Александр Авдеев признался, что лучший период его работы был в Обнинске

Во вторник в Обнинске прошло совещание с участием директоров школ города под председательством депутата Госдумы Александра АВДЕЕВА. Бывший мэр наукограда собрал работников образования для обсуждения вопросов не только в сфере обучения, но и других актуальных социальных тем.

Например, Александр Александрович поделился своими соображениями по поводу ситуации с короновирусом, а также озвучил некоторые скрытые смыслы в инициативе по обновлению Конституции.

- В Госдуме обсуждение поправок проходило очень интересно, было много обсуждений. Я не историк, но могу рассказать о тех смыслах, которые не выходят в эфирах, но их надо знать, чтобы понимать причины происходящего в начале 20-го года. Понятно, что Путин подводит итоги и прокладывает фундамент, чтобы шагать в третье десятилетие. Мы приняли конституцию в 93-м году, в 94-м у нас отделялась то Чечня, то Дагестан... Сейчас есть «говорящие головы», которые кричат, что Крым не наш и его надо отдать. Так вот, в Конституции есть статья о целостности и неделимости России, и повторное голосование за нее, в том числе жителями Крыма, будет неким подтверждением того, что говорить о его отделении или отделении Курильских островов является бессмысленным.

По мнению Авдеева, повторное голосование зафиксирует границы России на 2020-й год, а не на период далекого 93-го.

Что же касается общей политической обстановки в стране и взаимодействия парламентариев с новым правительством, то Авдеев признался честно - обновлённый состав ему не нравится, прежний был более работоспособный.

Также Александр Александрович поинтересовался у собравшихся, как им работается с врио главы администрации Кариной БАШКАТОВОЙ?

- Конструктивно, хорошо, - откликнулись руководители школ.

- Поддержите ее, сейчас ей, конечно, тяжеловато, - попросил Александр Александрович. - Владислав Валерьевич (Шапша - прим.ред.) сейчас тоже сильно занят, только проснулся - уже то в Жуковском, то в Думиническом районе... В родной город съездить некогда. Напряженный период, поэтому сейчас мы все рассчитываем на старых боевых товарищей. Нельзя показать слабость, тем более в период выборов, голосования по Конституции, подготовки к 75-летию Победы, во время коронавируса.

По его словам, «расхлябанность может сильно ударить по Владиславу Валерьевичу», поэтому сейчас как никогда должно быть чувство локтя друг друга.

Под конец встречи Александр Александрович признался, что был очень рад всех видеть, а после и вовсе разоткровенничался, заявив, что самый его любимый период работы был именно в Обнинске, а сейчас - самый нелюбимый...

Диана КОРШИКОВА