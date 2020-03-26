Неловкая ситуация. Почему обнинские общественные туалеты - готовые декорации для фильмов ужасов?

Пенсионер и житель города Николай Васильевич на днях оказался в очень неловкой ситуации - он гулял с внучкой по Аксеновскому рынку, когда им понадобилось воспользоваться общественным туалетом, которого, как оказалось, в столь людном и проходном месте нет.

ДЕЛИКАТНАЯ ПРОБЛЕМА

Пенсионер был не на шутку разгневан, рассказывая об этой деликатной ситуации. Так как маленькой девочке захотелось «по делам», а сама она стеснялась спросить о наличии туалета, расспрашивать у местных продавщиц пришлось мужчине.

- Раньше на Аксенова стояли синие биотуалеты, но, как мне рассказали торговцы, в январе их убрали, - говорит Николай Васильевич. - Все торговцы возмущены, что туалеты есть только непосредственно внутри магазинов, и воспользоваться ими могут исключительно продавцы и сотрудники рынка, для этого у них ест специальный ключ. Но что делать клиентам? Посетителям? Что делать ребенку, который не может долго терпеть?

Бывалые посетители рынка и магазинов на территории Аксеновской площади дадут вам самый очевидный ответ: идите в «Макдональдс», который многие в шутку так и называют «сеть бесплатных туалетов». В Москве, кстати, на этот случай ввели практику не впускать в уборную всех подряд. Для того, чтобы туда попасть, нужно стать клиентом ресторана быстрого питания - купить хотя бы кофе или мороженое, и тогда в чеке у вас будет код для входной двери.

В обнинском «Макдаке», судя по количеству туалетных посетителей, такая практика тоже может однажды быть внедрена: ведь если убрали кабинки на улице, а туалеты в магазинах исключительно для персонала, то прохожим просто некуда деваться.

Хотя нет, постойте, чуть поодаль от рынка - ближе к жилым домам, в пролеске, всё-таки есть официальный общественный туалет, но, будучи в здравом уме, никто им пользоваться, конечно, не захочет.



В ЛУЧШИХ ТРАДИЦИЯХ ХОРРОРА

Само здание облюбовано местными «граффитчиками», которые своими яркими надписями закрасили отвалившуюся штукатурку. И поверьте, снаружи сооружение выглядит куда более подобающе, чем внутри: так как внутри вас ожидает самый настоящий хоррор!

Во-первых, для желающих уединиться и справить нужду здесь «предусмотрено» всё до мелочей - отсутствие замка на общей входной двери и невозможность закрыть свою кабинку, так как никаких дверей тут нет, как нет и света! Впрочем, может он и есть, но водить руками по грязным стенам в поисках включателя в этом мраке не очень-то и хочется. Антисанитарию, вонь и жуткий антураж неожиданно разбавляет белоснежная, как будто бы новенькая раковина, которую все же атаковал желтый налет и ржавчина от воды из-под крана.

Прикоснуться к вентилю, чтобы помыть руки, страшно - кажется, оттуда в лучших традициях фильмов ужаса должна политься не вода, а кровь: в такой обстановочке, честно говоря, это бы даже не удивило.

Хочется спросить у ответственных лиц: это вот сюда должны прийти гости города, иностранцы, которым подскажут, где здесь ближайшие общественный туалет?

Мы поинтересовались у вице-мэра по ЖКХ Вячеслава ЛЕЖНИНА, как так произошло, что важнейший объект жизнедеятельности оказался в таком запустении?

По словам Вячеслава Вячеславовича, общественные туалеты в Обнинске могут обслуживаться разными организациями - в некоторых случаях за ними следят предприятия, в других - чистоту должна поддерживать служба МПКХ.

Кто должен следить за состоянием туалета на Аксенова, Лежнин сразу ответить не смог, и заявил, что разберется в этом вопросе: если там действительно все так плохо - разумеется, его приведут в порядок.

Также он не исключает того, что городская уборная могла запустеть ввиду того, что ею практически никто не пользуется. С другой стороны, это и не удивительно - как, извините, пользоваться унитазом, если в кабинке нет ни двери, ни защелки?

Будем надеяться, что власти обратят внимание на эту проблему раньше, чем у кого-нибудь из чиновников, находящихся в центре города, случится несварение...

Диана КОРШИКОВА

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