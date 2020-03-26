26.03.2020

Логотип с сердцами, созданный обнинцем, стал символом борьбы с коронавирусом!



На телеканале «Россия 1» вышел новостной сюжет под названием «Из России с любовью». В нем речь шла о первых двух самолетах с военными российскими вирусологами, которые отправились в Италию.

Всего в качестве помощи по борьбе с коронавирусом туда должны направить восемь медицинских бригад - а это 100 вирусологов и диагностическое медоборудование. На борту ИЛ-76 также находятся мобильные комплексы на базе автомобиля «Камаз». Именно на них, смотря новости, обратил внимание бывший обнинец, а ныне житель Сан-Ремо Алексей АЗАРОВ.

Дело в том, что на борту автомобиля корреспондент продемонстрировал логотип, ставший символом кампании против коронавируса и дружбы России и Италии - два сердечка в цветах национальных флагов этих двух стран. Именно этот логотип еще 10 лет назад придумал Алексей.

Специально для нас бывший обнинец записал видео, в котором подробно рассказал, как в 2010 году у него родилась идея создания «сердечек», и даже продемонстрировал на компьютере свои первые наброски.

По словам Алексея, изначально он создавал логотип для своего сайта, посвященного русской диаспоре в Италии, но «сердечки» оказались так хороши, что приглянулись многим итальяно-российским форумам и организаторам тематических мероприятий. Например, в 2014-м году Алексей заметил свое лого во Флоренции на фестивале для соотечественников из СНГ.

- Сейчас, смотря вечерние новости, я был приятно удивлен, что плоды моего творчества используются как символ добра и дружбы между нашими странами. Как автор, я очень рад и горд за то, что вооруженные силы РФ выбрали именно мой логотип. Вот бы еще грамоту за это вручили! - шутит Азаров.

По его словам, 10 лет назад он работал в Обнинске и занимался наружной рекламой, «баловался» фотошопом и учил 3ds Max. Поэтому, когда ему понадобился логотип для собственного сайта, он решил создать его самостоятельно. У Алексея до сих пор сохранились первые наработки знаменитых сердечек - тогда они еще были слегка «корявые», да и цвета были не те. Но со временем обнинец с помощью графических программ довел форму до совершенства и достиг идеального сочетания цветов, наложенных слоями. 

- Я очень рад, что мой логотип объединяет наши страны! Берегите себя! Удачи, здоровья и любви! - пожелал обнинцам бывший соотечественник.

Диана КОРШИКОВА

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