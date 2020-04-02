Дмитрий Самбуров: «Обнинскоргсинтез» обеспечит антисептиком жителей Калужской области

Сложная ситуация не только в мире, но и в стране сподвигла многие крупные предприятия модернизировать свое производство и направить его во благо здоровья жителей, не думая о финансовой выгоде и привилегиях - не то время. Можно сказать, что сейчас настал момент истины: кто и как себя проявит в сложный критический период. Кто будет втридорога продавать скупленные за копейки медицинские маски, а кто покажет себя достойно и по-человечески, ночами и без выходных создавая совершенно новый продукт, способный противостоять инфекциям.

В первом наукограде именно таким предприятием стал «Обнинскоргсинтез», который запустил производство антисептиков.

ТЕХНОЛОГИИ «С ДУШОЙ»

Не секрет, что всю страну сейчас «лихорадит» даже не столько от самой болезни, сколько от нехватки необходимых и при этом самых элементарных медицинских атрибутов - масок и банального «санителя». И если в Калуге «Мануфактура Боско» уже закрыла вопрос по поводу производства масок, то вот с антисептиком в регионе до этого момента было «не очень».

В связи с острой нехваткой дезинфицирующих средств, компания «Обнинскоргсинтез» решила в оперативном порядке помочь Калужской области в производстве данной продукции. Чтобы наладить выпуск, были созданы несколько рабочих групп, каждая из которых занималась своим фронтом работ. Одна размещала производственное оборудование и производила пробные запуски. Другая группа людей занималась разработкой рецептур, работала над химическим составом, опытными образцами и их проверкой. Третья - с головой ушла в разработку необходимой документации.

- Неделю назад мы только приступили к этой задаче, но на данный момент уже все образцы находятся в Москве, документация передана Научно-исследовательскому институту дезинфектологии, - рассказывает главный технолог компании Игорь ЦЫКУНОВ. - Сейчас наша продукция проходит испытания на подтверждение эффективности и соответствия. Мы готовы к выпуску.

По его словам, большая заслуга в таком успехе - это слаженная и оперативная работа всего коллектива, который трудится «с душой». Однако, отдельное спасибо здесь стоит сказать заместителю директора группы компаний «Обнинскоргсинтез» Дмитрию САМБУРОВУ, который занимался самыми важными деталями.

- Мы могли выпустить дезинфицирующее средство, но мы не знали, какое именно необходимо - для рук, или, например, для обработки поверхностей. Дмитрий Анатольевич сам провел аналитическое исследование и запросил у предприятий региона и города, какие именно средства им больше всего нужны. Благодаря ему мы начали производство той продукцию, которая востребована на данный момент и необходима для обеспечения безопасности и дезинфекции предприятий и наших граждан, - говорит Цыкунов.

ОБНИНСКИЙ АНТИСЕПТИК БУДЕТ ЛУЧШИМ!

Предполагается, что «Обнинскоргсинтез» будет выпускать большие объемы антисептиков и сможет обеспечить не только город и область, но и, возможно, организации из других регионов - по их запросу.

То, что сегодня происходит на обнинском заводе - это практически чудо. Ведь для того, чтобы провести все испытания, получить разрешительные документы и запустить производство - порой уходят месяцы. Однако здесь приложили все усилия, чтобы выполнить требования президента и в критической обстановке не затягивать процесс, а максимально быстро наладить выпуск продукции.

В свою очередь, сам Дмитрий Самбуров видит в этом заслугу не только самоотверженного коллектива, который трудился день и ночь, в том числе в выходные и «недельные каникулы», но и руководства региона в лице врио губернатора Владислава ШАПШИ.

- Нам удалось наладить связи с научно-исследовательским институтом в Москве, за что хочу сказать отдельное спасибо Владиславу Валерьевичу, который лично держит этот вопрос на контроле. Будучи на приеме у директора НИИ, я сам стал свидетелем того, как Владислав Валерьевич ему звонил и просил ускорить процесс получения нами разрешительных документов. Мы оправдаем доверие. У нас трудятся блестящие технологи, замечательные химики. И, несмотря на то, что это совершенно новый для нас продукт, мы в кратчайшие сроки выполним нашу задачу и начнем его выпуск. Без всякого сомнения, наш регион и наш родной город в первую очередь получат эти средства. И потом уже вся страна, - заявил Дмитрий Самбуров.

Более того, он уверен, что обнинский антисептик будет самым лучшим из того, что сейчас есть на рынке.

- Потому что мы подошли вдумчиво и учли все недочеты, которые были допущены до нас. Это средство будет №1! - обещает Самбуров.

Как заявляют на предприятии, руководство не рассчитывало на коммерческую составляющую, и не думало о рекламе - оно сконцентрировалось исключительно на эффективности дезинфицирующего свойства, борьбу с вирусами и микробами.

- Мы рассматриваем объем благотворительной помощи Обнинску, Калуге и другим муниципалитетам, которые к нам обратятся, конечно, в разумных пределах, - говорит заместитель директора.

С ЗАБОТОЙ И ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТЕ

Сам же продукт будет представлен в трех вариациях - раствор антисептика, гель-антисептик и средство для обработки поверхностей.

- То, что мы используем для обработки рук и лица, как правило - на спиртовой основе. То, что используется для обработки твердых поверхностей - на водной. У нас будет и то, и другое, но намного лучше, - уверен Самбуров.

По его словам, обычные средства уничтожали бактерии и частично вирусы, а вот обнинское будет убивать бактерии, вирусы, грибковые соединения и споры.

Более того, производители позаботились и о другом немаловажном вопросе: когда человек часто моет и обрабатывает руки, кожа начинает сохнуть, на ней появляются раздражения и шелушения. А вот после средства от «Обнинскоргсинтез» никаких неприятных эффектов не будет. Его формула содержит достаточно много увлажняющих компонентов, чтобы не доставлять дискомфорта людям. Так что кожа будет не только кристально чистой, но и нежной! Сотрудники предприятия, кстати, могут это подтвердить, так как сами тестировали новый продукт.

В ближайшее время он начнет распространяться в рамках благотворительности по муниципалитетам для обработки скверов, парков, тротуаров, остановок, больниц и детских садов. Сейчас здесь уже начался пробный выпуск 1-литровых бутылок.

- Впоследствии сделаем разные упаковки - большие и маленькие. Линии могут производить упаковки объемом 250 миллилитров порядка 80 тысяч штук - это 20 тонн в сутки. Поэтому в будущем, думаю, мы сможем дойти до 40-50 тонн, чтобы обеспечивать всю страну, - заявил Самбуров.

Диана КОРШИКОВА

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