно это признать, и при необходимости просто исправить ситуацию. Так обычно поступают взрослые, порядочные и честные люди.

Но вместо извинений, гимназия решила пойти более незатейливым и трусливым путем - окончательно «добить» школьника, который благодаря действиям педагога, стал объектом травли и угроз со стороны сверстников! На сайте школы на всеобщее обозрение вывесили открытое письмо педагогов гимназии, подписанное 46 учителями. В нем педагоги «лучшей школы города» вновь ПРИЛЮДНО озвучивают диагноз (!) и фамилию, расхваливают заслуги директора и гимназии в целом, и оголтело защищают честь образовательного заведения и доброго звания «учитель». Мол, как вообще родители мальчика посмели трогать такое заслуженное учреждение и его коллектив!

Самое абсурдное в этом то, что ни родители пятиклассника, ни журналисты этих 46 педагогов даже и не трогали! Речь шла о конкретном случае, в котором, с подачи директора Александра СУХАРЕВА, некорректно себя повела конкретная учительница. Или кто-то сейчас будет спорить, что это нормально - разглашать диагнозы детей в общем чате, нарушая договоренность с родителями?! Неужели кто-то считает, что это нормально и педагогично? Нет! Это вам скажет любой юрист, и даже назовет ряд статей по которым учителя и директора можно привлечь не только к административной, но и уголовной ответственности!

Поэтому - причем здесь заслуги образовательного учреждения и его учителей - на это вообще-то никто не жаловался! Стоило ли так перевозбуждаться?

Неужели это действительно всё, что сегодня волнует руководство школы? Неужели это важнее отсутствия дозатора с санителем на входе в классы? Насколько нам известно, в разгар коронавируса директор почему-то не подумал даже о самых простейших способах защиты детей, которые после маршруток садятся за парты и трут глаза. А всего-то и надо было поручить учителям впускать в классы после мытья рук. Может, тогда и школьники болели бы реже. Зато у руководства хватает времени на длинные опусы в защиту себя.

Но даже публикации на сайте оказалось мало. Пользуясь депутатским креслом, организована и массовая рассылка данного открытого письма по всему депутатскому корпусу и администрации.

Но поражает даже не это, а то, что часть родителей, поддерживающих буллинг (а только так можно назвать происходящее) решили организовать сбор подписей в защиту господина Сухарева, чтобы (только вдумайтесь!) наградить его почетной грамотой! Ну так, на всякий случай, чтоб ему сильно «не прилетело» за организацию откровенной травли ребенка.

Не понятно чем руководствовались эти родители, но в одном из торговых центров города они организовали штаб по сбору подписей. И люди, искренне уважающие заслуги гимназии, шли массово ставить подписи, особо не вдаваясь в детали произошедшего. По крайней мере, хочется на это надеяться. А иначе всё совсем плохо... Подписать бумажку мог любой - даже тот кто вообще не в теме и просто проходил мимо (в редакции имеются соответствующие видеозаписи). И это всё, что вам нужно знать о том, как в Обнинске делаются истории о «массовых гимназических флеш-мобах» и борьбе за честь «жемчужины города». Ну а что - зато звучит красиво, а заголовок то вообще сам напрашивается!

Кстати, о коллегах, если можно их так назвать. Скажу как сотрудник ИД «Мак-Медиа» - ни я, ни мои коллеги не ввязываются в информационные склоки, не хают статьи газеты «НГ-Регион», не ставят лайки тем, кто критикует их материалы и оскорбляет журналистов. Для меня и моих коллег - это «зашкварно», непрофессионально и крайне низко. Это унижает профессию в целом. Но мы всегда давали отпор, отбивались, когда нас цепляли - а это уже совершенно нормально!

Поэтому особенно печально лицезреть, как газета, кричавшая о кодексе журналисткой чести, опускается до того, что сама первая нарушает свои же статьи, публикуя фейки и однобокие, выгодные для очернения конкурентов материалы...

Но если хотите факты, то вот: заявление о проведении проверки действий должностных лиц МБОУ «Гимназия» в части организации незаконного давления на средства массовой информации и журналистов в целях уклонения от установленных административной, дисциплинарной ответственности за нарушение прав участников образовательного процесса уже подано.

Комментарий врио главы администрации Карины БАШКАТОВОЙ:

- Управление общего образования в рамках своих полномочий проводит служебную проверку с участие руководителей образовательного учреждения и задействованных в конфликте учителей. Что касается награждения грамотами, то это делается по ходатайству коллектива или родительского комитета. И я не понимаю, зачем родителям для этого нужно собираться в торгом центре, тем более в период повышенной опасности. Я не вижу в этом никакой необходимости и целесообразности.

Евгений СЕРКИН:

- Мы с большим уважением относимся к обнинской гимназии и к ее коллективу. Мы никогда не говорили о том, что гимназия - это плохое учебное заведение. Очень жаль, что ради того, чтобы скрыть явные нарушения в образовательном процессе и просто их исправить, руководству было проще отравить жизнь ребенку и настроить против него общественность и детей.

За последние два года только на одном сайте Obninsk.Name вышло более 430 материалов об образовании в Обнинске. Но как нужно было суметь вытащить из всего этого лишь три новости, которые задели самолюбие Сухарева Александра Егоровича...

Я всегда считаю, что нужно идти правовым путем. Почему вы не подали на нас в суд и не написали жалобу, если что-то из написанного было неправдой? Потому что знали, что вы проиграете. Вам было проще пожертвовать очередным учеником ради спасения своего имиджа. Сегодня в погоне за тем, чтобы обелить себя, вы допускаете очень много ошибок, которые исправить уже будет нельзя.

С этого момента будет происходить то, что должно было произойти сразу, но я до последнего хотел избежать этого, потому что верил в благоразумие администрации гимназии: мы из инфополя уходим в правовое.



Диана КОРШИКОВА

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